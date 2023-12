BTS và BLACKPINK là 2 nhóm nhạc được tìm kiếm nhiều nhất lịch sử Google, ca khúc “top search” năm 2023 là 1 cái tên không ai ngờ!

Top 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất toàn cầu trong năm 2023

1) アイドル - Yoasobi

2) Try That In A Small Town - Jason Aldean

3) Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Shakira and Bizarrap

4) Unholy - Sam Smith and Kim Petras

5) Cupid - FIFTY FIFTY

6) ERE - Juan Karlos

7) Kill Bill - SZA

8) Rich Men North of Richmond - Oliver Anthony

9) Pasilyo - SunKissed Lola

10) Seven - Jungkook