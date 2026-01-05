"Đặc quyền" của shipper miền Tây, cả nước ghen tỵ

Có những thứ ở miền Tây tồn tại rất tự nhiên, đến mức người trong vùng không thấy lạ, nhưng người ngoài nhìn vào lại ngạc nhiên. Như những chiếc võng treo ven đường, lúc nào cũng có sẵn, ai cần thì dùng. Không phải quán xá, cũng chẳng phải trạm nghỉ, chỉ là một chỗ để người đi đường dừng lại nghỉ ngơi đôi phút. Và từ những chiếc võng ấy cũng xuất hiện 1 khung cảnh thú vị khi shipper miền Tây thường tranh thủ nằm võng nghỉ ngơi, chợp mắt vài phút rồi lại tiếp tục công việc giao hàng. Không sai khi nói rằng đây là một "đặc quyền" rất riêng của các shipper miền Tây.

Chỗ nghỉ trưa lý tưởng của shipper miền Tây là những chiếc võng "vô chủ" ở ngoài đường (TikTok @xuanhoa701, @caohoainam_67)

Đi dọc những con đường làng, ven kênh, gần bến sông hay mấy quán nước nhỏ ở miền Tây, rất dễ bắt gặp vài chiếc võng được mắc sẵn giữa hai gốc cây, cột điện hoặc hàng rào. Võng treo đó, không khóa, không bảng hiệu, chẳng cần ai trông coi, ai mệt thì ghé nằm, ai cần thì dùng. Bởi vậy, shipper miền Tây giao xong đơn, chỉ việc dựng xe sát lề, leo lên võng chợp mắt vài phút rồi lại tiếp tục lên đường. Người ngoài nhìn vào có thể thấy lạ, thậm chí lo lắng ngủ giữa đường như vậy dễ mất đồ, mất xe. Nhưng với người miền Tây, đó lại là chuyện rất đỗi bình thường. Đường quê thưa người qua lại, bà con lối xóm lại quen mặt nhau, chính sự tin cậy và thoải mái đã tạo nên một nét sinh hoạt rất riêng.

Bên cạnh đó, việc xuất hiện nhiều võng treo ngoài đường ở miền Tây thực ra cũng không phải điều ngẫu nhiên. Bởi võng vốn là món đồ quen thuộc trong đời sống người miền sông nước. Trong nhà có võng, ngoài hiên có võng, ra sân vườn, gốc cây cũng thấy võng. Trưa nắng hay chiều rảnh, chỉ cần mắc tạm chiếc võng là có chỗ ngả lưng, hóng mát, đón gió trời, nghỉ ngơi một lát rồi lại làm việc tiếp.

Thói quen nằm võng theo người miền Tây ra tận ngoài đường. Những tuyến đường làng rợp bóng cây, ven kênh lộng gió, trước quán nước hay bến sông vốn đã sẵn cột, sẵn gốc cây, vậy nên chỉ cần móc thêm chiếc võng là thành chỗ nghỉ chân lý tưởng. Với người miền Tây, võng không phải vật dụng riêng tư mà là đồ dùng chung, ai mệt thì dùng, ai xong thì nhường.

