Những loại thực phẩm làm tăng nồng độ cồn trong hơi thở

Món ăn có sử dụng rượu bia làm gia vị

Báo VnExpress dẫn lời bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, cho biết những món sử dụng rượu bia làm gia vị đều có thể khiến hơi thở có cồn. Đơn cử, một số món thủy, hải sản như cá hấp bia, lẩu bò nhúng giấm, bò sốt vang; món dùng rượu mạnh, rượu vang để chế biến như gà, chân giò hầm rượu.

Mặc dù tiêu thụ những thực phẩm này không ảnh hưởng đến điều khiển phương tiện giao thông nhưng vẫn khiến hơi thở có nồng độ cồn, dù không đáng kể. Khoảng 30 phút sau khi ăn hoặc khi uống nhiều nước lọc, cơ thể sẽ đào thải hết cồn.

Hải sản hấp bia hay hoa quả nhiều đường như nhãn cũng dễ gây ra nồng độ cồn trong cơ thể

Hoa quả nhiều đường

Báo VietNamNet dẫn lời Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Ứng dụng Việt Nam cho biết, các loại hoa quả nhiều đường như sầu riêng, mít, chuối tiêu, chôm chôm... đều có thể lên men tự nhiên và sinh ra cồn. Tuy nhiên, lượng cồn này chỉ ở trong miệng, qua hơi thở không có trong máu. Thời gian hết nồng độ cồn trong vòng khoảng 15-30 phút tùy lượng bạn ăn.

Sầu riêng: Loại quả này có hàm lượng đường rất lớn, chín nhanh, lên men nhanh. Men này gây ra cảm giác cay cay khi ăn nhưng được đánh giá tốt cho hệ tiêu hóa. Nhiều người lại có sở thích ăn khi sầu riêng lên men nhưng vô tình sinh ra cồn trong hơi thở.

Vải, nhãn: Đây cũng là hai loại quả dễ lên men nhất.

Ngoài ra còn nhiều loại hoa quả khác có thể làm tăng nồng độ cồn trong hơi thở như dứa, thanh long.

Ngoài ra, có một số ít người bị hội chứng trào ngược dạ dày thực quản hoặc những người mắc hội chứng tự sinh rượu cũng có thể có kết quả dương tính khi kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở.

Các sản phẩm đồ uống có cồn từ hoa quả cũng có thể làm tăng nồng độ cồn trong máu. Dù không xếp vào rượu bia nhưng đây là thực phẩm xếp vào đồ uống có cồn, do đó, người dân nên thận trọng.

Các chuyên gia nhấn mạnh, việc không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn chỉ xảy ra với tỷ lệ rất nhỏ. Vì vậy, người dân không cần quá lo lắng. Mục đích lớn nhất trong quy định phòng chống tác hại rượu bia là nâng cao nhận thức và ý thức sử dụng rượu bia an toàn của mỗi cá nhân.