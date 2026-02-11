Cực kỳ hiếm: Sỏi niệu quản kẹt hai bên sau mổ viêm ruột thừa khiến bệnh nhi suy thận cấp

Khoa Thận Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) vừa cấp cứu thành công một trường hợp hiếm gặp: bệnh nhi 9 tuổi bị tổn thương thận cấp, vô niệu do sỏi niệu quản kẹt hai bên trong giai đoạn hậu phẫu cắt ruột thừa.

Theo BSCKII. Phan Tấn Đức, Trưởng Khoa Thận Niệu, trước đó bệnh nhi được phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa tại bệnh viện địa phương. Sau mổ, bé nôn nhiều. Đến ngày thứ 4, trẻ tiểu khó, tiểu ít rồi vô niệu. Xét nghiệm cho thấy creatinin tăng cao, chức năng thận suy giảm nhanh.

Chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng không có nước tiểu, siêu âm không thấy nước tiểu trong bàng quang. Kết quả CT bụng không cản quang ghi nhận thận ứ nước hai bên, niệu quản giãn và sỏi kẹt đoạn cuối hai bên (phải 3x7mm, trái 3x20mm). Bệnh nhi được mổ cấp cứu trong đêm, nội soi bàng quang đặt ống thông JJ ngược dòng hai bên.

Trong mổ, sau khi đặt JJ, nhiều nước tiểu đục thoát ra kèm sỏi bùn từ niệu quản trái. Sau 3 giờ, chức năng thận cải thiện rõ; sau 12 giờ gần như trở về bình thường. Bệnh nhi hồi phục tốt nhờ phối hợp điều trị giữa hai chuyên khoa Thận niệu và Thận Nội tiết.

BSCKII. Phan Tấn Đức cho biết, sỏi tiết niệu ở trẻ em hiếm gặp nhưng có thể gây tổn thương thận nếu không xử trí kịp thời. Nhiễm trùng tiểu tái diễn lâu dài có thể dẫn đến bệnh thận mạn. Từ 4/2025 đến nay, khoa đã điều trị 19 ca sỏi niệu quản, trong đó 5 ca sỏi hai bên được đặt JJ thành công.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, nhận định suy thận cấp sau thận do sỏi niệu quản hai bên hậu phẫu ruột thừa là tình huống rất hiếm trong y văn. Tuy nhiên, nếu phát hiện và can thiệp sớm, chức năng thận có thể hồi phục gần hoàn toàn. Nội soi đặt JJ ngược dòng là phương pháp ít xâm lấn, hiệu quả trong giải áp tắc nghẽn đường tiết niệu.