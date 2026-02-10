Đi chợ sắm Tết: 3 thực phẩm này không thể để quá 3 ngày, cất tủ lạnh vẫn có thể gây ngộ độc

Thực tế, tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình hư hỏng chứ không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Trong môi trường nhiệt độ thấp, các vi khuẩn như Listeria monocytogenes hay Salmonella vẫn có thể phát triển chậm và gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu bảo quản quá lâu. Vì vậy, nhận diện nhóm thực phẩm rủi ro cao và kiểm soát chặt thời gian lưu trữ là điều đặc biệt quan trọng.

Ba nhóm thực phẩm lạnh không nên quá ba ngày

Có ba nhóm thực phẩm dù đã cho vào ngăn mát cũng không nên để quá ba ngày vì đặc tính dễ nhiễm khuẩn và giàu dinh dưỡng, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật sinh sôi.

- Các sản phẩm thịt chín như giò, thịt kho, thịt bò hầm, chân giò om… Trong quá trình chế biến và tiếp xúc không khí, vi khuẩn đã có cơ hội xâm nhập. Đây là thực phẩm giàu đạm và độ ẩm cao nên càng dễ bị vi sinh vật phát triển. Thời gian bảo quản trong ngăn mát không nên vượt quá ba ngày.

- Các món nộm, gỏi, rau trộn như dưa chuột trộn, miến trộn, nộm tai heo… Những món này thường không qua xử lý nhiệt sau khi trộn gia vị. Gia vị và môi trường ẩm có thể làm thay đổi hệ vi sinh, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Tốt nhất nên làm đến đâu ăn đến đó, nếu bảo quản lạnh cũng chỉ nên dùng trong vòng 24 giờ và tuyệt đối không quá ba ngày.

- Hải sản đã nấu chín như tôm, cua, cá. Bản thân hải sản có lượng vi khuẩn tự nhiên cao, mô thịt giàu enzym nên dễ phân hủy, sinh ra các chất như histamine gây hại. Dù đã nấu chín, thời gian bảo quản trong tủ lạnh cũng không nên quá ba ngày.

Tuân thủ nguyên tắc “không quá ba ngày” giúp giảm đáng kể nguy cơ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn từ đồ ăn bảo quản sai cách.

Giữ tủ lạnh sạch và biết nhận diện thực phẩm hỏng

Ngoài kiểm soát thời gian, môi trường bảo quản và khả năng nhận biết thực phẩm hư hỏng cũng là “hàng rào kép” bảo vệ sức khỏe.

Tủ lạnh nếu không vệ sinh định kỳ có thể trở thành nguồn lây nhiễm chéo. Nước thịt sống, vụn thức ăn rơi vãi có thể làm nhiễm bẩn các thực phẩm khác.

Nên vệ sinh tủ lạnh ít nhất mỗi tuần một lần. Có thể dùng nước pha giấm trắng hoặc dung dịch baking soda lau sạch thành tủ, ngăn kéo và gioăng cửa, sau đó lau khô. Giấm có tác dụng khử mùi và hỗ trợ ức chế vi khuẩn.

Trước khi ăn, cần kiểm tra kỹ các dấu hiệu hư hỏng như bề mặt nhớt, trơn bất thường; xuất hiện mùi chua, mùi hôi lạ; bao bì thực phẩm phồng lên; màu sắc thay đổi rõ rệt. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, nên bỏ ngay, không tiếc rẻ.

Bảo quản đúng cách để tránh lây nhiễm chéo

Một nguyên tắc quan trọng khác là tách riêng thực phẩm sống và chín. Thịt sống, hải sản tươi có thể mang nhiều vi khuẩn. Nếu đặt chung với đồ chín hoặc thực phẩm ăn liền, vi khuẩn có thể lây lan qua nước rỉ hoặc tiếp xúc trực tiếp.

Trong tủ lạnh, thực phẩm chín và đồ ăn liền nên được đựng trong hộp kín hoặc bọc màng thực phẩm, đặt ở ngăn trên. Thịt sống và hải sản nên để ở ngăn dưới hoặc ngăn riêng, có khay hứng nước để tránh nhỏ giọt xuống các thực phẩm khác.

Sự tách biệt vật lý đơn giản này có thể cắt đứt con đường lây nhiễm chính trong tủ lạnh gia đình.

Tết là dịp sum vầy, nhưng an toàn thực phẩm không phải chuyện nhỏ. Thịt chín, đồ nguội, hải sản nấu chín để trong ngăn mát tối đa ba ngày. Vệ sinh tủ lạnh hằng tuần, thấy mùi lạ hay bề mặt bất thường thì nên bỏ ngay.

Tích trữ là để đủ đầy, nhưng điều quan trọng hơn là giữ trọn sức khỏe cho cả gia đình trong từng bữa ăn.

Nguồn và ảnh: QQ