Rùng mình: Người phụ nữ TP.HCM bị áp-xe ăn mòn sau mũi tiêm filler nâng mông, bác sĩ sốc khi hút ra 2,5 lít dịch mô hoại tử

Nhiều ca biến chứng nghiêm trọng từ việc tiêm filler nâng mông tại các cơ sở thẩm mỹ không phép liên tục được ghi nhận. Bệnh nhân không chỉ đối mặt với đau đớn kéo dài, mất thẩm mỹ mà còn có nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí đe dọa tính mạng.

Áp-xe mông do tiêm filler, ăn mòn từ vùng mông đùi đến xương chậu

Theo thông tin từ Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết, mới đây một phụ nữ 33 tuổi tại TP.HCM phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mông trái sưng to, đỏ tím, đau nhức dữ dội, khó ngồi hay đi lại. Siêu âm và thăm khám lâm sàng cho thấy nhiều mảng bầm tụ máu loang lổ, da tím sẫm, một số vùng có dấu hiệu thiếu máu nuôi và nguy cơ hoại tử.

Toàn bộ vùng tổn thương phù nề, mất đàn hồi sinh lý. Khi bác sĩ ấn kiểm tra, bệnh nhân đau buốt dữ dội, mô mông cứng bất thường, nghi có ổ áp xe ăn sâu và nhiễm trùng lan rộng.

Tại Bệnh viện JW Hàn Quốc, kết quả chụp MRI xác định có một khối áp xe khổng lồ dài tới 20cm, dày 15cm, tạo thành các hốc tổ ong trong mô cơ – một biến chứng hiếm gặp, đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không xử lý kịp thời.

Ổ áp-xe ăn sâu và lan rộng ekip bác sĩ đã nạo hơn 2500ml dịch mủ và mô hoại tử. Ảnh: BVCC

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã tiêm “filler collagen” để nâng vòng 3 cách đây 7 năm. Khoảng 2 tháng gần đây, mông xuất hiện đau nhức và sưng đỏ bất thường. Dù được khuyến cáo xử lý tại cơ sở chuyên khoa, bệnh nhân vì lo ngại sẹo xấu nên đã tìm đến Bệnh viện JW với mong muốn có phương án điều trị thẩm mỹ hơn.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung nhận định đây là ca bệnh nghiêm trọng, ổ áp xe đã ăn sâu vào mô cơ tạo cấu trúc tổ ong và có nguy cơ lan rộng, gây nhiễm trùng huyết. Ekip buộc phải phẫu thuật khẩn, nạo vét triệt để toàn bộ ổ áp xe, bơm rửa liên tục, loại bỏ filler và mô hoại tử, kết hợp truyền kháng sinh liều cao và đặt máy VAC hút áp lực âm dẫn lưu dịch mủ trong ít nhất 7 ngày.

Trong quá trình phẫu thuật, chỉ với một đường rạch 2cm, dịch mủ phun trào liên tục từ mông bệnh nhân. Ekip phải dùng hệ thống hút cường độ cao để xử lý lượng dịch khổng lồ. Kết thúc ca mổ, bác sĩ đã thu được gần 2500ml dịch mủ lẫn mô hoại tử, một con số gây sốc cho cả ê-kíp.

Biến chứng từ “chất đa tầng” tại spa

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân người dân tộc Ê-Đê, từng bị một spa tại địa phương tiêm “chất đa tầng” để nâng mông cách đây 2 năm. Sau hơn 1 năm, mông bệnh nhân căng cứng, đau đớn đến mức “đi không được, ngồi cũng không xong”.

Trước đó, chị đã từng nạo silicon và đặt túi mông tại một cơ sở thẩm mỹ nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí ngày càng nặng. Vì lo ngại biến chứng, chị quyết định đến Bệnh viện thăm khám.

Các xét nghiệm chuyên sâu như MRI và siêu âm AI cho thấy chất làm đầy vẫn còn tồn dư, xuất hiện nhiều vón cục lợn cợn rải rác khắp mông. Theo đánh giá của bác sĩ Tú Dung, nếu không xử lý triệt để, các chất lạ này sẽ tiếp tục gây phản ứng viêm kéo dài, tạo u hạt, xơ cứng, rất khó điều trị và có nguy cơ phá hủy cấu trúc mông.

Ekip đã tiến hành phẫu thuật khẩn, đối mặt với thách thức: nếu nạo vét toàn bộ filler không cẩn thận sẽ gây thông mông, mất thẩm mỹ. Nhưng nếu xử lý không hết thì biến chứng sẽ tái phát.

Sau 3 giờ, ê-kíp đã nạo ra hàng chục hạt filler đã biến đổi màu, đặc quánh, lẫn máu mủ, nhìn giống những viên “trân châu” màu vàng đỏ. Đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân đau đớn dữ dội và đứng trước nguy cơ mất vòng 3. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được đặt máy VAC và dự kiến sẽ trải qua ca mổ lần 2 sau 3 - 5 ngày.

Cảnh báo từ chuyên gia về trào lưu tiêm filler giá rẻ

Hai ca biến chứng trên đều bắt nguồn từ việc tiêm filler tại spa, cơ sở thẩm mỹ không phép. Các chất được quảng cáo là “filler collagen đa tầng” hay “chất đa tầng” đều không rõ nguồn gốc, không được kiểm chứng an toàn. Khi tiêm trực tiếp vào mông, các chất này có thể tạo phản ứng viêm, tụ mủ, ăn sâu vào cơ, dẫn tới hoại tử và nguy cơ tử vong.

Bác sĩ Bệnh viện JW Hàn Quốc khuyến cáo, “Người dân tuyệt đối không tiêm filler tại spa hay cơ sở thẩm mỹ không phép. Các loại chất làm đầy kém chất lượng có thể gây nhiễm trùng, áp xe, hoại tử và để lại di chứng nặng nề. Mọi nhu cầu làm đẹp cần được thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa, bởi bác sĩ được đào tạo bài bản và sử dụng vật liệu đạt chuẩn y tế. Đặc biệt, khách hàng phải tự mình kiểm chứng thông tin, không nên tin vào những quảng cáo trên mạng.” – TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung nhấn mạnh.

Hai ca biến chứng filler mông liên tiếp là hồi chuông cảnh tỉnh cho trào lưu làm đẹp giá rẻ, không kiểm soát. Tiêm filler mông bằng chất không rõ nguồn gốc không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân cần tỉnh táo, lựa chọn bệnh viện uy tín và bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo an toàn và kết quả lâu dài.