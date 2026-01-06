Can thiệp kịp thời đa hồng cầu nặng ở trẻ sơ sinh

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và điều trị thành công một bệnh nhi sơ sinh mắc đa hồng cầu nặng - tình trạng hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch với da toàn thân đỏ đậm, nhiều cơn tím tái, hạ đường huyết tái diễn. Trẻ có cân nặng 3,9kg. Khai thác tiền sử cho thấy mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ, đây là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đa hồng cầu ở trẻ sơ sinh.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận chỉ số hematocrit tăng rất cao, cho thấy máu ở tình trạng cô đặc nặng. Trẻ được chẩn đoán hạ đường huyết, đa hồng cầu nặng kèm rối loạn đông máu. Theo các bác sĩ, nếu không xử trí kịp thời, bệnh nhi có nguy cơ xuất hiện huyết khối gây tổn thương não, suy thận, hoại tử ruột và có thể tử vong.

Trước diễn biến nguy hiểm, ekip Khoa Sơ sinh đã hội chẩn và chỉ định thay máu bán phần - kỹ thuật chuyên sâu nhằm giảm nhanh tình trạng máu cô đặc, cải thiện lưu thông máu và hạn chế nguy cơ hình thành huyết khối. Đồng thời, bệnh nhi được truyền dịch, kiểm soát đường huyết liên tục và truyền huyết tương tươi đông lạnh để điều chỉnh rối loạn đông máu.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt, các cơn tím tái chấm dứt, đường huyết ổn định, trẻ bú tốt và các chỉ số xét nghiệm dần trở về giới hạn an toàn.

Các bác sĩ cho biết, đa hồng cầu sơ sinh thường gặp ở con của các bà mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp, trẻ già tháng hoặc chậm phát triển trong tử cung. Việc khám thai định kỳ, kiểm soát tốt đường huyết và theo dõi sát trẻ sau sinh có vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và xử trí kịp thời, giúp hạn chế tối đa biến chứng nguy hiểm cho trẻ.