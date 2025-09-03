Chỉ còn chưa đầy 12 ngày nữa để ghé qua điểm check-in hot nhất Đông Anh: Gần 2 triệu người đổ về, lấp đầy không gian 260.000m2

Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc ngày 28-8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Ban đầu, sự kiện dự kiến kéo dài đến 5-9.

Tuy nhiên, trước lượng khách tham quan quá đông, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận kéo dài thời gian trưng bày đến 15-9, tạo thêm cơ hội để nhân dân tham quan và cảm nhận chặng đường 80 năm xây dựng, phát triển của đất nước.

Ảnh: Vinhomes Global Gate

Diện tích gần 260.000 m² với nhiều khu trưng bày đa dạng

Triển lãm được thiết kế mở, đa tầng, trên diện tích gần 260.000 m² cả trong nhà và ngoài trời, chia thành ba khu vực chính.

Tại nhà triển lãm Kim Quy, khu trưng bày chủ đề “Việt Nam – Hành trình đến kỷ nguyên mới” giới thiệu những dấu ấn phát triển của đất nước trong 80 năm qua, đồng thời tái hiện bức tranh văn hóa gắn liền với lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Công chúng được tìm hiểu sự đa dạng của 54 dân tộc, sản vật ba miền cùng nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu.

Nổi bật trong không gian trưng bày là chuyên đề “95 năm cờ Đảng soi đường”, khắc họa các dấu mốc lịch sử và thành tựu dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khu vực “Tỉnh giàu nước mạnh” tôn vinh bản sắc văn hóa, thành tựu đổi mới và tiềm năng phát triển của các địa phương. Đồng thời, nhiều gian trưng bày thành tựu doanh nghiệp cũng được bố trí, thể hiện khát vọng vươn lên của nền kinh tế.

Ảnh: Vinhomes Global Gate

Ngoài trời, các khu vực sân phía tây, nam và đông mang chủ đề “Hội nhập và Phát triển”. Ở đây, công chúng được trải nghiệm không gian về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thành tựu công nghiệp quốc phòng qua khu “Thanh gươm và lá chắn”, cũng như khám phá ngành hàng không – vũ trụ với chủ đề “Khát vọng bầu trời”. Bên cạnh đó còn có hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hội chợ du lịch, ẩm thực, góp phần tạo nên không khí sôi động.

Nhà triển lãm khối A dành riêng cho không gian “Hội nhập và Sáng tạo”, nơi trưng bày sản phẩm của 12 ngành công nghiệp văn hóa với thông điệp “Sáng tạo để kiến thiết”. Khu vực “Việt Nam và Thế giới” đem đến góc nhìn về giao lưu, hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

Nhiều điểm nhấn ấn tượng trở thành trải nghiệm "không thể nào quên"

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là việc ứng dụng công nghệ hiện đại: thực tế ảo, thực tế tăng cường, màn hình cảm ứng, mô hình 3D, trình chiếu đa phương tiện. Du khách có thể trực tiếp tương tác, trải nghiệm sinh động.

Ảnh: Vinhomes Global Gate

Chẳng hạn, mô hình mô phỏng Đài kiểm soát không lưu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho phép khách tham quan thử nghiệm các công đoạn điều hành một chuyến bay, trong khi buồng lái mô phỏng Airbus A320/321 của Vietnam Airlines mang đến trải nghiệm như một phi công thực thụ.

Rất nhiều khách tham quan thích thú với trải nghiệm làm Kiểm soát viên không lưu. Ảnh: VATM.vn

Phân khu 2 cũng gây ấn tượng không kém khi toàn bộ không gian được tái hiện như một “chiến trường” thu nhỏ. Những con đường gập ghềnh, hố chông, căn hầm tối cùng làn khói mờ ảo tạo cảm giác chân thực đến mức người xem như đang trực tiếp bước vào thời khắc lịch sử. Không dừng lại ở mô hình tĩnh, nơi đây còn tổ chức các màn biểu diễn thực cảnh 6 lần mỗi ngày (10h, 11h30, 16h, 17h30, 19h và 20h30).

Âm thanh bom đạn vang dội, ánh sáng chớp lóa kết hợp cùng các diễn viên hóa thân thành chiến sĩ đã tái hiện tinh thần quả cảm, bất khuất của quân dân ta. Nhiều khán giả chia sẻ rằng họ thực sự “nổi da gà” khi chứng kiến cảnh những người lính kiên cường chiến đấu trong mưa bom bão đạn, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Nhiều tuyến đường phù hợp để di chuyển, tránh ùn tắc

Từ khi mở cửa miễn phí chiều 28-8, triển lãm đã thu hút gần 2 triệu lượt khách chỉ sau 5 ngày, dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên đường Trường Sa (xã Đông Anh, Hà Nội), có lúc kéo dài hàng giờ.

Công an TP Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó nghiêm cấm dừng, đỗ xe trái phép tại khu vực triển lãm và tạm cấm một số loại phương tiện trong khung giờ từ 6h đến 24h hằng ngày.

Để giảm áp lực giao thông, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên lựa chọn lộ trình thay thế. Các tuyến được gợi ý gồm: đi qua cầu Thăng Long đối với phương tiện xuất phát từ Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm; đi qua cầu Chương Dương hoặc cầu Vĩnh Tuy đối với phương tiện từ trung tâm và phía Nam thành phố. Riêng tuyến cầu Nhật Tân được khuyến nghị hạn chế lưu thông để tránh ùn tắc.

Ảnh: Vinhomes Global Gate

Đáng chú ý, để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân và du khách, từ 5h sáng 28/8, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã vận hành 11 tuyến xe buýt kết nối nội thành với Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh). Được biết, các tuyến sẽ hoạt động từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9, giờ mở bến đón khách từ 5h và giờ đóng bến lúc 22h15. Các xe sẽ chạy với tần suất từ 40 - 45 - 60 - 65 phút/chuyến.

11 tuyến xe buýt kết nối nội thành với Trung tâm Triển lãm Quốc gia:

Tuyến 02TC: BX Yên Nghĩa - Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Tuyến 15TC: Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Phố Nỉ

Tuyến 23TC: Ga Hà Nội - Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Tuyến 24TC: Khu đô thị Gamuda - Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Tuyến 31TC1: Bách Khoa - Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Tuyến 31TC2: Trung tâm Triển lãm Việt Nam - ĐH Mỏ địa chất

Tuyến 32TC1: BX Giáp Bát - Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Tuyến 32TC2: Nhổn - Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Tuyến 90TC: Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Nội Bài

Tuyến 93TC: Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Bắc Sơn

Tuyến 96TC: Cầu Giấy - Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Dự án Trung tâm Triển lãm Việt Nam có diện tích 90 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, do CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), công ty con của Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư. Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

