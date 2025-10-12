Cô gái 24 tuổi thủng dạ dày vì uống loại nước "khoái khẩu" của người trẻ thay cho bữa sáng

Loại nước đang được nhắc đến chính là cà phê. Nó luôn nằm trong danh sách đồ uống "khoái khẩu" của người trẻ, nhất là dân văn phòng bận rộn, thường dùng đồ ăn - thức uống để giải tỏa áp lực như Tiểu Linh.

Tiểu Linh năm nay 24 tuổi, đang làm nhân viên truyền thông tại Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc). Như rất nhiều người đồng trang lứa, ngày mới của Tiểu Linh luôn bắt đầu bằng một cốc cà phê. Đó là nguồn năng lượng tức thì giúp cô tỉnh táo, đặc biệt là những ngày làm việc thâu đêm hoặc khi cô không kịp chuẩn bị bữa sáng.

Ảnh minh họa

Thậm chí, trong nỗ lực giảm cân gần đây, cô gái trẻ này còn dùng cà phê để thay thế hoàn toàn cho bữa ăn sáng. Lúc đói quá, cô chỉ ăn thêm một vài miếng trái cây đơn giản. Tiểu Linh còn lưu ý chọn latte (một loại cà phê sữa) để làm bữa sáng vì nghĩ rằng bớt hại cho dạ dày.

Sau một thời gian, cân nặng của cô đúng là giảm đi nhiều nhưng đi kèm đau bụng dai dẳng, chán ăn và thường xuyên bị đầy bụng, buồn nôn. Tiểu Linh còn rất trẻ, đang trong đợt đánh giá lên nhân viên chính thức nên vừa bận rộn vừa chủ quan, không quá để tâm. Thậm chí cô còn mừng vì mình gầy đi, cứ lúc nào đau thì lại lôi thuốc giảm đau ra uống.

Mãi cho đến một tuần trước, cơn đau bụng dữ dội đến mức cô hoàn toàn kiệt sức, phải nhờ đồng nghiệp đưa thẳng đến bệnh viện trong giờ làm. Bác sĩ chẩn đoán Tiểu Linh bị viêm loét dạ dày cấp tính dẫn tới thủng dạ dày và phải phẫu thuật cấp cứu ngay sau đó. Nguyên nhân chẳng ngờ lại đến từ loại đồ uống cô dùng thay bữa sáng bấy lâu nay: cà phê.

Bác sĩ cảnh báo 2 thời điểm không được động đến cà phê dù mê đến mấy!

Bác sĩ phẫu thuật Luo Jialin (Đài Loan, Trung Quốc) là người trực tiếp điều trị cho Tiểu Linh. Khi kể lại ca bệnh này trên chương trình y tế trực tuyến "Doctor is so hot", ông nhấn mạnh có 2 thời điểm tuyệt đối cần tránh xa cà phê: khi bụng đói và khi đang căng thẳng hoặc tức giận.

Trong khi đó, Tiểu Linh lại thường xuyên uống cà phê thay cho bữa sáng, tức là khi bụng đói. Hơn nữa, loại cà phê cô uống lại chứa sữa, cũng là thực phảm không nên dùng khi bụng rỗng. Ngoài ra, vì giảm cân nên cô ăn ít, trong ngày cứ lúc nào đói bụng hay quá căng thẳng lại có thói quen tìm đến cà phê. Nghĩa là cô phạm vào cả 2 sai lầm về thời điểm "đại kỵ" uống cà phê, cộng thêm việc bỏ bữa sáng kéo dài làm dạ dày đổ bệnh nặng.

Bác sĩ Luo nói: "Không nên uống cà phê khi bụng đói, đặc biệt vào buổi sáng khi dạ dày chưa ổn định và đường huyết còn thấp. Dù có là cà phê sữa thay vì cà phê đen đi nữa.

Caffeine và protein trong sữa đều kích thích tiết axit dạ dày quá mức, dễ gây viêm loét và khó chịu. Ngoài ra, vị đắng của cà phê còn làm tăng co thắt và tổn thương niêm mạc dạ dày. Khi bụng rỗng, protein trong sữa cũng không được tiêu hóa hoàn toàn, có thể sinh ra hợp chất có hại trong ruột".

Còn về tác hại của uống cà phê khi tức giận/căng thẳng ông giải thích: "Căng thẳng và tức giận kích hoạt hormone cortisol, khiến dạ dày tăng tiết axit. Caffeine khuếch đại tác động này, tạo thành cú đúp kích thích làm hệ thần kinh bị quá tải, đồng thời đẩy mạnh việc tiết axit dạ dày đột ngột. Lượng axit dư thừa này trực tiếp tấn công niêm mạc, làm trầm trọng thêm các vết loét và dễ gây rối loạn nhịp tim, tăng cảm giác bồn chồn lo âu".

Ảnh minh họa

May mắn là với trường hợp của Tiểu Linh, đến bệnh viện kịp thời lại không có bệnh lý gì khác nghiêm trọng nên ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, không ảnh hưởng tới tính mạng. Hai ngày sau phẫu thuật, cô được chuyển sang phòng bệnh thường. Khi trao đổi với bác sĩ về nguyên nhân gây bệnh, cô vừa ngạc nhiên vừa hối hận. Hứa sẽ thay đổi lối sống và chủ động quan tâm tới sức khỏe, không giảm cân cực đoan.

Nguồn và ảnh: Skypost, ETtoday