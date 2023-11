Bang Sihyuk bất chấp khoản nợ 10 tỷ won cho ra mắt BTS, gọi khoảnh khắc tái ký là "hạnh phúc nhất" sự nghiệp!

Tháng 9 năm nay, cộng đồng fan BTS vỡ òa khi cả 7 thành viên đều đồng loạt tái ký, hẹn ngày trở lại đầy đủ vào năm 2025. Có rất ít nhóm nhạc thành công bước sang giai đoạn hợp đồng thứ hai sau khi kết thúc 7 năm độc quyền. Việc toàn bộ thành viên đồng ý tái ký đã giúp các fan an tâm trong thời gian BTS tập trung hoạt động cá nhân và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là tiền lệ rất khó đạt được với các nhóm nhạc Kpop.

BTS đã tin tưởng Bang Sihyuk và HYBE, đồng loạt tái ký và hứa trở lại trong năm 2025

Khoảnh khắc BTS quyết định cùng nhau đi tiếp mới đây đã được chủ tịch HYBE Bang Sihyuk chia sẻ trên sóng You Quiz On the Block mới đây. Bang Sihyuk khẳng định khoảnh khắc các thành viên tin tưởng tái ký là thời gian hạnh phúc nhất trong hơn 20 năm làm công việc quản lý nghệ sĩ. "Với những nghệ sĩ tầm cỡ như BTS, có rất nhiều sự lựa chọn. Việc họ đã lựa chọn chúng tôi để tái ký, với tư cách là người đứng đầu công ty quản lý, người đứng đầu label tạo nên album, tôi cảm thấy đấy là một sự công nhận hoàn toàn rằng chúng tôi đã làm tốt với BTS, khiến tôi cảm thấy đó tựa như một lời tán dương vậy.

Tôi đang nói như thể quá trình này chỉ toàn chuyện vui vẻ thôi nhưng thật ra phần lớn thời gian là hai bên thảo luận, điều chỉnh hợp đồng. Khi BTS nói rằng: 'Dù vậy bọn em vẫn sẽ tin tưởng anh và tái ký thêm một lần nữa', đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong hơn 20 năm làm công việc quản lý của tôi''.

Con đường đi đến thành công của BTS không trải hoa hồng. Nhóm trải qua thời gian thực tập khó khăn khi công ty gánh số nợ hàng tỷ won, debut không nhiều người biết đến. Đi lên từ con số âm, Bang Sihyuk luôn xem BTS như một "phép màu của sự nỗ lực".

BTS đã đi lên từ con số âm

Bang Sihyuk cũng trải lòng về khoảng thời gian khó khăn, bất chấp nợ 10 tỷ won (184 tỷ đồng) để cho ra mắt BTS: "Sau khi nhận lời quản lý 2AM cùng JYP, người ta bảo lòng tham con người không có điểm dừng. Tôi cứ lặp đi lặp lại sai lầm, đáng lẽ phải làm tốt theo những gì đã được học thì tôi lại lơ là và khiến công ty sụp đổ hơn. Khi đó thật sự công ty vô cùng khó khăn. Tôi đã từng nghĩ: 'Giờ mình nên dẹp hết đi thôi'. Nghệ sĩ chúng tôi đang chuẩn bị debut thời điểm này là BTS...

Tôi đã rất trăn trở, đằng nào cũng không trả được nợ. 7 thành viên mỗi người đều có tài năng và năng lực riêng. Tôi không thể bỏ mặc những cậu bạn tài năng này được. Tôi có cảm giác như một dạng trách nhiệm vậy. Nên tôi đã quyết dẫu ra sao mình cũng phải làm thôi. Và rồi Bangtan đã trở nên thành công''.

Bang Sihyuk bên cạnh những chàng trai của mình: BTS, SEVENTEEN, TXT

Thành công toàn cầu của BTS đã đưa Big Hit trở thành tập đoàn giải trí HYBE. Lợi nhuận khổng lồ trong những năm qua đã giúp Bang Sihyuk tiến hành sáp nhập nhiều công ty giải trí nhỏ, sở hữu cho mình loạt nhóm nhạc nổi bật của Kpop. HYBE hiện tại không chỉ quản lý BTS, TXT mà còn có SEVENTEEN, 2 nhóm nữ hàng đầu gen 4 NewJeans - LE SSERAFIM.