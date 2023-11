Clip hot nhất hôm nay: BTS say sưa nhảy bản hit 2 Phút Hơn của Việt Nam!

Rạng sáng 26/11, MXH Việt rần rần với video BTS say sưa nhảy 2 Phút Hơn tại tiệc mừng công concert Permission To Dance. Diễn ra từ tháng 10/2021 - tháng 4/2022 qua 2 chặng, BTS: Permission To Dance on Stage là chuỗi concert gây sốt của nhóm nhạc toàn cầu trước thềm phát hành album kỷ niệm 9 năm và chuẩn bị nhập ngũ. Đây cũng là thời điểm ca khúc 2 Phút Hơn của Pháo trở thành hiện tượng quốc tế, tạo xu hướng cực viral trên mạng xã hội.

BTS: Permission To Dance on Stage là chuỗi concert gây sốt của nhóm nhạc toàn cầu trước thềm phát hành album kỷ niệm 9 năm và chuẩn bị nhập ngũ

BTS nhảy 2 Phút Hơn trong tiệc mừng công

Đoạn video BTS nhảy 2 Phút Hơn được cho là của staff nhà HYBE, bắt đầu lan truyền trên Twitter nhanh chóng thu về tương tác cực nhiệt của fan Việt. Trong tiệc mừng công Permission To Dance concert, 4 thành viên RM, V, Suga và anh cả Jin lần lượt "quẩy" theo vũ đạo hiện tượng của Pháo. Với Army Việt, càng tự hào hơn khi các thành viên nhảy 2 Phút Hơn đầy say mê, cả "idol hướng nội" như Suga cũng đốt cháy sân khấu bằng màn "lắc mông" cực bốc. Giai điệu Việt Nam vang lên, dân tình lập tức "nhận rể Việt" ngay không bàn cãi!

Những khoảnh khắc gây thương nhớ

"Idol hướng nội" Suga lắc mông cực nhiệt!

Phía sau hậu trường, BTS cực kì thân thiện và vui vẻ. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến Army cảm thấy ấm lòng. Đoạn video được hé lộ sau 2 năm trở nên viral cực mạnh trên MXH. Quay ngược thời gian lúc BTS chưa nhập ngũ, còn ăn mừng chiến thắng bằng nhạc Việt khiến ai nấy vô cùng phấn khích.

Video sum vầy khiến Army cực kì bồi hồi

Mới đây, Big Hit Music đã thông báo 4 thành viên RM, Jimin, V và em út Jung Kook sẽ sớm chuẩn bị nhập ngũ. Jung Kook tự mình xác nhận lên đường vào tháng 12 làm fandom cực kì bồi hồi. Theo đó, ít nhất là trong 2 năm nữa, người hâm mộ mới có thể lại nhìn thấy hình ảnh sum vầy của 7 chàng trai.