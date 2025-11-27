Nguyễn Thúy Hiền là ai?

Nguyễn Thúy Hiền, kình ngư sinh năm 2009, đang là cái tên gây chú ý nhất của làng bơi lội Việt Nam. Không chỉ được mệnh danh là "Tiểu Ánh Viên", cô gái 16 tuổi này đã và đang khẳng định giá trị của mình bằng chuỗi thành tích ấn tượng, liên tục xô đổ các kỷ lục quốc gia và khu vực. Trước thềm SEA Games 33 sắp diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 năm 2025, mọi hy vọng đang hướng vào cô gái trẻ này.

Kình ngư 16 tuổi Nguyễn Thúy Hiền

Thúy Hiền 16 tuổi, cô gái quê gốc Ninh Bình, bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp tại Đoàn Quân đội từ năm 9 tuổi và nhanh chóng bộc lộ năng khiếu thiên phú. Cô sở trường ở các nội dung cự ly ngắn, đặc biệt là 50m và 100m tự do.

Dấu ấn đầu tiên và mạnh mẽ nhất của cô là tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Khi mới 13 tuổi, Thúy Hiền đã giành HCV 50m tự do, đồng thời phá kỷ lục Đại hội, vượt qua cột mốc tồn tại suốt 8 năm của đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên. Đây là bước ngoặt quan trọng, chính thức đưa cái tên Nguyễn Thúy Hiền vào danh sách những tài năng triển vọng hàng đầu.

Các năm tiếp theo chứng kiến sự bứt phá không ngừng. Tại Giải bơi vô địch quốc gia 2023, cô là VĐV duy nhất phá kỷ lục quốc gia tại giải đấu, thiết lập thành tích mới ở nội dung 50m Tự do nữ.

Năm 2024, Thúy Hiền thực sự tạo nên cơn địa chấn tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á (ASG) lần thứ 13. Với màn trình diễn đỉnh cao, cô giành tổng cộng 9 Huy chương Vàng, phá 6 kỷ lục Đại hội và một lần nữa thiết lập Kỷ lục Quốc gia mới cho 50m tự do nữ với thành tích. Thúy Hiền được vinh danh là Vận động viên xuất sắc nhất giải đấu, chứng minh cô đã vượt xa tầm một VĐV nhóm tuổi.

Trước đó, tại Giải bơi vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á 2025, cô cũng là VĐV xuất sắc nhất nhóm tuổi 16-18 sau khi phá thêm 2 kỷ lục.

Thúy Hiền được hy vọng tiếp nối đàn chị Ánh Viên

Hướng tới SEA Games 33

Những thành tích vượt trội này đã đặt Thúy Hiền vào vị trí trụ cột của đội tuyển bơi lội Việt Nam trước thềm SEA Games 33. Báo chí và giới chuyên môn đều nhận định cô là niềm hy vọng số một cho mục tiêu giành HCV ở nội dung bơi nữ, điều mà Việt Nam đang khao khát kể từ sau sự giải nghệ của Ánh Viên.

Tại SEA Games 32 (2023), cô đã có màn ra mắt ấn tượng với Huy chương Đồng 100m tự do nữ khi mới 14 tuổi. Hiện tại, với sự ổn định về phong độ, những kinh nghiệm tích lũy từ các giải đấu lớn như ASIAD 19 và Giải vô địch trẻ thế giới 2025, Thúy Hiền đã sẵn sàng cho một cú nhảy vọt.

Nguyễn Thúy Hiền đang ở giai đoạn "chín" của sự nghiệp, mang theo sự hy vọng lớn lao từ người hâm mộ. Cô không chỉ là một kỷ lục gia, mà còn là biểu tượng cho thế hệ VĐV trẻ tài năng, sẵn sàng viết tiếp những trang sử vàng cho bơi lội Việt Nam tại SEA Games 33 và các đấu trường quốc tế sắp tới.