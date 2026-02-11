BV Bệnh Nhiệt đới TW cảnh báo căn bệnh âm thầm ở đàn ông, nguy cơ ung thư rình rập: Thấy 5 triệu chứng lạ cần đi khám ngay

Phì đại tuyến tiền liệt là một trong những bệnh lý tiết niệu thường gặp nhất ở nam giới lớn tuổi. Theo các nghiên cứu, hơn một nửa nam giới trên 60 tuổi và tới 80% người trên 80 tuổi có biểu hiện phì đại tuyến tiền liệt ở các mức độ khác nhau.

Khối u phát triển âm thầm trong cơ thể

Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa thực hiện phẫu thuật nội soi bóc tách u tiền liệt tuyến bằng laser đối với trường hợp bệnh nhân N.V.Đ (94 tuổi, trú tại Phú Thọ). Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh hiếm gặp do tuổi rất cao và khối u có kích thước lớn bất thường.

Theo gia đình cho biết, ông Đ đã bị phì đại tuyến tiền liệt trong nhiều năm. Do khối u phát triển âm thầm, không có biểu hiện bất thường rõ rệt và tuổi đã cao nên người bệnh trì hoãn việc phẫu thuật. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, tình trạng bệnh ngày càng trở nên trầm trọng, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đái khó, tiểu nhiều lần về đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Thời gian gần đây, tình trạng rối loạn tiểu tiện của bệnh nhân tăng lên rõ rệt, kèm theo đau nhức cột sống thắt lưng, đau lan sang hai bên hông, vận động hạn chế. Người bệnh thường xuyên đau tức vùng hạ vị, tiểu dắt, tiểu khó. Gia đình đã đưa bệnh nhân vào bệnh viện tuyến dưới để đặt sonde bàng quang trong 10 ngày nhưng tình trạng không thuyên giảm, nhiễm khuẩn tiết niệu ngày càng nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Tại Khoa Ngoại tổng hợp – Tiết niệu và Nam học, Bác sĩ Trần Thượng Việt, Trưởng khoa cho biết, đây là trường hợp đặc biệt do bệnh nhân tuổi rất cao và khối u phì đại tuyến tiền liệt có kích thước lớn. Kết quả siêu âm cho thấy tuyến tiền liệt của bệnh nhân ước tính khoảng 133 gram, gấp hơn 4,5 lần kích thước bình thường (15–25 gram). Khối u khá lớn khiến người bệnh bí tiểu hoàn toàn, không thể đặt sonde khiến tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu ngày càng gia tăng nên bắt buộc phải được phẫu thuật bóc u tiền liệt tuyến càng sớm càng tốt, không thể tiếp tục trì hoãn.

Mặc dù người bệnh tuổi cao, song với kinh nghiệm chuyên môn dày dặn và khả năng hồi sức tốt, các bác sĩ vẫn quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi bóc tách u tiền liệt tuyến bằng laser dưới gây mê nội khí quản cho bệnh nhân.

Êkip bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân 94 tuổi

“Mặc dù khối u có kích thước lớn nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể bóc tách bằng laser, giúp hạn chế tối đa tổn thương, ít xâm lấn, ít chảy máu và kiểm soát tốt nguy cơ biến chứng. Người bệnh hồi phục nhanh, sức khỏe ổn định sau 5 ngày phẫu thuật và đã được ra viện,” Bác sĩ Trần Thượng Việt cho biết.

Tuyệt đối không chủ quan, cố chịu đựng

Theo các bác sĩ, bệnh tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua trong giai đoạn đầu nhưng nếu không được điều trị kịp thời, khối u có thể gây chèn ép đường tiểu, dẫn đến bí tiểu, nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Các triệu chứng thường gặp của phì đại tuyến tiền liệt bao gồm tiểu khó, tiểu yếu, tiểu rắt, tiểu nhiều lần về đêm, căng tức vùng hạ vị. Ở nhiều người cao tuổi, các biểu hiện này dễ bị xem là "chuyện tuổi già", khiến bệnh nhân và gia đình chấp nhận sống chung với bệnh trong thời gian dài, chỉ điều trị triệu chứng mà không can thiệp triệt để.

Bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh sau phẫu thuật

"Trước đây, nhiều cơ sở y tế thường lựa chọn theo dõi hoặc điều trị triệu chứng ở người già. Tuy nhiên, cách làm này không giải quyết triệt để bệnh lý. Khối u tiếp tục phát triển sẽ gây chèn ép niệu đạo, dẫn đến bí tiểu, nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn và làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống", bác sĩ Trần Thượng Việt phân tích.

Ông nhấn mạnh tuổi cao không phải là chống chỉ định tuyệt đối của phẫu thuật. Với các kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi, laser ít xâm lấn, nếu người bệnh được đánh giá đầy đủ, không có nhiều bệnh lý nền nặng và các chỉ số sinh tồn ổn định, phẫu thuật vẫn có thể được thực hiện an toàn, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi và gia đình không nên xem phì đại tuyến tiền liệt là "bệnh tuổi già phải chịu". Khi có các dấu hiệu này, người bệnh nên đến khám tại các cơ sở chuyên khoa tiết niệu để được thăm khám, đánh giá đầy đủ và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Theo BV Bệnh Nhiệt đới TW