Thứ này ăn sống thì giải độc, nấu chín thì bổ phổi: Ngoài chợ sẵn nhiều giá chỉ vài nghìn mua đủ 1 bữa

Mùa xuân đã gõ cửa, mang theo tiết trời ấm áp và sự chuyển mình của vạn vật. Thế nhưng, sau một mùa đông dài, không ít người vẫn cảm thấy cơ thể nặng nề, miệng khô, cổ họng khó chịu. Nếu bạn cũng đang gặp tình trạng này, đừng quá lo lắng. Ngay trong mùa xuân, có một loại nguyên liệu theo mùa vừa rẻ, vừa dễ tìm, lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Loại thực phẩm này có thể ăn sống để giúp thanh lọc ẩm thấp, giải độc cơ thể; khi nấu chín lại có tác dụng bổ phổi, làm dịu cảm giác khô hanh. Đặc biệt, giá thành rất phải chăng: Chỉ vài nghìn là có thể mua được 1 bữa đủ ăn. Chỉ cần ăn vài miếng mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận cơ thể nhẹ nhõm và dễ chịu hơn trong những ngày đầu xuân. Đó chính là củ năng hay còn gọi là củ mã thầy, món quà quen thuộc nhưng rất đáng trân trọng của mùa này.

Củ năng dân dã nhưng đem lại nhiều lợi ích sức khỏe

Theo BS dinh dưỡng Lê Thị Tuyết (làm việc tại Hà Nội), củ năng có hình tròn, phần thịt trắng, giòn và mọng nước, vị ngọt thanh mát. Đây được xem là một "nguyên liệu quý" trong thời điểm giao mùa. Củ năng chứa nhiều nước và chất xơ.

Khi ăn sống, chúng giữ được trọn vẹn dưỡng chất, giúp thanh lọc ẩm và nhiệt tích tụ trong cơ thể, hỗ trợ giảm tình trạng khô miệng, khô họng thường gặp khi chuyển từ đông sang xuân. Khi được nấu chín, củ năng trở nên dịu nhẹ hơn, có tác dụng làm ẩm phổi, tiêu đờm, đồng thời hỗ trợ chức năng tỳ vị, rất phù hợp với thời tiết khô hanh đầu xuân. Loại thực phẩm này thích hợp cho cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ.

Vậy làm thế nào để thưởng thức củ năng đúng cách và giữ trọn hương vị tự nhiên của chúng?

Dưới đây là 2 cách chế biến đơn giản, dễ thực hiện tại nhà: Ăn sống để giải độc cơ thể và nấu chín để bồi bổ phổi. Các bước đều rõ ràng, ngay cả người ít vào bếp cũng có thể làm theo.

Salad củ năng tươi (ăn sống giúp giải độc cơ thể)

Nguyên liệu: 5-6 củ năng tươi, một ít mật ong (tùy chọn)

Cách làm:

Trước tiên, lấy củ năng tươi và dùng bàn chải mềm chà kỹ nhiều lần lớp vỏ ngoài để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và tạp chất. Sau đó dùng dao gọt bỏ lớp vỏ cứng, để lộ phần thịt trắng, căng mọng bên trong. Củ năng sau khi sơ chế có thể bày trực tiếp ra đĩa và ăn sống. Món này có vị giòn, ngọt, mát, mang lại hiệu quả tốt trong việc thanh lọc ẩm thấp và giải độc. Nếu thích vị ngọt đậm hơn, bạn có thể thêm một chút mật ong và trộn nhẹ trước khi dùng.

Canh củ năng và lê tuyết bổ phổi (món ăn bồi bổ cơ thể)

Nguyên liệu: 4 củ năng, 1 quả lê, mía, đường phèn (tùy khẩu vị), 500 ml nước

Cách làm:

Củ năng rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ. Lê và mía cũng rửa sạch, gọt vỏ, bỏ lõi và cắt miếng. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm nước rồi bật lửa lớn, khuấy nhẹ để các nguyên liệu hòa quyện. Khi nước sôi, hạ nhỏ lửa và đun trong khoảng 15 phút để dưỡng chất được tiết ra hoàn toàn. Cuối cùng, thêm lượng đường phèn vừa đủ, đun đến khi tan hết thì tắt bếp. Món canh nên dùng khi còn nóng để tốt cho sức khỏe phổi.