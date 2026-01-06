Đặt thứ này ngoài cửa, chuột không dám bén mảng vào nhà - không phải bẫy

Có thể nói rằng không ai muốn có chuột trong nhà, vì vậy việc biết những mẹo đơn giản để giúp xua đuổi loài gây hại này luôn là điều hữu ích. Trong những tháng mùa đông, khi thời tiết lạnh hơn, chuột có nhiều khả năng xâm nhập hơn vì chúng tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn tránh rét, do đó việc nắm được một vài phương pháp để cố gắng giữ chúng tránh xa là rất cần thiết.

Nếu bạn lo lắng về chuột, hoặc đã thấy chúng xuất hiện quanh nhà, thì hóa ra một nguyên liệu đơn giản có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc xua đuổi chuột. Theo một mẹo dọn dẹp nhà cửa, nguyên liệu này có thể xua đuổi loài gây hại và khiến chúng ít có khả năng muốn quanh quẩn trong vườn của bạn hoặc xâm nhập vào nhà bạn.

Trong một clip mới, Mbali S Nhlapo Nhlapho, người đăng tải đủ loại mẹo dọn dẹp nhà cửa trên Instagram, đã hướng dẫn cách xua đuổi chuột bằng một nguyên liệu cụ thể.

Trong clip, Mbali nói: “Mẹo dọn dẹp nhà cửa. Nếu bạn chưa biết rằng tinh dầu bạc hà có thể đuổi chuột, thì giờ bạn đã biết rồi. Chuẩn bị như thế nào? Tất nhiên, trước tiên hãy đeo găng tay.”

“Thứ hai, đây là tinh dầu bạc hà của bạn. Tôi chuẩn bị nó trên miếng bọt biển như thế này. Bạn đặt nó cạnh tủ lạnh, cạnh cửa ra vào, bất cứ nơi nào bạn thấy có chuột.”

“Như vậy sẽ dễ dàng hơn để xua đuổi chúng. Hãy đeo găng tay và sử dụng tinh dầu bạc hà vì nó giúp xua đuổi chuột.”

Trong khi Mbali sử dụng các miếng bọt biển, bạn cũng có thể dùng bông gòn và thấm chúng với tinh dầu bạc hà nguyên chất. Đặt chúng dưới bồn rửa, gần chân tường hoặc trong vườn nơi bạn thấy chuột hoạt động.

Bạn cũng có thể pha dung dịch xịt bằng cách trộn vài thìa cà phê tinh dầu bạc hà với nước trong bình xịt. Bạn có thể xịt dung dịch này vào các điểm ra vào hoặc bất cứ nơi nào bạn cảm thấy cần thiết.

Vì sao tinh dầu bạc hà có thể xua đuổi chuột?

Nếu bạn chưa biết, tinh dầu bạc hà có thể được dùng để xua đuổi chuột. Nó được coi là một cách tự nhiên và không độc hại để giữ chuột nhắt và chuột cống tránh xa.

Tinh dầu bạc hà.

Tinh dầu bạc hà có thể khiến chuột tránh xa những khu vực như tủ đựng thực phẩm, xe hơi và nhà ở, nhưng đây được xem là một biện pháp tạm thời và hoạt động tốt nhất khi là một phần của chiến lược kiểm soát dịch hại tổng thể. Để đảm bảo hiệu quả, bạn cần nhỏ tinh dầu lên các miếng bọt biển hoặc bông gòn thường xuyên để duy trì tác dụng.

Chuột nói chung không thích mùi tinh dầu bạc hà, vì hương thơm mạnh và hắc của nó lấn át khứu giác rất nhạy của chúng. Để tận dụng tối đa mẹo này, bạn nên sử dụng tinh dầu bạc hà nguyên chất 100% để có mùi hương mạnh nhất.

Mặc dù nó có thể xua đuổi loài gây hại trong thời gian ngắn, nhưng cần lưu ý rằng mẹo này sẽ không giải quyết triệt để tình trạng chuột xâm nhập, tuy nhiên đây là một cách tốt để giữ chúng tránh xa. Nếu bạn cảm thấy chuột đang trở thành vấn đề nghiêm trọng, bạn nên luôn liên hệ với chuyên gia kiểm soát dịch hại để được tư vấn.

Cũng cần biết rằng nếu bạn có thú cưng, tinh dầu bạc hà có thể gây hại cho chúng, vì vậy bạn nên thận trọng khi sử dụng sản phẩm này. Nếu bị nuốt phải, nó có thể độc hại đối với chó và mèo, do đó hãy đảm bảo chúng không thể tiếp xúc với nó.