Infographic: Bảo vệ con bạn trước bệnh ho gà

Bệnh ho gà lây lan nhanh qua đường hô hấp, thường khởi phát với các triệu chứng giống cảm lạnh thông thường nhưng có thể nhanh chóng chuyển sang những cơn ho dữ dội, kéo dài, gây khó thở, tím tái và nhiều biến chứng nguy hiểm ở trẻ. Trong bối cảnh bệnh có xu hướng gia tăng theo mùa, việc tiêm chủng đầy đủ, theo dõi sát các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám kịp thời đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của trẻ. Những lưu ý cụ thể hơn sau đây của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh sẽ giúp bạn bảo vệ con tốt hơn trước bệnh ho gà.