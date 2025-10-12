Người phụ nữ đếm tiền nhiều đến "phát bệnh"

Bà Hứa (60 tuổi, Đài Loan, Trung Quốc) đã có hơn 30 năm làm kế toán tại một ngôi miếu , công việc tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại khiến bà phải trả giá đắt. Suốt nhiều năm, ngày nào bà cũng ngồi đếm tiền cúng của phật tử , thao tác lặp đi lặp lại khiến cổ tay và ngón cái đau nhức dữ dội . Khi đi khám, bác sĩ phát hiện cả hai bàn tay của bà đều bị viêm gân bao hẹp.

Bà Hứa kể, dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi là thời điểm bận rộn nhất. Khách đến dâng hương đông nghịt, tiền công đức nhiều đến mức đếm cả ngày không xuể. Đúng lúc đó, máy đếm tiền trong miếu lại hỏng, bà phải dùng tay đếm từng tờ suốt nhiều ngày liền. Sau vài hôm, đau nhức cổ tay trở nên dữ dội , uống thuốc giảm đau cũng không thuyên giảm, thậm chí đau lan ra cả bàn tay.

Khi đến bệnh viện , bác sĩ cho biết, hai ngón cái của bà bị viêm gân nặng, các khớp khác cũng có dấu hiệu viêm. Ông chẩn đoán đây là trường hợp viêm gân điển hình , nguyên nhân do lạm dụng cơ bàn tay trong thời gian dài .

Bác sĩ cho hay, bệnh này không chỉ gặp ở phụ nữ làm việc nhà, bế con thường xuyên , mà còn rất phổ biến ở những người phải vận động bàn tay lặp đi lặp lại , như nhân viên salon tóc, pha chế trà sữa, đầu bếp, nhân viên kế toán, thậm chí là vận động viên .

Ông giải thích, giai đoạn đầu có thể điều trị bằng chườm lạnh và nghỉ ngơi , nhưng nếu đau kéo dài, cần can thiệp y khoa. Dù cơn đau có giảm sau điều trị nhưng nếu vẫn tiếp tục thói quen làm việc sai tư thế , bệnh rất dễ tái phát. Người bệnh cần nghỉ tay định kỳ , tránh nắm chặt, vặn hoặc đè cổ tay trong thời gian dài , đồng thời có thể tập nhẹ các động tác giãn cơ bàn tay sau giờ làm.

Nhiều người chủ quan vì nghĩ chỉ là mỏi tay tạm thời, nhưng nếu để lâu, viêm gân có thể trở thành mãn tính, gây biến dạng khớp và yếu lực cầm nắm, bác sĩ nhấn mạnh.

Vì thế, dù bạn là bà nội trợ, nhân viên văn phòng hay thợ làm tóc , hãy nhớ đôi tay cũng cần được nghỉ ngơi. Đừng để công việc hàng ngày khiến “bàn tay kiếm sống” của bạn trở thành bàn tay bệnh tật .

Nguồn và ảnh: ETToday