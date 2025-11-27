Văn Thanh chụp ảnh áo dài cứ ngỡ ăn hỏi với bạn gái gia thế "trâm anh thế phiệt"

Cầu thủ đội tuyển quốc gia Vũ Văn Thanh và bạn gái Trần Bích Hạnh đang khiến dân tình chú ý sau khi hé lộ bộ ảnh áo dài đón Tết sớm. Loạt ảnh mang đậm không khí lễ nghi truyền thống này lập tức dấy lên nghi vấn về một hôn lễ sắp diễn ra.

Mối tình “chị em” của cặp đôi được cho là bắt đầu từ năm 2023 nhưng giữ kín đáo. Mãi đến sinh nhật tuổi 29 của Văn Thanh vào tháng 4/2025, anh mới chính thức công khai.

Bộ ảnh gây xôn xao của Văn Thanh và bạn gái

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh (sinh năm 1996) ba tuổi, nhưng sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và năng lực kinh doanh đáng nể. Cô nổi tiếng là "hot girl phòng gym" trước khi trở thành một nữ doanh nhân thành công trong lĩnh vực thẩm mỹ. Bích Hạnh gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự tự chủ tài chính vượt trội, sở hữu khối tài sản lớn và nhiều bất động sản, không hề phụ thuộc vào danh tiếng hay thu nhập của bạn trai cầu thủ.

Kể từ khi công khai, Văn Thanh thường xuyên gọi Bích Hạnh là "vợ tôi" trên mạng xã hội. Đặc biệt, chàng cầu thủ đã có hành động khẳng định tình yêu và trách nhiệm rõ ràng nhất khi quyết định để tên bạn gái cùng đứng tên trong sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất) của căn nhà mới.

Hành động này được xem là bằng chứng vững chắc nhất về sự tin tưởng và mong muốn xây dựng gia đình. Bộ ảnh áo dài mới đây với chiếc áo đỏ rực rỡ và hoa lay ơn càng củng cố thêm niềm tin rằng cặp đôi đã sẵn sàng bước vào một cái kết viên mãn.