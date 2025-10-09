Bức ảnh sao kê mua vàng gây xôn xao, chính chủ tính làm 1 việc nhưng ai cũng cản

Với những người có thói quen mua vàng tích sản hàng tháng, chắc hẳn những ngày này, khi giá vàng tăng cao, cảm giác chung là vui mừng vì thấy “tiền đẻ ra tiền”. Trong bối cảnh ấy, có người quyết tâm duy trì thói quen tích sản, cũng có người nóng lòng nghĩ đến chuyện bán đi chốt lời.

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính cá nhân, một cô gái đã đăng tải bức ảnh sao kê mua vàng cùng thắc mắc: Liệu có nên mang vàng đi bán lúc này hay không?

Sao kê mua vàng do cô chia sẻ

“Gần 2 năm qua mình cứ túc tắc mua vàng mỗi tháng, đến giờ được 1,3 cây vàng. Tính ra cũng có lời chút ít, mình đang nghĩ hay là bán đi bây giờ. Mong mọi người cho mình lời khuyên là nên giữ tiếp hay nên chốt lời với ạ” - Cô viết.

Với băn khoăn này, phần lớn mọi người đều đồng tình: Nếu hiện tại bản thân chưa có việc cần tiền mà bán vàng lấy tiền mặt về giữ là… dại! Bởi giá vàng đang tăng cao, bán hết đi rồi cũng khó mà mua lại được số vàng tương tự.

“Mua tích sản thì tốt nhất quên cái phần lãi đi mới ổn định tâm lý được. Nếu không có việc gì lớn mà cứ nhăm nhe canh giá vàng tăng rồi nhìn vào phần tiền lời thì dễ là lỗ lắm. Như bạn thì mua từ lúc giá vàng 6 triệu/chỉ đến giờ mới được 13 chỉ mà bán đi thì khó mua lại được chừng đó, đấy là lỗ đấy. Bán vàng cầm tiền mặt về cất trong két hay gửi tiết kiệm thì cũng đều không nên, trừ khi là có việc lớn như xây nhà mua nhà hẵng bán” - Một người phân tích.

“Nếu có việc hoặc đang bí bách quá thì bán 1-2 chỉ lấy tiền xoay sở tạm thời, chứ đừng bán hết. Còn không có việc thì đừng bán” - Một người chung quan điểm.

“Nhìn tiền lãi cho vui để có động lực mua tiếp thôi bạn ơi, chứ ai lại bán đi nếu không có việc. Mình mua từ tháng 9 năm ngoái đến giờ cũng lãi hơn 100 triệu rồi, mẹ mình cũng cứ giục bảo bán đi nhưng mình nhất quyết không. Mua xong cất két để đó thôi, trừ khi bí lắm mới bán vàng” - Một người chia sẻ.

Một điều quan trọng phải nhớ khi mua vàng tích sản

Gerard Do - Chuyên gia đầu tư, đồng thời là tác giả cuốn sách "Nguyên tắc cơ bản trong đầu tư" cho rằng về bản chất, vàng là một kênh trú ẩn chứ không hẳn là một kênh đầu tư. Vì vậy, anh khẳng định mua vàng tích sản thì được, còn mua vàng với tư duy đầu cơ - nghĩa là mua vào rồi bán ra để "ăn" phần chênh giá, thì không!

Gerard Do

"Nếu bạn có một khoản tiền và đang không biết làm gì với nó, bạn có thể mua vàng và quên nó đi, nghĩa là bạn giữ vàng qua nhiều đợt biến động thì tài sản của bạn vẫn còn nguyên, bảo toàn được giá trị.

Nhưng nếu bạn mua vàng với tư duy đợi giá vàng lên rồi đem bán, tôi cho rằng đây là suy nghĩ rất tai hại, vì không có thị trường nào bền vững đi lên mà không đi xuống, đặc biệt là giá vàng đã tăng quá cao dạo gần đây càng làm cho thị trường này rủi ro hơn với các khoản đầu cơ ngắn hạn" - Anh Gerard Do nhấn mạnh.

Khi nào nên bán vàng chốt lời?

Vàng vốn được xem là kênh trú ẩn an toàn, nên việc “chốt lời” vàng thực ra không đơn giản như việc mua - bán cổ phiếu hay các khoản đầu tư ngắn hạn khác. Vàng thường mang tính tích lũy và bảo toàn giá trị lâu dài. Chính vì vậy, câu hỏi “khi nào nên bán vàng?” không chỉ phụ thuộc vào giá thị trường tăng hay giảm, mà còn gắn với mục tiêu tài chính và hoàn cảnh cá nhân của mỗi người.

Ảnh minh họa

Về nguyên tắc, vàng nên được bán khi nó thực sự phục vụ một mục đích rõ ràng, như chuyển sang tài sản khác có khả năng sinh lời cao hơn, giải quyết nhu cầu tài chính cấp thiết. Chứ nếu bán vàng trong tâm thế “chạy theo đám đông”, chỉ vì thấy giá đang cao, thì dễ dẫn đến sự ân hận vì cầm tiền mặt xong chẳng biết để làm gì. Từ đó, giảm khả năng sinh lời của đồng tiền.

Bên cạnh đó, cũng còn một điều quan trọng không kém mà nhiều người thường quên: Phải da dạng danh mục tiết kiệm - tích sản. Có người vì tin tưởng tuyệt đối vào vàng mà dồn hết tiền tích góp để mua, nhưng thực tế, bất kỳ hình thức tích sản nào cũng có rủi ro nhất định. Vàng có thể giữ giá trong dài hạn, nhưng trong lúc bí bách, gửi tiết kiệm lại có tính thanh khoản cao hơn. Chính vì thế, bên cạnh việc mua vàng tích sản, cũng cần có một khoản tiền gửi tiết kiệm, một khoản tiền mặt dự phòng. Việc này không chỉ giúp mỗi người chủ động xoay sở tài chính trong những lúc cấp bách, mà còn đảm bảo tỷ suất sinh lời của vàng.