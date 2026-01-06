Nồi chiên không dầu tiện thật đấy nhưng đừng bao giờ dùng để nấu những món này: Đây là danh sách đầy đủ!

Nồi chiên không dầu đã trở thành “vị cứu tinh” đối với nhiều người, mang đến cách chế biến các món ăn ngon với nỗ lực tối thiểu, đồng thời giảm lượng dầu sử dụng.

Thiết bị này cũng tương đối rẻ khi vận hành, và có thể dùng để nấu nhiều loại thực phẩm, từ thịt, cá cho đến rau củ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng có một số thứ tốt hơn nên được nấu bằng phương pháp khác.

Laurie Klein, một đầu bếp kiêm chuyên gia phòng thí nghiệm thử nghiệm tiêu dùng tại Hamilton Beach Brands (Mỹ), trước đây đã chia sẻ với chuyên trang ẩm thực và phong cách sống Real Simple 10 loại thực phẩm không nên làm nóng trong nồi chiên không dầu.

Các chuyên gia cảnh báo rằng có một số thứ nên được nấu bằng phương pháp khác thay vì nồi chiên không dầu.

Trong một số trường hợp, điều này là do khó đảm bảo chúng được nấu chín đúng cách hoặc chín đều, chẳng hạn như các loại rau lá xanh, hoặc những miếng thịt lớn còn xương, Laurie nói.

Điều này cũng đúng với bánh hamburger, vì rất khó điều chỉnh độ chín và đạt được mức tái (nếu đó là sở thích của bạn). Những thứ như ngũ cốc chưa nấu chín và bắp rang (popcorn) cũng có thể cho kết quả đáng thất vọng do khó đạt được nhiệt độ đủ cao để nấu chín đúng cách.

Laurie cảnh báo rằng hạt bắp rang cũng có thể bị kẹt lại và gây ra rủi ro về an toàn.

Ngoài ra, nồi chiên không dầu cũng có thể khiến nhiều loại hải sản có vỏ trở nên dai và cứng.

Trong khi đó, việc nấu các món có phô mai, thực phẩm tẩm bột ướt hoặc những thứ như cánh gà đẫm sốt trong nồi chiên không dầu cũng có thể gây bẩn bên trong giỏ hoặc khay, hoặc làm hỏng thiết bị, vì vậy chúng thích hợp hơn khi được chế biến trong lò nướng hoặc trên chảo.

Những người dùng nồi chiên không dầu để nướng bánh cũng cần phải để mắt thật kỹ nếu muốn tránh sự cố. Tuy nhiên, sử dụng nồi chiên không dầu vẫn có thể là một cách hiệu quả để chuẩn bị bánh nếu bạn giảm thời gian và nhiệt độ so với khi dùng lò nướng, theo lời chuyên gia.

Danh sách đầy đủ những thứ bạn không nên nấu trong nồi chiên không dầu

- Thực phẩm tẩm bột ướt, ví dụ như cá tẩm bột hoặc tôm tempura

- Một số loại rau lá xanh, chẳng hạn như cải xoăn (kale), rau bina (spinach), cải thìa (bok choy) và cải cầu vồng (Swiss chard)

- Hải sản có vỏ, bao gồm những loại như vẹm, hàu và nghêu

- Thực phẩm ướp nhiều sốt

- Các món có phô mai

- Những miếng thịt lớn còn xương, chẳng hạn như cả một con gà

- Ngũ cốc chưa nấu chín, bao gồm mì ống, gạo và hạt quinoa

- Bắp rang (popcorn)

- Hamburger

- Các loại bánh nướng (mặc dù bạn có thể đạt kết quả tốt nếu điều chỉnh thời gian nấu)