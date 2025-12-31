Chính thức sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Ảnh: Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Từ ngày 01/01/2026, theo Quyết định số 2136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức được tổ chức lại theo hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đây không chỉ là một quyết định hành chính mở đầu năm mới, mà là bước đi chiến lược thể hiện quyết tâm tái cấu trúc hệ thống y tế thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phát triển theo chiều sâu.

Ngay từ ngày đầu tiên của năm mới 2026, tại địa chỉ số 125 Lê Lợi, một bệnh viện cấp cơ bản sẽ được “nâng tầng” trở thành một bệnh viện cấp chuyên sâu - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cơ sở 2. Điều đó đồng nghĩa với việc người dân khu lõi trung tâm thành phố có thể tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, kỹ thuật chuyên sâu ngay tại khu vực sinh sống, làm việc; đồng thời góp phần giảm tải cho cơ sở chính, rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu và điều trị.

Sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh, phù hợp với bối cảnh thành phố phát triển quy mô siêu đô thị, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng và chất lượng ngày càng cao. Trong kiến trúc đó, mỗi cơ sở y tế không tồn tại đơn lẻ, mà trở thành một mắt xích được phân vai rõ ràng, liên thông chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn, nhân lực và quản trị.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định căn cứ đặc điểm dân cư, mật độ hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội và yêu cầu cấp cứu tại khu vực trung tâm để ưu tiên phát triển các kỹ thuật chuyên sâu phù hợp, bảo đảm vừa phát huy thế mạnh bệnh viện tuyến cuối, vừa đáp ứng sát nhu cầu thực tiễn của người dân.

Lễ công bố điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của BVĐK Sài Gòn về BV Nhân Dân Gia Định ngày 30/12/2025. Ảnh: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

Đáng ghi nhận, quá trình sáp nhập đã được hai bệnh viện chủ động chuẩn bị bài bản và trách nhiệm: từ xây dựng kế hoạch hợp nhất, sắp xếp tổ chức - nhân sự, rà soát cơ sở vật chất, đến phối hợp chuyển giao chuyên môn, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức và điều trị. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đồng thuận, đặt lợi ích chung của hệ thống và người bệnh lên trên hết.

Với đội ngũ nhân viên y tế, việc sáp nhập không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình quản lý, mà là cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, làm việc trong môi trường chuẩn hóa hơn, được tiếp cận quy trình và kỹ thuật của bệnh viện tuyến cuối, qua đó khẳng định vai trò, vị thế và giá trị nghề nghiệp trong hệ thống chung.

Về phía người dân, lợi ích là cụ thể và trực tiếp: dịch vụ y tế chuyên sâu, chất lượng cao hơn, tiếp cận nhanh hơn, an toàn hơn và đồng bộ hơn - ngay tại nơi từng quen thuộc.

Bằng những bước đi kiên trì và nhất quán, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả và bền vững, trong đó mọi quyết sách tổ chức và đầu tư đều hướng đến mục tiêu cao nhất: nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời tạo môi trường phát triển chuyên môn lành mạnh, lâu dài cho đội ngũ thầy thuốc thành phố.