5 con đường dẫn rắn vào nhà

Nhiều người nghĩ rắn bò vào nhà là chuyện xui rủi bất chợt. Thực tế, rắn rất hiếm khi xuất hiện ngẫu nhiên. Chúng chỉ vào nhà khi có lối đi thuận tiện, môi trường phù hợp và cảm giác an toàn. Quan sát kỹ, hầu hết các trường hợp rắn vào nhà đều đi qua những con đường quen thuộc dưới đây.

1. Bụi cây rậm rạp sát tường nhà

Bụi cây trồng sát tường, đặc biệt là các loại cây tán thấp, lá dày, ít được cắt tỉa, là con đường lý tưởng để rắn tiếp cận nhà ở. Những khu vực này vừa mát, vừa ẩm, lại ít người để ý, rất phù hợp để rắn ẩn nấp và di chuyển. Từ các bụi cây này, rắn dễ men theo chân tường, tìm khe hở, lỗ thông gió hoặc khoảng trống dưới cửa để bò vào trong. Nhiều gia đình chỉ chú ý giữ nhà sạch bên trong mà quên rằng khu vực sát tường mới là nơi rắn thường xuất hiện đầu tiên.

2. Mương nước, rãnh thoát nước quanh nhà

Mương nước, rãnh thoát nước và cống ngầm quanh nhà là con đường di chuyển quen thuộc của rắn, đặc biệt vào mùa mưa khi môi trường ẩm thấp và có nhiều sinh vật nhỏ. Những khu vực này thường ít ánh sáng, ít người kiểm tra nên rắn dễ ẩn nấp, từ đó men theo đường nước bò vào sân, nhà vệ sinh hoặc khu vực bếp, nhất là khi miệng cống không được che chắn kỹ hoặc hệ thống thoát nước thông trực tiếp với bên ngoài.

3. Đống đồ cũ, vật liệu chất lâu ngày ngoài sân

Các đống gạch đá, tấm tôn, gỗ mục, chậu cây bỏ không hoặc vật liệu xây dựng để lâu ngày ngoài sân vô tình tạo thành nơi trú ẩn an toàn cho rắn vì vừa kín gió, vừa ít bị xáo trộn. Khi đã quen với môi trường này, rắn dễ bò ra ngoài vào lúc trời mát, sau đó men theo lối đi quen thuộc để tiến sát nhà ở, trong khi gia chủ thường chỉ dọn dẹp khi thấy bừa bộn mà không nhận ra rắn chỉ cần một khoảng nhỏ đủ kín là đã có thể ẩn nấp.

4. Khe hở dưới cửa và chân tường

Các khe hở nhỏ dưới cửa chính, cửa sau, cửa nhà kho hoặc những vết nứt ở chân tường tuy không dễ nhận thấy nhưng lại là lối vào ngắn nhất đối với rắn. Khi thời tiết thay đổi hoặc độ ẩm tăng cao, rắn thường tìm nơi kín gió và khô ráo hơn, vì vậy chỉ cần một khoảng trống đủ lọt thân là chúng có thể bò vào nhà rất nhanh mà gia đình không kịp phát hiện.

5. Khu vực nuôi gia súc, gia cầm gần nhà

Chuồng gà, chuồng vịt, nơi để thức ăn chăn nuôi hoặc khu vực thường xuất hiện chuột là yếu tố thu hút rắn do có sẵn nguồn mồi. Khi những khu vực này đặt quá gần nhà, rắn dễ lần theo mùi và lối đi quen thuộc để tiếp cận sân, hiên nhà, thậm chí là không gian sinh hoạt bên trong nếu xung quanh có tường rào, bờ cây hoặc đường dẫn thuận lợi.

Để hạn chế rắn bò vào nhà, ngoài việc che chắn các con đường rắn dễ bò vào nói trên, gia chủ cũng nên trang bị một số vật dụng an toàn để phòng và xử lý khi cần thiết. Ví dụ như các loại bột xua đuổi rắn có thành phần tự nhiên giúp tạo ranh giới mà rắn không muốn vượt qua, đèn cảm ứng ánh sáng mạnh lắp quanh sân để giảm chỗ tối ẩm, gậy bắt rắn chuyên dụng có độ dài và kẹp chắc chắn để giữ khoảng cách an toàn khi cần di chuyển con rắn ra xa khỏi khu vực sống, hay những loại tinh dầu mùi thơm tự nhiên như sả, bạch đàn, quế mà nhiều người tin là có tác dụng làm rắn khó chịu và tìm nơi khác.

Việc trang bị đúng loại và sử dụng hợp lý không chỉ tăng hiệu quả xua đuổi mà còn giúp gia chủ xử lý tình huống khẩn cấp mà không phải tiếp xúc trực tiếp, từ đó giảm nguy cơ bị rắn gây hại trong sinh hoạt hàng ngày.



