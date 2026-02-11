Chuyên gia tiết lộ quy tắc 10 phút biến rau quen thuộc thành “vũ khí chống ung thư”

Một chuyên gia dinh dưỡng vừa chia sẻ quy tắc 10 phút đơn giản mà ông cho rằng có thể giúp rau trở thành “vũ khí chống ung thư”. Theo ông, làm theo lời khuyên này còn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì, báo Anh Mirror đưa tin.

Phát biểu trong chương trình What Not to Eat, Giáo sư, bác sĩ Tim Spector, nhà dịch tễ học người Anh, cho biết cách bạn chế biến thực phẩm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Vị chuyên gia giải thích rằng một nhóm rau có tên là brassica (rau họ cải) có tiềm năng mang lại hàng loạt lợi ích cho cơ thể.

Theo giáo sư Spector, các loại rau này chứa một hợp chất gọi là sulforaphane. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tác dụng của hợp chất này, bạn cần thực hiện một bước rất đơn giản.

Trong một đoạn clip từ chương trình được giáo sư Spector chia sẻ trên Instagram, ông nói: “Ai cũng biết rau củ rất tốt cho sức khỏe, nhưng tôi có một mẹo giúp chúng còn tốt hơn nữa. Các loại rau họ cải như bông cải xanh, bắp cải, súp lơ và cải xoăn đều chứa sulforaphane.”

“Đây là một chất chống oxy hóa có đặc tính chống ung thư, và có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và béo phì. Vì vậy, bạn nên bổ sung càng nhiều càng tốt.”

Ông khuyên nên thái nhỏ rau và chờ từ 10–15 phút trước khi nấu để thu được lợi ích tối đa. Giáo sư Spector giải thích tiếp: “Vậy làm thế nào để có nhiều sulforaphane hơn?”

“Nó được giải phóng khi chúng ta thái vào thành tế bào của rau, làm tổn thương chúng. Quá trình này xảy ra mỗi khi chúng ta thái rau. Nhưng vấn đề là nếu bạn cho rau vào chảo ngay lập tức, nhiệt độ cao sẽ ngăn cản sulforaphane được giải phóng.”

“Giải pháp rất đơn giản: cắt và chờ. Chỉ cần thái rau trước 10–15 phút, để đó, đi uống một tách cà phê rồi quay lại.”

“Khoảng thời gian này đủ để sulforaphane hình thành với lượng cần thiết nhằm mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe.”

Trong phần chú thích video, ông nói thêm: “Nguyên tắc này cũng áp dụng cho cải Brussels, bắp cải, cải xoăn, súp lơ, cải thìa và cả rau rocket/arugula.”

“Tỏi cũng tuân theo nguyên tắc ‘thái và chờ’. Việc đập dập hoặc băm nhỏ sẽ kích hoạt allicin – một hợp chất có liên quan đến tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và bảo vệ tim mạch. Để tỏi nghỉ khoảng 10 phút trước khi nấu sẽ giúp allicin đạt mức cao nhất.”

“Vì vậy, lần tới hãy thái trước, chờ một chút rồi mới nấu. Những thay đổi nhỏ như vậy sẽ tạo ra khác biệt lớn.”

Nghiên cứu khoa học nói gì?

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Antioxidants năm 2024 đã làm rõ thêm các đặc tính có lợi cho sức khỏe của sulforaphane. Các tác giả cho biết:

“Đặc tính chống ung thư của hợp chất này đã được chứng minh trên nhiều loại ung thư khác nhau như ung thư vú, bàng quang, thận, phổi, đại tràng và tuyến tiền liệt, thông qua việc ức chế chu kỳ tế bào, kích hoạt quá trình tự chết của tế bào và điều hòa enzyme chuyển hóa.”

Họ cho biết thêm: “Hợp chất này cũng được chứng minh có liên quan đến việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì.”

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn nhận định: “Sulforaphane được xem là một phương pháp điều trị tiềm năng cho các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, Parkinson và đa xơ cứng, nhờ khả năng kích hoạt các gene và phân tử có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ tế bào.”