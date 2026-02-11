Người đàn ông 72 tuổi tử vong khi đi tắm, nguyên nhân khiến nhiều người "giật mình"

Ngày nay cuộc sống bận rộn, nhiều người thường có thói quen tắm vội, nhiệt độ chênh lệch, tắm quá khuya... tiềm ẩn nhiều nguy hại. Thực tế, đã có không ít trường hợp tử vong sau khi tắm sai cách. Đáng chú ý, một sự việc đau lòng xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) thời gian gần đây được cư dân mạng chia sẻ đã thu hút sự chú ý.

Sự việc đau lòng xảy ra vào 2019 và được cư dân mạng chia sẻ và cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong chăm sóc sức khỏe của không ít người.

Người đàn ông họ Vương 72 tuổi sống tại Đài Loan (Trung Quốc) đến một resort để tắm suối nước khoáng nóng. Sau khi ngâm mình một lúc, ông Vương đột nhiên ngất xỉu ngay trong bể.

Phát hiện sự việc ngay lập tức nhân viên resort đã phát hiện và đưa ông ra khỏi bể nước, nhưng lúc này ông đã bất tỉnh nhân sự, họ tiến hành sơ cứu y tế và nhanh chóng gọi cấp cứu. Đến bệnh viện dù được các bác sĩ cố gắng hết sức nhưng người đàn ông này đã tử vong.

Khai thác tiền sử bệnh được biết, ông Vương có tiền sử bệnh tiểu đường, không mắc bệnh tim, nhưng theo người nhà, gần đây ông thường bị tụt huyết áp. Bên cạnh đó, người nhân viên cho biết, nhiệt độ nước trong bể khi đó là hơn 40 độ C. Hiện nay thời tiết chuyển lạnh nên rất nhiều người đến tắm nước nóng, đặc biệt là khách cao tuổi.

Sau khi khai thác tiền sử bệnh cộng với kết quả khám nghiệm tử thi, các bác sĩ kết luận sự thay đổi đột ngột giữa môi trường ngoài và bể tắm gây co mạch và các biến chứng huyết áp đã khiến ông Vương đột quỵ, dẫn đến sự việc đau lòng.

Người đàn ông 72 tuổi tử vong khi đi tắm. Ảnh minh họa.

Qua đây, các bác sĩ cũng khuyến cáo ngâm nước nóng trong ngày lạnh mang đến cảm giác dễ chịu, tốt cho sức khỏe nhưng cần đặc biệt chú ý đối với những người có tiền sử huyết áp, tim mạch. Bởi nhiệt độ nước nóng thường ở ngưỡng 40 độ C, trong khi nhiệt độ phòng là khoảng 20-25 độ. Vì vậy, nếu không cẩn thận, bạn sẽ dễ bị sốc nhiệt, dẫn đến một số triệu chứng về tim mạch.

Theo các chuyên gia, trước khi ngâm mình vào bể nước nóng, bạn nên khởi động nhẹ nhàng để giãn cơ, làm ấm cơ thể. Sau khi ngâm, muốn ra khỏi bể thì vần chuẩn bị trước khăn tắm dày, to, có thể che kín cơ thể, tránh bị nhiễm lạnh.

Sốc nhiệt là bệnh lý đặc trưng bởi tình trạng tăng nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C và kèm theo rối loạn chức năng thần kinh (rối loạn ý thức, hôn mê, co giật).

Cách tắm đúng cách, không phải ai cũng biết

Nên rửa mặt trước: Theo Health Sina, tắm là hoạt động mỗi ngày song ít ai tìm hiểu cách tắm đúng để không gây hại sức khỏe. Khi bước vào phòng tắm, tiếp xúc với nhiệt độ và độ ẩm cao, các lỗ chân lông sẽ giãn nở. Lúc này nếu không rửa mặt sạch ngay lập tức, các chất bẩn trên mặt sẽ theo lỗ chân lông thấm sâu vào da. Theo thời gian, chúng sẽ gây nên mụn trứng cá.

Nhiệt độ và thời gian: Khi tắm, nhiệt độ nước có thể nóng hơn một chút để thúc đẩy quá trình trao đổi chất, thúc đẩy tuần hoàn máu, giãn nở lỗ chân lông để thải hết mồ hôi của cơ thể. Mỗi kg mồ hôi được thải ra, cơ thể sẽ tiêu tốn khoảng 540 calo. Tắm nước nóng 40 độ C trong vòng 10 phút sẽ tiêu hao 200 calo. Để bảo vệ sức khỏe "vàng" nên giới hạn trong vòng 20 phút và đảm bảo phòng tắm thông gió tốt. Khi tắm hãy nhắm mắt lại thư giãn và thả lỏng toàn thân. Tắm nước nóng không chỉ giúp tiêu calo mà còn giải tỏa căng thẳng.

Gội đầu chà xát nhẹ: Làm ướt toàn bộ tóc, sau đó thoa dầu gội đầu, dùng ngón tay chà xát nhẹ từ đỉnh đầu ra xung quanh theo chân tóc, rồi gội sạch. Sau đó thoa dầu xả và massage da đầu nhẹ nhàng từ 3 đến 5 phút cùng với một chiếc lược răng thưa. Cuối cùng xả nước cho sạch.

Hạn chế kỳ cọ mạnh khi tắm : Nếu khi tắm bạn cọ xát da liên tục hay lau mạnh với khăn sẽ dễ phá hỏng lớp tế bào sừng biểu bì, khiến da trở nên khô, mẩn ngứa, tạo điều kiện cho các vi khuẩn có hại xâm nhập, gây viêm nang lông, nhọt, sưng và các bệnh ngoài da khác. Do đó khi tắm nên kỳ cọ nhẹ nhàng để bảo vệ sức khỏe.