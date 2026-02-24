6 điều kiêng kỵ trong tháng Giêng

Tháng Giêng không chỉ là tháng lễ hội, du xuân mà còn được xem là giai đoạn “mở vận” cho cả năm. Trong quan niệm dân gian, nhà cửa đầu năm thế nào thì năng lượng cả năm dễ vận hành theo hướng đó. Vì vậy, phong thủy tháng Giêng thường không nằm ở việc bày biện cầu kỳ, mà nằm ở cách giữ gìn không gian sống gọn gàng, thông thoáng và có sinh khí.

Tuy nhiên, sau Tết nhiều gia đình rơi vào trạng thái lười dọn dẹp, giữ nguyên mọi thứ vì nghĩ “đầu năm kiêng dọn nhà", hoặc đơn giản là chưa có thời gian sắp xếp lại. Chính những suy nghĩ này khiến nhiều lỗi phong thủy kéo dài suốt cả tháng Giêng mà không ai để ý. Dưới đây là 6 điều kiêng kỵ liên quan trực tiếp đến nhà cửa mà nhiều người vẫn vô tư mắc phải.

1. Để nhà cửa bừa bộn kéo dài sau Tết

Sau những ngày tiệc tùng, quà cáp, trang trí Tết, nhiều nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng: hộp bánh kẹo rỗng, túi quà chất đống, bao lì xì rơi rải rác, lịch cũ treo lẫn với lịch mới. Không gian vì thế trở nên chật chội và rối mắt.

Phong thủy coi tháng Giêng là giai đoạn khởi đầu, cần sự sáng sủa và thông thoáng để sinh khí lưu chuyển. Khi đồ đạc không cần thiết vẫn chiếm diện tích, năng lượng trong nhà dễ bị trì trệ. Dọn gọn những vật dụng đã hoàn thành “sứ mệnh Tết”, trả lại sự ngăn nắp cho phòng khách và lối đi chính là bước đầu để làm mới vận khí.

2. Giữ hoa trang trí, cây cảnh đã héo úa trong nhà

Hoa đào, hoa mai, hoa ly hay các chậu cây trang trí thường được trưng suốt Tết. Tuy nhiên, khi hoa bắt đầu rụng cánh, lá úa vàng mà vẫn cố giữ lại vì tiếc, tổng thể không gian sẽ mất đi sức sống.

Trong phong thủy, cây xanh và hoa tươi tượng trưng cho sinh khí. Khi chúng đã tàn mà vẫn đặt trong nhà, ý nghĩa tươi mới cũng không còn. Tháng Giêng càng nên ưu tiên những vật trang trí còn sức sống, hoặc thay bằng chậu cây xanh dễ chăm sóc để duy trì cảm giác tươi sáng trong không gian.

3. Để khu vực cửa chính và lối vào chật chội

Cửa chính được xem là “miệng khí” của ngôi nhà, là nơi đón tài lộc và cơ hội. Thế nhưng sau Tết, nhiều gia đình để giày dép bừa bộn, thùng rác đầy hoặc đồ đạc chắn ngay lối vào. Có nhà còn chất luôn thùng quà, két nước ngọt sát cửa vì tiện tay.

Khi lối vào bị che chắn, cảm giác đầu tiên khi bước vào nhà sẽ là sự chật chội. Về phong thủy, điều này tượng trưng cho việc dòng khí khó lưu thông. Tháng Giêng nếu muốn giữ vận hanh thông, nên ưu tiên dọn sạch khu vực cửa chính, giữ lối đi rộng rãi và sáng sủa nhất có thể.

4. Bỏ quên việc lau dọn bàn thờ định kỳ

Nhiều gia đình tập trung cúng bái đầu năm nhưng lại không duy trì việc lau dọn thường xuyên sau đó. Bàn thờ bám bụi, tàn nhang đầy bát hương, chén nước để lâu ngày không thay khiến không gian thờ cúng mất đi sự trang nghiêm.

Tháng Giêng là thời điểm hương khói nhiều nhất, vì vậy khu vực này càng cần được chăm chút kỹ hơn. Một bàn thờ sạch sẽ, gọn gàng không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn giúp tổng thể ngôi nhà giữ được trạng thái ổn định và thanh tịnh.

5. Để bếp nguội lạnh và lộn xộn quá lâu

Sau Tết, thực phẩm dư thừa nhiều, tủ lạnh đầy ắp nhưng không được sắp xếp lại. Có nhà để đồ ăn quá hạn, thực phẩm đông đá lâu ngày mà không kiểm tra. Khu vực bếp vì thế dễ trở nên bừa bộn, thiếu vệ sinh.

Trong quan niệm phong thủy, bếp tượng trưng cho tài khố và sự ấm no. Một căn bếp gọn gàng, sạch sẽ giúp duy trì cảm giác đủ đầy. Tháng Giêng nếu muốn khởi đầu thuận lợi, việc kiểm tra lại tủ lạnh, loại bỏ thực phẩm không còn sử dụng và lau dọn bếp núc là điều nên làm càng sớm càng tốt.

6. Không mở cửa cho ánh sáng và không khí lưu thông

Sau kỳ nghỉ, nhiều nhà vẫn giữ thói quen đóng kín cửa vì sợ bụi hoặc ngại ồn. Tuy nhiên, không gian thiếu ánh sáng và gió tự nhiên dễ trở nên bí bách, nặng nề.

Phong thủy coi sự lưu thông không khí là yếu tố quan trọng để duy trì sinh khí. Đặc biệt trong tháng đầu năm, việc mở cửa sổ, kéo rèm để ánh sáng vào nhà giúp không gian sáng sủa hơn, tạo cảm giác tích cực cho cả gia đình. Chỉ một thay đổi nhỏ về thói quen này cũng có thể làm tổng thể ngôi nhà trở nên khác biệt rõ rệt.

Nhìn chung, 6 điều kiêng kỵ trong tháng Giêng đều xoay quanh một điểm chung: nhà cửa cần được làm mới và duy trì sự thông thoáng sau Tết. Phong thủy không nằm ở những nghi thức phức tạp, mà ở cách mỗi gia đình chăm chút cho không gian sống của mình. Khi cửa chính gọn gàng, bàn thờ sạch sẽ, bếp ấm áp và ánh sáng tràn vào nhà, cảm giác hanh thông và ổn định tự nhiên cũng sẽ ở lại lâu hơn.

Tháng Giêng chỉ kéo dài vài tuần, nhưng cách giữ gìn nhà cửa trong giai đoạn này lại có thể ảnh hưởng đến tinh thần và thói quen của cả năm phía trước.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo