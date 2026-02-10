Phát hiện ca bệnh giả ung thư dạ dày hiếm gặp

Ngày 10/2, BS Huỳnh Vĩnh An, khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Nhân Dân 115 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và chẩn đoán một ca bệnh hiếm gặp, khi tổn thương đường tiêu hóa có hình ảnh giống ung thư nhưng nguyên nhân thực sự lại do giun lươn ký sinh.

Theo đó, nữ bệnh nhân 72 tuổi, nhập viện vì đau âm ỉ vùng thượng vị kéo dài. Khai thác bệnh sử ghi nhận người bệnh sụt cân, mệt mỏi, ăn uống kém nhưng không có triệu chứng rầm rộ. Kết quả nội soi dạ dày cho thấy vùng hang vị có tổn thương loét, bờ cứng, thâm nhiễm. Hình ảnh rất giống ung thư dạ dày, khiến các bác sĩ lâm sàng không loại trừ khả năng ác tính.

Tuy nhiên, bất ngờ chỉ được hé lộ sau khi mẫu mô được gửi đến khoa Giải phẫu bệnh. Dưới kính hiển vi, các bác sĩ không phát hiện tế bào ung thư như nghi ngờ ban đầu. Thay vào đó, trong niêm mạc ruột non xuất hiện hình ảnh giun lươn ký sinh – “thủ phạm” thực sự gây nên tổn thương đường tiêu hóa kéo dài của người bệnh.

BS Huỳnh Vĩnh An cho biết, đây là trường hợp điển hình, cho thấy giun lươn có thể tạo ra các tổn thương giả ung thư, rất dễ gây nhầm lẫn nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng và hình ảnh nội soi.

Bằng phương pháp giải phẫu bệnh các bác sĩ đã phát hiện ra thủ phạm giả ung thư là ổ giun lươn ký sinh

Theo các bác sĩ giun lươn (tên khoa học Strongyloides stercoralis) là một loại giun tròn đặc biệt nguy hiểm do có khả năng tự nhân lên ngay trong cơ thể người thông qua cơ chế tự nhiễm. Con đường lây truyền phổ biến nhất là qua da, khi người dân đi chân đất, tiếp xúc trực tiếp với đất cát có ấu trùng. Sau khi xâm nhập, ấu trùng theo dòng máu đến phổi, di chuyển lên khí quản, rồi bị nuốt xuống và “định cư” tại ruột non.

Đáng lo ngại hơn, giun lươn có thể sống âm thầm trong cơ thể hàng chục năm mà hầu như không gây triệu chứng đặc hiệu. Người bệnh chỉ có những biểu hiện mơ hồ như đau bụng, rối loạn tiêu hóa, thiếu máu, sụt cân, rất dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với viêm loét dạ dày – tá tràng, thậm chí ung thư.

Theo BS An, nguy cơ thực sự sẽ xuất hiện khi người bệnh bị suy giảm miễn dịch hoặc tự ý sử dụng thuốc chứa corticoid – nhóm thuốc kháng viêm được dùng khá phổ biến. Trong những trường hợp này, giun lươn có thể bùng phát ồ ạt, lan tràn khắp cơ thể, gây nhiễm trùng huyết, tổn thương phổi, suy đa cơ quan và có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện kịp thời.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ nhấn mạnh, giải phẫu bệnh không chỉ giúp xác định “có ung thư hay không”, mà còn là bước cuối cùng làm rõ bản chất thật sự của tổn thương. Việc quan sát tỉ mỉ từng lát cắt mô giúp bác sĩ không bỏ sót những nguyên nhân hiếm gặp như ký sinh trùng, từ đó định hướng điều trị chính xác, tránh các can thiệp không cần thiết và không bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị cho người bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi có các triệu chứng đau thượng vị kéo dài trên hai tuần, rối loạn tiêu hóa dai dẳng hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Việc thăm khám sớm tại các cơ sở y tế, thực hiện nội soi và xét nghiệm đầy đủ là rất cần thiết để tránh chẩn đoán muộn.