Ông bà nói: "Cây thuận đất thì thịnh, cây nghịch đất thì suy" - Có 3 cây tuyệt đối KHÔNG NÊN trồng trước cửa nhà

Không ít gia đình chăm chút nội thất rất kỹ nhưng lại bỏ qua khoảng sân và lối vào, nơi được xem là miệng khí của cả căn nhà. Theo quan niệm phong thủy dân gian, cửa nhà là nơi đón sinh khí, tài lộc và cả vận may. Cây trồng trước cửa vì thế không chỉ để làm đẹp, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến dòng khí ra vào, lâu dần tác động đến cuộc sống của người ở. Cây hợp đất thì nhà yên. Ngược lại, trồng cây sai chỗ, nghịch đất, nghịch hướng, có thể không thấy hệ quả ngay, nhưng ở càng lâu càng dễ sinh bất ổn.

Dưới đây là 3 loài cây được nhiều người trồng vì tiện hoặc vì đẹp, nhưng theo phong thủy lại không nên đặt ngay trước cửa nhà, đặc biệt là cửa chính.

1. Cây đa

Cây đa là loại cây có tuổi đời dài, rễ sâu, tán rộng, thường gắn với đình làng, bến nước, miếu mạo hoặc những khu đất lâu năm. Chính vì mang năng lượng âm mạnh và tính giữ khí cao, cây đa được xem là không phù hợp trồng trước cửa nhà ở.

Về phong thủy, cửa nhà là nơi đón khí mới mỗi ngày, cần sự thông thoáng và luân chuyển liên tục. Trong khi đó, cây đa lại có xu hướng giữ khí cũ, tán lớn che ánh sáng, khiến khu vực trước cửa dễ râm thấp, nặng nề. Ở lâu trong không gian như vậy, gia chủ thường cảm thấy sinh hoạt thiếu thoải mái, tinh thần khó nhẹ, làm ăn chậm nhịp hơn trước.

Xét trên phương diện thực tế, rễ cây đa phát triển rất mạnh, dễ lan rộng dưới nền đất. Nếu trồng gần cửa hoặc sát nhà, rễ có thể ảnh hưởng đến nền móng, hệ thống thoát nước, lâu dài gây nứt, lún mà ban đầu khó nhận ra. Lá cây rụng nhiều, chim chóc thường tìm đến trú ngụ, khiến khu vực trước cửa khó giữ được sự sạch sẽ, gọn gàng - yếu tố quan trọng của mặt tiền nhà ở.

Vì vậy, dù cây đa mang ý nghĩa tâm linh trong nhiều không gian công cộng, nhưng với nhà ở, đặc biệt là vị trí trước cửa chính, ông bà xưa thường khuyên nên tránh để giữ sự nhẹ nhàng và thông khí cho đất ở.

2. Cây xương rồng, cây gai nhọn

Xương rồng thường được trồng để chắn nắng, chống trộm hoặc vì quan niệm trừ tà. Tuy nhiên, vị trí trước cửa nhà lại là nơi tối kỵ với những loại cây mang nhiều sát khí như xương rồng, hoa hồng gai lớn hay các cây thân nhọn hướng thẳng ra lối đi. Theo phong thủy, hình dáng gai nhọn tượng trưng cho sự xung đột, cản trở dòng khí. Khi đặt ngay trước cửa, luồng khí tốt vừa vào đã bị chặn, lâu ngày dễ sinh bất hòa trong gia đạo, lời qua tiếng lại, làm ăn khó trôi chảy.

Ở góc độ đời sống, cây gai nhọn đặt trước cửa cũng tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ và người già. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng dễ gây trầy xước, va chạm, tạo cảm giác bất an ngay chính lối ra vào của ngôi nhà.

3. Cây dâu tằm

Dâu tằm là loài cây quen thuộc ở nông thôn, gắn với nghề nuôi tằm dệt lụa. Tuy nhiên, trong phong thủy dân gian, cây dâu thường được xếp vào nhóm không nên trồng trước cửa nhà. Lý do nằm ở cách đọc và ý nghĩa truyền miệng. Chữ dâu gợi liên tưởng đến tang, đến chuyện buồn, nên ông bà xưa thường kiêng đặt dâu tằm ở vị trí đầu nhà, nơi đón khách và đón vận. Ngoài yếu tố tâm linh, dâu tằm là cây rụng lá nhiều theo mùa, quả chín dễ rơi vãi, thu hút côn trùng. Trồng trước cửa khiến khu vực này thường xuyên ẩm bẩn, mất đi sự sáng sủa cần có của mặt tiền.

Vậy trước cửa nhà nên trồng cây gì cho hợp đất

Trước cửa nhà không phải là nơi kiêng cây cối, mà là nơi cần trồng đúng cây. Quan trọng nhất là cây phải hợp đất, hợp hướng và không quá lớn so với mặt tiền. Những loại cây tán vừa, rễ ăn sâu nhưng không phá nền, lá xanh quanh năm thường được ưu tiên vì vừa tạo sinh khí, vừa giữ sự ổn định cho khu vực cửa nhà.

Trong thực tế, các loại cây như cau cảnh, nguyệt quế, mai chiếu thủy, lộc vừng dáng nhỏ thường được nhiều gia đình lựa chọn. Đây là nhóm cây có dáng đứng gọn, không che kín cửa chính, không tạo cảm giác bít lối hay tối nhà. Khi nhìn từ ngoài vào, cửa vẫn rõ ràng, lối đi thông thoáng, ánh sáng vào nhà không bị cản trở.

Cây trồng trước cửa nên có tác dụng dẫn lối và làm mềm không gian, chứ không phải chắn ngang tầm nhìn. Một khoảng sân sáng, khô ráo, ít ẩm mốc luôn mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người sống trong nhà. Khi sinh hoạt thoải mái, tinh thần ổn định, mọi việc từ làm ăn đến gia đạo cũng thuận hơn theo thời gian. Nhiều người sau khi chỉnh lại cây cối trước cửa mới nhận ra sự khác biệt. Nhà gọn gàng hơn, ít cảm giác nặng nề, không gian sáng sủa và dễ giữ sạch. Những thay đổi này không ồn ào, nhưng ở lâu mới thấy rõ giá trị.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm