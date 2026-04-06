Cậu bé 14 tuổi "gần như mù lòa" sau 1 năm ngủ chung với chó mèo, bác sĩ: "Bệnh này không chữa được"

Với nhiều người, chó hay mèo không chỉ là thú cưng mà còn được yêu thương như một người bạn, một người thân. Nhưng yêu thương là một chuyện, tìm hiểu và bảo vệ bản thân trước những rủi ro sức khỏe khi sống cùng chúng lại là chuyện khác. Câu chuyện đau lòng về cậu bé 14 tuổi suýt chút nữa mù loà vì thiếu hiểu biết, chủ quan khi ngủ cùng thú cưng thời gian dài dưới đây chính là 1 bài học đắt giá!

Cậu bé này tên Xiao Yu (tên đã thay đổi), sống tại Hồ Bắc (Trung Quốc). Từ nhỏ cậu vốn đã yêu động vật. Hơn 1 năm qua, gần như ngày nào cậu cũng ngủ chung với chó hoặc mèo của mình, đôi khi là cả hai. Mọi người trong nhà đều quý động vật, lại thấy Xiao Yu vui vẻ vì điều đó nên chỉ nhắc nhở cậu bé giữ vệ sinh một chút.

Do thói quen nghịch đất cát trong vườn rồi lại ôm ấp thú cưng mà quên rửa tay sạch sẽ, Xiao Yu đã vô tình tạo điều kiện cho ký sinh trùng Toxoplasma gondii xâm nhập vào cơ thể từ lúc nào chẳng hay.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi thị lực của cậu bé giảm dần, kéo theo thành tích học tập sa sút. Xiao Yu và bố mẹ chỉ nghĩ cậu bị cận thị do học nhiều.

Đến khi tình trạng quá nặng, gia đình đưa cậu bé đến bệnh viện thì đã muộn. Bác sĩ nhãn khoa bàng hoàng phát hiện cả 2 mắt của Xiao Yu đầy những đốm mờ dạng bông và tổn thương vàng trắng ngay tại điểm vàng - khu vực quan trọng nhất của võng mạc.

Lúc này, hai mắt của cậu bé có thể nó là gần như mù lòa. Thị lực của cậu đã giảm xuống còn 0,02 ở mắt phải và 0,1 ở mắt trái. Đau lòng nhất là khi đây là những tổn thương nghiêm trọng và không thể hồi phục. Việc điều trị chỉ có thể duy trì thị lực thấp, và cậu sẽ không thể lấy lại thị lực bình thường. Hay như cách Trưởng khoa Nhãn khoa Peng Zhihua (Trung Quốc) nói: "Bệnh này không chữa được".

Bác sĩ Pen giải thích rằng khi ký sinh trùng Toxoplasma "tấn công" vào mắt, chúng trực tiếp phá hủy điểm vàng (macula), gây ra những hậu quả vĩnh viễn. Bởi sẹo võng mạc không thể phục hồi bởi ý sinh trùng ăn mòn mô và để lại những vết sẹo ngay trung tâm thị giác. Tế bào thần kinh thị giác một khi đã chết đi thì không có khả năng tái tạo.

Đặc biệt càng khó khăn với những trường hợp phát hiện quá muộn như Xiao Yu. Vì triệu chứng ban đầu rất mơ hồ, Xiao Yu đã để tình trạng kéo dài hơn một năm. Khi đến bệnh viện, thị lực gần như đã mất. Các bác sĩ chỉ có thể dùng thuốc để tiêu diệt ký sinh trùng, ngăn chúng tiếp tục tàn phá thêm, chứ hoàn toàn không thể xóa bỏ những vết sẹo đã hình thành để lấy lại thị lực ban đầu.

Dấu hiệu nhiễm ký sinh trùng Toxoplasma gondii cần phải biết

Toxoplasma gondii là ký sinh trùng đơn bào lấy mèo làm vật chủ chính. Chúng xâm nhập vào người qua đường tiêu hóa (ăn thịt tái, rau bẩn) hoặc tiếp xúc trực tiếp với phân mèo, đất cát chứa trứng nang mà không rửa tay.

Khi vào máu, chúng tấn công thẳng vào mắt và hệ thần kinh, phá hủy võng mạc gây mù lòa hoặc viêm não. Đây cũng là "sát thủ" gây sảy thai hoặc dị tật bẩm sinh nếu lây từ mẹ sang thai nhi.

Dù trẻ em dễ bị tấn công nhất, bác sĩ cảnh báo bất kỳ ai cũng có thể nhiễm bệnh. Trứng ký sinh trùng từ phân chó mèo phát tán qua lông hoặc đất cát, dễ dàng xâm nhập vào máu, tấn công não và mắt chỉ sau một phút lơ là khi dọn vệ sinh, để thú cưng liếm mặt hoặc quên rửa tay sau khi tiếp xúc nguồn đất bẩn.

Căn bệnh này thường diễn biến âm thầm, rất dễ nhầm với cận thị. Cần đi khám ngay nếu có các biểu hiện:

- Thị lực giảm sút nhanh, nhìn mờ như có màn sương che phủ.

- Thấy các đốm đen hoặc sợi đen lơ lửng trước mắt (hiện tượng ruồi bay).

- Nhạy cảm quá mức với ánh sáng, thường xuyên nheo mắt.

- Trẻ nhỏ bị lác (lé) mắt đột ngột hoặc hay dụi mắt.

- Nhìn các đường thẳng thấy bị cong, méo mó hoặc biến dạng.

Làm thế nào để hạn chế nguy cơ nhiễm ký sinh trùng khi nuôi thú cưng?

Chúng ta không cần phải rời xa những "người bạn bốn chân" mà mình yêu quý, nhưng cần tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh khoa học để bảo vệ sức khỏe cả gia đình:

- Hạn chế ngủ chung giường: Nên tạo không gian ngủ riêng biệt cho thú cưng để giảm tiếp xúc gần với các tác nhân gây bệnh tiềm ẩn.

- Vệ sinh tay nghiêm ngặt: Luôn rửa tay bằng xà phòng sau khi vuốt ve thú cưng, dọn chất thải hoặc làm vườn.

- Chăm sóc y tế định kỳ: Đảm bảo thú cưng được tẩy giun sán và kiểm tra sức khỏe thường xuyên theo hướng dẫn của thú y.

- Thăm khám kịp thời: Nếu có biểu hiện nhìn mờ, đỏ mắt hoặc sợ ánh sáng, hãy đến ngay chuyên khoa nhãn khoa để được tầm soát bằng các thiết bị hiện đại như chụp cắt lớp võng mạc (OCT).

Nguồn và ảnh: Mirror Media, Health Sent, QQ