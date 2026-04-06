Bí quyết trẻ lâu của các minh tinh Hàn Quốc luôn khó đoán: Hóa ra Jang Nara, Han Ga-in và Suzy áp dụng cách đơn giản đến không ngờ

Gần đây, khái niệm "Làm chậm quá trình lão hóa" trở nên phổ biến ở Hàn Quốc. Khái niệm này không phải là chống lại tuổi tác, mà là duy trì trạng thái trẻ trung, ổn định hơn của cơ thể thông qua chế độ ăn uống và lối sống. Xu hướng này không chỉ thu hút sự chú ý trong lĩnh vực y tế và dinh dưỡng mà còn gây ra nhiều tranh luận trong ngành giải trí.

Nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng với vẻ ngoài "không tuổi" đã tiết lộ thói quen ăn uống hàng ngày của họ. Hóa ra, những lựa chọn của họ cũng không quá phức tạp, nó cho thấy rằng "chống lão hóa" không phải là sử dụng các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, mà chính là những gì bạn ăn mỗi ngày.

Han Ga-in: Hãy bắt đầu ngày mới với dầu ô liu để bổ sung chất béo lành mạnh

Han Ga-in là một nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, được biết đến với vẻ đẹp dịu dàng, cổ điển và khả năng diễn xuất ổn định trong nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Han Ga-in bắt đầu được chú ý từ đầu những năm 2000 và nhanh chóng trở thành một trong những "biểu tượng nhan sắc" của làng giải trí Hàn. Một số tác phẩm nổi bật của cô là: Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời) – vai diễn giúp cô bùng nổ tên tuổi khắp châu Á; Bad Guy – hợp tác cùng Kim Nam-gil; Architecture 101 - bộ phim điện ảnh cực kỳ ăn khách...

Cũng giống như nhiều nữ nghệ sĩ Hàn Quốc chủ động bổ sung chất béo lành mạnh vào chế độ ăn uống của mình, Han Ha-in cũng vậy. Trong đó dầu ô liu là ví dụ điển hình nhất. Cô thường xuyên dùng dầu ô liu trực tiếp mỗi sáng và thậm chí còn sử dụng nó trong các món tráng miệng hoặc các món ăn hàng ngày, chẳng hạn như kết hợp với kem để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Cách tiếp cận tưởng chừng "không phù hợp" này thực chất lại phù hợp với khái niệm chế độ ăn Địa Trung Hải - dầu ô liu rất giàu axit béo không bão hòa đơn và polyphenol, giúp giảm viêm và stress oxy hóa.

Các chuyên gia dinh dưỡng Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ chất béo lành mạnh ở mức độ vừa phải rất quan trọng để duy trì độ đàn hồi của da và sức khỏe tim mạch. Nói cách khác, chế độ ăn uống làm chậm quá trình lão hóa không phải là "ăn ít dầu", mà là "chọn đúng loại dầu".

Jang Nara: Uống nước ép việt quất và trà thảo dược Hàn giúp chống oxy hóa, duy trì trạng thái cơ thể mỗi ngày

Jang Nara là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, được yêu mến nhờ hình ảnh trẻ trung "không tuổi" và sự nghiệp bền bỉ suốt hơn 20 năm. Dù đã ở tuổi U50, nhan sắc của Jang Nara vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ mỗi khi cô xuất hiện.

Bên cạnh chất béo lành mạnh, một yếu tố cốt lõi khác của chế độ ăn uống làm chậm quá trình lão hóa mà Jang Nara lựa chọn tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa.

Jang Nara thường xuyên uống nước ép việt quất và trà thảo mộc để duy trì năng lượng và tình trạng da. Việt quất được biết đến như một "loại trái cây chống lão hóa tiêu biểu". Nó giàu anthocyanin và vitamin C, giúp chống lại các gốc tự do, thúc đẩy tuần hoàn máu, từ đó cải thiện sắc tố da và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Trà thảo dược là một loại đồ uống thảo dược truyền thống của Hàn Quốc, thường chứa các thành phần như hoàng kỳ, quế và táo đỏ, chủ yếu có tác dụng bổ khí, tăng cường miễn dịch và thúc đẩy tuần hoàn.

Hơn nữa, các phương tiện truyền thông sức khỏe Hàn Quốc cũng đề cập rằng các loại đồ uống chứa axit hữu cơ, chẳng hạn như nước ép mận, có thể hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, điều này cũng rất quan trọng để duy trì chức năng tổng thể của cơ thể. Những lựa chọn này có điểm chung: Giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể, ổn định lượng đường trong máu và chuyển hóa năng lượng, và giảm viêm mãn tính.

Suzy: Bắt đầu điều chỉnh từ thực phẩm chính để giữ cơ thể ổn định

Bên cạnh việc chú trọng chất béo tốt và thực phẩm chống oxy hóa, những năm gần đây, Hàn Quốc còn nổi lên một xu hướng rất rõ rệt: điều chỉnh chế độ ăn từ "thực phẩm chính" (tinh bột).

Những nghệ sĩ như Bae Suzy - nổi tiếng với chế độ ăn thanh đạm - thường ưu tiên thực phẩm nguyên bản và các món chế biến đơn giản, hạn chế đồ ăn chế biến sẵn.

Từ đó, một xu hướng mới cũng dần phổ biến: Bổ sung các loại ngũ cốc có chỉ số GI thấp. Đặc điểm của những thực phẩm này là:

Tiêu hóa chậm hơn

Giúp đường huyết tăng ổn định

Tạo cảm giác no lâu

Giảm nguy cơ tích tụ mỡ

Quan trọng hơn, đằng sau đó là một nguyên tắc then chốt: Khi đường huyết ổn định, cơ thể cũng ít bị lão hóa nhanh hơn.

