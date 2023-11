BTS được Vua Charles so sánh với The Beatles

Vua Charles đã tổ chức yến tiệc tại Cung điện Buckingham nhân dịp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới thăm nước Anh. Đây là sự kiện nhằm củng cố quan hệ văn hoá giữa hai quốc gia. 170 khách mời đã được tham dự sự kiện trọng đại này, trong đó có BLACKPINK - những người được nhắc đến trong bài phát biểu khai mạc. Tuy nhiên, thực tế là ngoài BLACKPINK, Quốc vương nước Anh còn nhắc tới một nhóm nhạc K-Pop khác, đó chính là BTS.

Cụ thể, Vua Charles đã so sánh các thành viên của BTS với huyền thoại, biểu tượng văn hoá đại chúng nước Anh The Beatles.

"Hàn Quốc đã có những nhân vật sánh ngang hàng, Danny Boyle với Bong Joon Ho, James Bond với Squid Game và Let It Be của The Beatles với Dynamite của BTS", Vua Charles so sánh các biểu tượng của nước Anh tương đương với những biểu tượng văn hoá giải trí của Hàn Quốc.

Tiếp theo đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng đề cập tới những biểu tượng khác nhau của cả hai nước, từ âm nhạc, điện ảnh cho tới văn học. Ông cho rằng hai nước đều đánh giá cao nền văn hoá giải trí của nhau. Và trong bài phát biểu này, BTS cũng như BLACKPINK một lần nữa được nhắc đến.

"Khi còn là học sinh, tôi và bạn bè đều say mê The Beatles, Queen và Elton John. Ngày nay, người Hàn Quốc rất yêu thích bộ truyện Harry Potter. Và BTS, BLACKPINK của Hàn Quốc cũng được người dân Anh yêu mến", Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ tại yến tiệc, "Bài hát My Universe của BTS và Coldplay trình bày cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ các khán giả trẻ trên toàn thế giới".