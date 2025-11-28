Cậu bé 5 tuổi cơ bụng đã 6 múi cuộn cuộn khiến tất cả phải ngỡ ngàng

Arat Hosseini, cậu bé người Iran sinh năm 2013, không chỉ là một tài năng thể thao mà còn là một hiện tượng mạng xã hội gây chấn động toàn cầu. Nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ với biệt danh "Thần đồng Thể dục dụng cụ", Arat đã tất cả phải ngỡ ngàng với một thân hình cơ bắp cuồn cuộn, sở hữu cơ bụng 6 múi săn chắc khi chỉ mới 5-7 tuổi, một hình ảnh đối lập kinh ngạc với khuôn mặt trẻ thơ của cậu bé. Sự nổi tiếng của Arat không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ mà còn châm ngòi cho một cuộc tranh luận sâu sắc về ranh giới của việc tập luyện thể thao ở trẻ em.

Hành trình phi thường của Arat bắt đầu từ rất sớm, dưới sự định hướng và huấn luyện nghiêm ngặt của cha mình, anh Mohamed Hosseini. Cha cậu bé nhận thấy khả năng vận động và sức mạnh vượt trội của con trai ngay từ khi Arat còn chập chững. Mohamed Hosseini đã chuyển từ bỏ công việc riêng để dành toàn bộ thời gian huấn luyện cho con.

Cậu bé có cơ bụng 6 múi từ nhỏ

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Arat nổi danh trong lĩnh vực Thể dục dụng cụ (Gymnastics). Cậu bé thực hiện những động tác khó và nguy hiểm một cách dễ dàng và thuần thục, từ đi bằng tay, trồng cây chuối, giữ thăng bằng trên các vật dụng nhỏ, cho đến leo tường. Những video quay lại cảnh Arat tập luyện, đặc biệt là những hình ảnh khoe cơ bụng và cơ tay rõ nét, đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Instagram, thu hút hàng triệu người theo dõi. Thân hình của Arat được so sánh với những vận động viên chuyên nghiệp trưởng thành và thậm chí là "Little Hercules", Richard Sandrak – một cậu bé khác từng gây sốc với cơ thể dị thường ở tuổi thiếu niên. Việc một đứa trẻ có tỷ lệ cơ bắp cao và ít mỡ như vậy đã được nhiều chuyên gia y tế đánh giá là không tự nhiên và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, hào quang của Arat luôn đi kèm với những tranh cãi và lo ngại sâu sắc. Nhiều ý kiến chỉ trích tập trung vào phương pháp huấn luyện của người cha. Các chuyên gia y tế, tâm lý và cộng đồng thể thao bày tỏ sự lo lắng về cường độ tập luyện và chế độ ăn uống quá nghiêm ngặt, gần như ăn kiêng, mà Arat phải tuân thủ từ khi còn quá nhỏ.

Việc ép buộc cơ thể phát triển cơ bắp quá sớm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển tự nhiên của xương, khớp, sụn tăng trưởng và hệ thống nội tiết tố (hormone) của trẻ. Ngoài ra, áp lực khổng lồ từ sự kỳ vọng của cha và hàng triệu người hâm mộ cũng được xem là một gánh nặng tâm lý nặng nề, có thể tước đi tuổi thơ bình thường của Arat. Đã có những đồn đoán về việc sử dụng chất cấm, mặc dù cha Arat luôn bác bỏ và khẳng định thành quả là nhờ sự khổ luyện.

Chuyển hướng từ thể hình sang bóng đá

Sau khi đạt được đỉnh cao trong thể dục dụng cụ, cha của Arat đã quyết định chuyển hướng tập trung vào bóng đá, tin rằng đây là con đường chuyên nghiệp và tiềm năng hơn. Với sự dẻo dai, tốc độ và sức mạnh nền tảng đã được rèn luyện, Arat nhanh chóng thể hiện tài năng nổi bật trên sân cỏ. Kỹ năng kiểm soát bóng, khả năng rê dắt lắt léo và tốc độ bứt phá của cậu bé đã khiến cộng đồng mạng đặt cho cậu biệt danh "tiểu Messi".

Đỉnh điểm của hành trình này là khi Arat được nhận vào Học viện đào tạo trẻ của câu lạc bộ Liverpool (Liverpool FC Academy) tại Anh. Việc một câu lạc bộ hàng đầu thế giới công nhận và đầu tư vào tài năng của Arat đã củng cố vị thế của cậu bé như một thần đồng bóng đá thực sự, mở ra cánh cửa cho sự nghiệp chuyên nghiệp đầy hứa hẹn.