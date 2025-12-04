Cảnh báo áp xe sau tiêm truyền tại cơ sở không đảm bảo

Tại Trung tâm Y tế Khu vực Yên Lập (Phú Thọ), các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp ghi nhận 3 trường hợp áp xe nặng liên quan tiêm truyền tại cơ sở không phép.

Cụ thể: Hai bệnh nhân nữ, quen biết nhau, cùng đến một địa điểm tiêm thuốc trị đau lưng không rõ loại. Sau 3-5 ngày, cả hai xuất hiện sưng đau, nóng đỏ vùng cơ delta tay trái, hạn chế vận động và có dấu hiệu sốt nhẹ. Thăm khám cho thấy ổ áp xe đường kính khoảng 4-5 cm. Người bệnh được rạch dẫn lưu mủ, dùng kháng sinh và theo dõi sát để phòng nhiễm trùng lan rộng.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân nữ 70 tuổi, tiêm thuốc tại nhà bởi người không chuyên môn. Sau 10 ngày, vùng mông phải sưng to khoảng 8x10 cm, nóng đỏ, hóa mủ, gây đau và khó đi lại. Siêu âm xác định áp xe sâu, cần phẫu thuật dẫn lưu, điều trị kháng sinh liều cao và chăm sóc vết thương hằng ngày để tránh biến chứng.

Theo các bác sĩ, cả ba trường hợp đều chung đặc điểm: tiêm thuốc tại nơi không có biển hiệu, không bảo đảm vô khuẩn và không có nhân viên y tế được đào tạo. Việc tiêm truyền tại các cơ sở tự phát dễ gây nhiễm trùng mô mềm, áp xe, tổn thương thần kinh, hoại tử và có thể tiến triển thành nhiễm trùng huyết nếu không xử trí kịp thời.

Người dân được khuyến cáo chỉ tiêm, truyền dịch tại cơ sở y tế hợp pháp, có bác sĩ và điều dưỡng được đào tạo, tuân thủ quy trình vô khuẩn. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như sưng, nóng, đỏ, đau sau tiêm, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí đúng chuyên môn.