Chỉ là hai chiếc bánh sinh nhật, sao lại gây bão thế này?

Cuộc sống đôi khi được soi chiếu qua những điều nhỏ bé như một bữa cơm, một buổi sum họp, một chiếc bánh sinh nhật… Và chính những điều nhỏ bé ấy lại cho thấy rõ nhất cách một gia đình dành tình yêu cho con cái.

Mới đây, trên MXH lan truyền hình ảnh về buổi sinh nhật của hai chị em sinh đôi đến từ Lương Bình, Trung Khánh (Trung Quốc). Trong loạt ảnh, hai cô bé đội vương miện giấy, nụ cười sáng bừng, trước mặt mỗi em là một chiếc bánh kem to đùng, được trang trí bằng đủ loại trái cây rực rỡ. Xung quanh hai em là người nhà, ai nấy đều vui vẻ vỗ tay, hát chúc mừng sinh nhật. Phía sau các em là bức tường loang lổ, cũ kĩ, dưới chân là những đống khoai lang còn nguyên đất chất đầy.

Hai cô bé dù sinh nhật cùng ngày nhưng mỗi em đều có bánh kem của riêng mình

Từ những chi tiết này có thể nhìn ra gia cảnh của hai cô bé sinh đôi không phải quá giàu có, thế nhưng tình yêu thương mà các em nhận được thì không hề thua kém ai. Bình thường, khi tổ chức sinh nhật cho hai đứa trẻ bằng tuổi hoặc ngày sinh sát nhau, nhiều nhà sẽ nghĩ ngay đến việc dùng một chiếc bánh chung hoặc cùng lắm là một chiếc bánh 2 tầng để "tiết kiệm". Nhưng ở đây, mỗi cô bé lại có một chiếc bánh riêng, một niềm vui trọn vẹn cho riêng mình.

Bố của hai chị em chia sẻ rằng vì các con đã lớn, mỗi bé đều có sở thích riêng, nên anh muốn các con được tự chọn chiếc bánh mình thích. Theo dõi trang cá nhân của ông bố, nhiều người càng thêm trầm trồ vì hóa ra năm nào cũng vậy, anh đều chuẩn bị hai chiếc bánh kem cho hai chị em. Chỉ có một năm duy nhất do anh bận việc ở xa không về nhà kịp, sinh nhật của hai em do ông bà tổ chức nên ông bà chỉ mua một chiếc bánh. Anh khẳng định: "Chỉ cần tôi ở nhà, chắc chắn mỗi bé sẽ có một chiếc bánh của riêng mình".

Dù gia cảnh gia đình không quá giàu có, bố mẹ hai chị em chưa bao giờ để các con thiếu thốn tình cảm

Những chia sẻ xúc động này đã giúp bài đăng về sinh nhật hai cô bé sinh đôi thu hút tới 13,2 triệu lượt like cùng hơn 54k lượt bình luận. Nhiều người bất ngờ, nhiều người xúc động và không ít người… chạnh lòng.

- Nhìn hai bé mà nhớ hồi nhỏ, sinh nhật tôi với chị gái đều tổ chức chung, thổi nến cũng chung. Ai thổi nhanh quá là người còn lại hết thổi luôn. Nghĩ buồn ghê ấy, cả năm mới có một lần…

- Có ai như tôi chưa bao giờ được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho không?

- . Đọc bài này tự nhiên thấy nghèn nghẹn

- Ôi, hẳn hai chiếc bánh sinh nhật. Tôi ghen tị quá, hic. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng hai đứa trẻ con hai cái bánh sinh nhật là quá lãng phí.

- Không phải gia đình giàu mới cho con cảm giác được yêu thương. Bố mẹ hai bé này cho thấy dù điều kiện hạn chế, họ vẫn cố để các con cảm nhận sự công bằng.

- Nhiều đứa trẻ chỉ mong mỗi năm có đúng 'một ngày của riêng mình'. Vậy mà đôi khi người lớn lại xem nhẹ điều đó.

Khi sự công bằng quan trọng hơn chiếc bánh

Nhiều nhà có hai con sinh đôi hoặc sinh nhật gần nhau thường gộp chung lại cho "tiện", "vui" hoặc "đỡ tốn". Nhưng đôi khi, những tiết kiệm ấy lại vô tình tước đi cảm giác đặc biệt mà trẻ con luôn chờ đợi. Có những đứa trẻ buồn đến mức không muốn ước vì nghĩ "có phải của riêng mình đâu". Có em còn không được thổi nến vì người lớn ưu tiên bé nhỏ hơn hoặc bé "được cưng hơn".

Câu chuyện của hai chị em sinh đôi này trở thành lời nhắc dịu dàng trẻ con không đòi hỏi điều gì lớn lao. Chúng chỉ cần cảm thấy mình có chỗ đứng riêng trong tình yêu của bố mẹ.

Vậy, làm sao để bố mẹ cân bằng tình yêu giữa các con?

1. Không so sánh, không tạo áp lực giữa anh chị em

Trẻ rất nhạy cảm với việc bị so sánh. Chỉ một câu như "Con xem chị con ngoan thế kìa" cũng đủ khiến một đứa trẻ thấy mình kém hơn. Điều quan trọng là nhìn nhận từng bé như một cá thể độc lập, có ưu nhược điểm riêng.

2. Tôn trọng sở thích và nhu cầu cá nhân

Ngay cả sinh đôi cũng có tính cách khác biệt. Điều đơn giản như cho con chọn màu áo, chọn bánh sinh nhật, hoặc chọn món đồ chơi riêng cũng giúp trẻ cảm nhận được sự tôn trọng và công bằng.

Những đứa trẻ cần tình yêu công bằng, không thiên vị (Ảnh minh họa)

3. Chia thời gian cho từng bé một cách hợp lý

Nhiều gia đình vô thức dành nhiều thời gian hơn cho bé nhỏ hơn hoặc bé ngoan hơn. Trẻ sẽ nhận ra điều đó rất nhanh. Việc dành thời gian riêng cho từng bé dù chỉ 10-15 phút có thể tạo khác biệt lớn.

4. Giải thích rõ ràng khi không thể đối xử giống nhau

Có những lúc không thể cho hai bé giống hệt nhau, ví dụ một bé cần đồ dùng học tập mới, bé kia thì không. Khi đó, bố mẹ nên giải thích vì sao để tránh cảm giác thiên vị.

5. Khuyến khích sự gắn kết chứ không cạnh tranh

Thay vì đặt các bé trong cùng một bài toán "ai giỏi hơn", bố mẹ có thể khuyến khích hai con cùng hoàn thành nhiệm vụ chung, cùng giúp đỡ nhau, để tình cảm anh chị em phát triển tự nhiên.

6. Tạo những khoảnh khắc "của riêng từng bé"

Sinh nhật, phần thưởng, lời khen, thời gian chia sẻ… mỗi bé đều cần cảm giác "ngày đặc biệt" của riêng mình. Một hành động nhỏ nhưng đúng lúc có thể để lại ký ức đẹp suốt đời.