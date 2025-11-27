Cuộc sống hôn nhân của Quế Ngọc Hải và nàng hoa khôi sau 7 năm

Không chỉ là một "hậu vệ thép" trên sân cỏ, Quế Ngọc Hải còn là người đàn ông của gia đình với cuộc sống hôn nhân viên mãn, cùng khối tài sản được xây dựng vững chắc nhờ sự nghiệp bóng đá đỉnh cao.

Trung vệ Quế Ngọc Hải (sinh năm 1993) luôn là một trong những cái tên hàng đầu của bóng đá Việt Nam, không chỉ vì tầm ảnh hưởng lớn trong đội tuyển quốc gia mà còn bởi câu chuyện về cuộc sống gia đình hạnh phúc và sự nghiệp tài chính thành công.

Quế Ngọc Hải cưới vợ năm 2018

Viên mãn bên Hoa khôi Đại học Vinh

Sau nhiều năm hẹn hò, Quế Ngọc Hải và bà xã Dương Thùy Phương (sinh năm 1995), cựu Hoa khôi Đại học Vinh, đã chính thức nên duyên vợ chồng vào ngày 20 tháng 1 năm 2018. Cuộc hôn nhân giữa một cầu thủ tài năng và một hậu phương sắc sảo, chu toàn luôn khiến dân tình ngưỡng mộ.

Đến nay, tổ ấm của Quế Ngọc Hải đã thêm rộn rã tiếng cười với sự xuất hiện của ba cô công chúa xinh xắn. Bé lớn là Quế Ngọc Kim Ngân (thường gọi là Sunny, sinh năm 2018), bé thứ hai là Quế Ngọc Khánh Vy (Kem, sinh năm 2022), và một bé gái vừa chào đời trong năm 2025.

Tổ ấm hạnh phúc của Ngọc Hải

Trong mắt công chúng, Quế Ngọc Hải là hình mẫu người chồng lý tưởng, không ngại bày tỏ tình cảm công khai và luôn dành những lời lẽ ngọt ngào cho vợ. Anh được biết đến là người chiều chuộng bà xã hết mực, từ việc tặng quà đắt tiền đến việc san sẻ công việc gia đình, chăm sóc con cái.

Về phía Dương Thùy Phương, cô đã lùi về làm điểm tựa vững chắc cho chồng theo đuổi sự nghiệp. Cô không chỉ chu toàn việc nội trợ mà còn rất thành công trong công việc kinh doanh online, góp phần không nhỏ vào sự ổn định tài chính của gia đình. Chính sự đồng lòng và vun đắp này đã giúp cặp đôi được tuyên dương danh hiệu "Gia đình trẻ hạnh phúc" vào năm 2025.

Sự nghiệp vững chắc

Thu nhập của Quế Ngọc Hải chủ yếu đến từ mức lương và tiền lót tay "khủng" khi chuyển nhượng giữa các câu lạc bộ, giúp anh nhanh chóng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Tổ ấm hiện tại của gia đình Quế Ngọc Hải là một căn nhà 3 tầng khang trang, hiện đại tọa lạc tại trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An. Căn nhà có diện tích khoảng 100m², được thiết kế theo phong cách tối giản, sang trọng.

Đáng chú ý, Quế Ngọc Hải đã chi hơn 200 triệu đồng để lắp đặt riêng một phòng xông hơi và bể sục cao cấp ngay trong nhà. Khoản đầu tư này không chỉ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn cho gia đình mà còn thể hiện sự chăm chút đặc biệt của anh đối với việc phục hồi thể lực sau những trận đấu căng thẳng.

Quế Ngọc Hải và Thùy Phương có cuộc sống sung túc

Ngoài bất động sản, Quế Ngọc Hải còn sở hữu chiếc xe sang Porsche Macan phiên bản thể thao. Chiếc xe này được anh tậu vào khoảng đầu năm 2022 và có giá trị ước tính không dưới 3 tỷ đồng.

Quế Ngọc Hải luôn nằm trong top những cầu thủ Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao nhất. Theo Transfermarkt, giá trị thị trường của anh vào năm 2023 là khoảng 275.000 Euro (tương đương hơn 7,2 tỷ đồng). Năm 2019, anh nhận 9 tỷ đồng lót tay khi gia nhập CLB Viettel.

Năm 2021, khi trở về đầu quân cho Sông Lam Nghệ An, số tiền lót tay tiếp tục là khoảng 10 tỷ đồng, kèm mức lương 70 triệu đồng/tháng. Gần đây nhất, trong hợp đồng với CLB B.Bình Dương (mùa giải 2023/2024), anh được tiết lộ nhận khoản lót tay lên tới 6 tỷ đồng/năm, với tổng giá trị hợp đồng nhiều tỷ đồng, cùng mức lương hàng tháng duy trì trên 100 triệu đồng. Đến mùa giải 2025/26, Quế Ngọc Hải gia nhập CLB Thanh Hóa, tuy nhiên sau giai đoạn 1 anh đã quyết định chia tay đội bóng xứ Thanh do đội bóng này đang gặp khó khăn về tài chính.