Clip: Bạn miền Tây rủ về nhà chơi, cái kết "nhớ đến già"

Nhắc đến nhà cửa miền Tây, nhiều người thường hình dung đó là những căn nhà vườn mộc mạc, nằm lọt thỏm giữa cây trái và sông nước. Thế nhưng, chỉ cần một lần tận mắt chứng kiến, không ít người sẽ phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Nhà miền Tây không chỉ rộng, mà là rộng theo cách rất "thoáng", rất khác với kiểu nhà phố quen thuộc ở đô thị. Không gian mở, sân vườn trải dài, lối đi thênh thang, bước chân vào rồi mới thấy cái cảm giác "nhà gì mà đi hoài chưa hết".

Mới đây, trên TikTok viral đoạn clip của một chủ tài khoản khoe được bạn miền Tây rủ về nhà chơi. Cơ ngơi được gia chủ mô tả "nhỏ nhỏ, đơn sơ". Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến, cả nhóm bạn đến chơi đã phải ngã ngửa khi không gian sống hoành tráng đến chấn động thị giác.

Về chơi nhà bạn ở miền Tây và cái kết (Nguồn clip: TikTok @cntt_794)

Dù chỉ lia cam đơn giản, không set-up cầu kỳ nhưng qua khung hình cũng đủ để người xem mường tượng rõ cơ ngơi của người bạn miền Tây rộng lớn đến nhường nào. Sân nhà trải dài thênh thang, nền lát rộng rãi, các trụ cột dựng thành hàng ngay ngắn, tạo cảm giác vừa bề thế vừa thoáng đãng. Không cần lời giới thiệu dài dòng, chỉ vài bước chân di chuyển trong clip cũng đủ khiến nhiều người nhận ra: cái gọi là "nhỏ nhỏ, đơn sơ" ở miền Tây đôi khi lại là một không gian sống rộng rãi khiến người khác phải trầm trồ.

Sân nhà rộng đến mức đủ chỗ để đặt hai bộ bàn ghế đá ngồi nghỉ ngơi. Thế nhưng, chừng đó vẫn chưa phải là tất cả. Bởi nhà của người bạn miền Tây còn sở hữu khu vườn thanh long rộng bạt ngàn, diện tích lên tới cả nghìn mét vuông, nhìn đâu cũng thấy cây trái nối dài tít tắp. Tổng thể cơ ngơi quả thực gây choáng, từ sân trước đến vườn sau, mỗi khoảng không gian đều toát lên sự bề thế, thoáng đãng đúng chất miền Tây.

Một số bình luận của CĐM trước cơ ngơi "nhỏ nhỏ" của gia chủ miền Tây: - Nhà nhỏ kiểu này đi mỏi cả chân! - Rộng như cái cung điện luôn. - Nhà đẹp lại còn rộng lớn quá. - Đó giờ mới thấy nhà to như vậy. - Ước được đi miền Tây.

TikTok @cntt_794