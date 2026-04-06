"Phương thuốc thanh nhiệt, dưỡng trắng tự nhiên": Phụ nữ ăn 3 ngày 1 lần sẽ có làn da trắng sáng và vòng eo thon gọn hơn

1. Canh rau tề thái nấu nấm mỡ

Rau tề thái (cỏ tiên) là loại rau dại thuộc họ Cải và được ví như "mỹ phẩm tự nhiên" giúp dưỡng trắng da, giảm tàn nhang và làm mờ thâm sạm nhờ hàm lượng vitamin A, vitamin C, Vitamin K1, cùng các khoáng chất dồi dào, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và chống oxy hóa. Loại rau này còn hỗ trợ thanh nhiệt, bồi bổ gan, giúp da khỏe mạnh từ bên trong và ngăn ngừa mụn. Nhờ chứa các chất chống oxy hóa, rau giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm sự hình thành sắc tố gây sạm da. Theo quan niệm Đông y, rau tề thái có tác dụng giải độc gan, bổ gan, từ đó giúp giảm các bệnh về da, mang lại làn da khỏe mạnh, mịn màng. Vào mùa xuân, khí gan dễ sinh sôi, trong khi chức năng tỳ vị có thể tương đối yếu; ăn một lượng vừa phải rau tề thái có thể giúp điều hòa tỳ vị.

Nấm mỡ trắng, đặc biệt là các loại nấm mỡ chất lượng cao (như Yoshi), giàu dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, giúp hỗ trợ cải thiện làn da khỏe mạnh từ bên trong. Các chất chống oxy hóa và selen trong nấm mỡ giúp bảo vệ da, ngăn ngừa lão hóa và làm sáng da tự nhiên.

Khi kết hợp rau tề thái và nấm mỡ để nấu ăn sẽ giúp cải thiện làn da và sắc vóc.

Nguyên liệu để làm món canh rau tề thái nấu nấm mỡ

200g rau tề thái, 10-12 cây nấm mỡ, 3 tép tỏi băm, 1 nhánh gừng băm nhỏ, một chút nước tương, chút xíu muối, 2 thìa canh tinh bột bắp.

Cách làm món canh rau tề thái nấu nấm mỡ

2. Canh rau ngải cứu trứng chần

Theo Đông y, rau ngải cứu có vị đắng, cay, tính ấm, vào kinh tỳ, can, thận, có tác dụng ôn bào cung, cầm máu, an thai, khứ hàn, giảm đau. Khả năng làm sáng da của ngải cứu không đến từ các cơ chế tẩy trắng hóa học mà dựa trên sự kết hợp hài hòa của các hợp chất sinh học quý giá. Thành phần nổi bật nhất trong ngải cứu là các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đặc biệt là flavonoid và tannin. Những chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do, tác nhân chính gây ra tình trạng da xỉn màu, nám và lão hóa sớm; giúp bảo vệ tế bào gan khỏi sự tổn thương của các gốc tự do.

Ngải cứu cũng chứa hàm lượng vitamin A, C và E dồi dào. Vitamin A hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào, giúp lớp biểu bì mới luôn tươi trẻ và mịn màng. Vitamin C ức chế sự hình thành hắc sắc tố melanin, từ đó làm mờ các vết thâm sau mụn và vùng da không đều màu. Trong khi đó, vitamin E đóng vai trò giữ ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da. Ngải cứu còn có tác dụng phân giải các chất mỡ, loại trừ các thứ cặn bẩn trên mặt da, có thể làm sạch da ở những người có da nhờn. Bên cạnh đó chúng còn có tác dụng giữ độ ẩm, nên cũng có tác dụng bảo vệ tốt đối với cả những người da khô.

Đặc biệt, đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn tự nhiên của ngải cứu còn giúp làm dịu các vùng da bị kích ứng, mẩn đỏ hoặc tổn thương do mụn. Khi làn da sạch khuẩn và hết viêm nhiễm, quá trình lưu thông máu dưới da sẽ diễn ra thuận lợi hơn, mang lại sắc diện hồng hào và rạng rỡ một cách tự nhiên.

Nguyên liệu để nấu món canh rau ngải cứu trứng chần

2 quả trứng gà, một nắm lá ngải cứu, một chút xíu bột tiêu, một chút muối.

Cách làm món canh rau ngải cứu trứng chần

Trên đây là 2 món canh "Rau tề thái nấu nấm mỡ" và "rau ngải cứu trứng chần" vừa dễ nấu lại có thể giúp chị em cải thiện làn da cực nhanh. Chị em hãy điều độ và ăn 3 ngày/lần để đạt hiệu quả trắng sáng da như mong muốn nhé!