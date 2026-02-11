Người đàn ông 41 tuổi đau bụng, bác sĩ sốc phát hiện ra thứ đáng sợ "đi lạc" trong bụng

Ngày 9/2, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết các bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu của bệnh viện đã tiếp nhận và xử lý kịp thời một trường hợp người bệnh nhập viện do đau bụng dữ dội. Nguyên nhân được xác định là do một chiếc xương cá kích thước lớn "đi lạc" xuống tận ruột non.

Khai thác tiền sử bệnh, người bệnh là anh P.N.D (41 tuổi), được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đau bụng vùng quanh rốn và mạn sườn phải, cơ thể mệt mỏi và lo lắng.

TS.BS Hoàng Minh Đức – Khoa Điều chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, đây có thể là một ca ngoại khoa cấp tính, bác sĩ đã chỉ định chụp Cắt lớp vi tính (CT Scanner) ổ bụng để tìm chính xác nguyên nhân.

Hình ảnh dị vật xương cá sau khi được lấy ra.

Sau khi thăm khám, kết quả hình ảnh trên phim chụp CT cho thấy hình ảnh một dị vật nằm trong lòng quai ruột non vùng rốn gây thủng ruột.

Dị vật được xác định là một chiếc xương cá sắc nhọn, kích thước lên tới 30,3 mm. Đây là một kích thước rất lớn đối với dị vật đường tiêu hóa. Nguy hiểm hơn, chiếc xương này đã di chuyển qua dạ dày và mắc kẹt tại ruột non, đâm thủng thành ruột.

Người bệnh đã được phẫu thuật nội soi để loại bỏ dị vật. Ca can thiệp diễn ra thành công. Chiếc xương cá sắc nhọn dài hơn 3cm đã gây thủng ruột được các bác sĩ xử trí kịp thời và lấy ra an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng.

Hiện anh P.N.D đã qua giai đoạn nguy hiểm, tình trạng ổn định, đau bụng giảm và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa.

Trước đó, một trường hợp tự xử lý hóc xương cá bằng mẹo dân gian, bệnh nhân nữ 52 tuổi phải nhập viện trong tình trạng đau họng, khó thở do phù nề thanh quản nghiêm trọng.

Cụ thể, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (Tp.HCM) ghi nhận một trường hợp bệnh nhân nữ, 52 tuổi, sau khi ăn cá xuất hiện cảm giác đau họng, nuốt vướng. Người bệnh đã tự xử lý tại nhà bằng nhiều cách, trong đó có ngậm vitamin C sủi với số lượng lớn.

Khi nhập viện, bệnh nhân đau họng nhiều, nuốt khó, khó thở. Tại đây, người bệnh được nội soi thanh quản ghi nhận phù nề nặng vùng nắp thanh quản, sụn phễu và đáy lưỡi, che lấp đường thở, có khả năng đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Sau khi được nội soi lấy dị vật, điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, phun khí dung, giảm đau, hiện các triệu chứng của người bệnh đã cải thiện nhiều.

Theo các bác sĩ việc tự ý áp dụng các phương pháp dân gian khi hóc dị vật không những không giúp lấy được xương cá mà còn có thể gây tổn thương niêm mạc họng - thanh quản, làm dị vật cắm sâu hơn, gây phù nề vùng thanh quản, ảnh hưởng trực tiếp đến đường thở.

Người phụ nữ bụng "cứng như đá", bác sĩ sốc khi phát hiện bí mật "đáng sợ" ĐỌC NGAY

Từ trường hợp trên các bác sĩ khuyến cáo người dân:

- Ăn uống tập trung: Tránh vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa, đặc biệt khi ăn các loại cá có nhiều xương dăm hoặc xương lớn.

- Không dùng mẹo dân gian: Khi nghi ngờ nuốt phải xương, tuyệt đối không cố nuốt thêm cơm, chuối hay dùng tay móc họng. Hành động này có thể làm xương cắm sâu hơn hoặc trôi xuống các vị trí nguy hiểm hơn trong đường tiêu hóa.

- Đến viện ngay: Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng khu trú, sốt, hoặc cảm giác đau nhói sau khi ăn, cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín có trang thiết bị hiện đại để được chẩn đoán chính xác.

Trúc Chi (t/h)