Khi người Việt làm idol tại Hàn Quốc: Hanbin gây sốt với fan quốc tế, một Gen Z sắp debut đối đầu "em gái BLACKPINK"?

Thị trường giải trí Hàn Quốc vẫn luôn được xem là vô cùng khắc nghiệt và có sự đào thải liên tục. Thế nhưng không ít những bạn trẻ luôn cháy hết mình với đam mê, ngày đêm luyện tập, cống hiến hết mình để có thể đạt được ước mơ trở thành idol Kpop.

Đặc biệt rằng, không ít những bạn trẻ người Việt đã và đang không ngừng nỗ lực mỗi ngày để có thể sống trọn với sự đam mê nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Có người đã thành công và có những người đã hái được quả ngọt sau những cố gắng đó. Chứng kiến idol Kpop là người Việt, không ít người hâm mộ luôn cảm thấy đầy sự tự hào.

Hanbin là anh cả của nhóm nhạc Kpop, liên tục truyền bá văn hóa Việt Nam

Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) có thể xem là nam thần tượng Kpop người Việt thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại. Anh chàng từng được biết đến là một dancer thuộc nhóm nhảy C.A.C. Từ thời điểm còn hoạt động ở Việt Nam, Hanbin cùng nhóm nhảy của mình đã đạt được những thành tích lớn nhỏ. Chính vì vậy không khó để thấy anh chàng luôn tạo được sức hút đặc biệt với những động tác vũ đạo dứt khoát nhưng không kém phần uyển chuyển và đầy chuyên nghiệp.

Hanbin là một dancer được yêu thích trước khi trở thành idol Kpop tại Hàn Quốc

Dù không thành công tại show "sống còn" I-LAND nhưng với màn chuyển hướng đúng thời điểm, Hanbin chính thức được debut, trở thành thành viên góp mặt trong đội hình TEMPEST thuộc công ty Yuehua Entertainment. Sau mỗi lần xuất hiện, Hanbin lại sở hữu thêm rất nhiều fan quốc tế bởi tài năng của mình. Trên kênh TikTok của TEMPEST, những video thực hiện vũ đạo cover của Hanbin luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Thậm chí có những clip đạt tới hàng triệu view.

Hanbin là thành viên gây được nhiều sự chú ý sau khi debut cùng nhóm TEMPEST

Không chỉ trở thành một người Việt debut làm thần tượng Kpop, Hanbin còn nhiều lần khiến người hâm mộ tự hào khi thường xuyên quảng bá văn hóa Việt Nam cũng như thể hiện lòng yêu nước trước khán giả quốc tế.

Có thể nói đến như vào ngày 30/4 vừa qua, Hanbin đã bất ngờ thay đổi động tác trên sân khấu để tạo dấu ấn với fan rằng anh là người Việt Nam. Theo đó khi biểu diễn cùng TEMPEST, Hanbin đã thực hiện vũ đạo chào cờ như một cách thể hiện lòng yêu nước. Trong cuộc sống đời thường, Hanbin cũng thường xuyên nói tiếng Việt hay dạy các thành viên cùng nhóm nói tiếng Việt. Điều này khiến các fan hài hước thừa nhận "đu idol" mà không cần Vietsub chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Hanbin thực hiện động tác chào cờ khi trình diễn đúng ngày Giải phóng miền Nam

Hanbin hướng dẫn leader TEMPEST nói tiếng Việt

Nguyễn Thành Công - Đặng Hồng Hải - hai anh chàng người Việt gây sốt tại show "sống còn" Hàn Quốc

Nguyễn Thành Công và Đặng Hồng Hải là hai cái tên được cộng đồng fan Kpop tại Việt Nam đặc biệt quan tâm khi trở thành thí sinh tại show "sống còn" đình đám tại Hàn Quốc - Boys Planet. Dù dừng chân sớm tại chương trình nhưng màn thể hiện của cả hai xuyên suốt cuộc thi đã khiến người hâm mộ vô cùng tự hào. Đặc biệt bộ đôi còn không ngừng quảng bá văn hóa quê hương, thể hiện một hình ảnh người Việt Nam đẹp nhất trong mắt khán giả quốc tế.

Nguyễn Thành Công giới thiệu bánh mì Việt Nam tại chương trình

Đặng Hồng Hải giơ cao Quốc kỳ Việt Nam đầy sự tự hào

Cho đến thời điểm hiện tại, Mustation - công ty chủ quản của Suni Hạ Linh đã công bố Nguyễn Thành Công là thành viên mới trực thuộc công ty. Cũng từ đây, anh chàng sẽ chính thức đổi nghệ danh là CONG cũng như có những hoạt động tại Việt Nam. Trong khi đó, sau show Boys Planet, Đặng Hồng Hải vẫn đang tiếp tục trở thành thực tập sinh trực thuộc công ty giải trí của Hàn Quốc và tìm kiếm cơ hội debut trong tương lai.

CONG và Đặng Hồng Hải đang có những rẽ hướng riêng sau show Boys Planet

Nguyễn Hương Lan - cô nàng người Việt sẽ trở thành "gà cưng" nhà SM và đối đầu với "em gái BLACKPINK"?

Giữa tháng 10 vừa qua, cộng đồng mạng đã truyền tay hình ảnh được cho là đội hình nhóm nữ mới của nhà SM Entertainment. Sau khi bức ảnh được chia sẻ, nhiều người đã dự đoán nhóm 8 thành viên mới sắp debut của nhà SM sẽ bao gồm người Hàn, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia và trong đó có cả Việt Nam.

Dù thông tin đội hình nhóm nữ mới nhà SM chưa được xác thực nhưng nhiều người đã đồn đoán về danh tính thành viên người Việt nhiều khả năng sắp debut. Theo đó, cộng đồng mạng cho rằng thành viên người Việt không ai khác chính là cô nàng có tên Nguyễn Hương Lan sinh năm 2004.

Đội hình 8 thành viên được cho là nhóm nữ sắp ra mắt của nhà SM Entertainment. Đặc biệt còn vướng nghi vấn nhóm nhạc này sẽ có thành viên người Việt Nam

Bức hình được chia sẻ của Lan được cho là lúc cô và các thực tập sinh khác đến tham dự concert của tiền bối Super Junior. Nếu như điều này là sự thật, sự xuất hiện của thành viên người Việt trong đội hình nhóm nhạc nhà ''ông lớn Kpop" SM chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Bên cạnh đó, việc SM ra mắt nhóm nữ "gà cưng" khiến nhiều người chờ đợi về cuộc "đối đầu" đầy thú vị với tân binh mới ra mắt của công ty YG, nhóm nhạc em gái BLACKPINK - BABYMONSTER.

Nguyễn Hương Lan - thực tập sinh người Việt được cho sắp debut dưới trướng công ty SM

Đỗ Nam Sơn xuất sắc giành suất debut nhóm nhạc 7 thành viên mang tên PICKUS

Đỗ Nam Sơn sinh năm 2007 là đàn em của Tăng Duy Tân khi đầu quân cho công ty Big Arts. Anh chàng từng là thực tập sinh tranh tài tại show âm nhạc Hàn Quốc Fan Pick và xuất sắc giành chiếc vé để có tên trong nhóm nhạc debut mang tên PICKUS. Dù từng gây tranh cãi về ngoại hình nhưng Đỗ Nam Sơn không ngừng cố gắng, nỗ lực để chứng minh tài năng. Anh chàng gây chú ý với clip nhảy See Tình của Hoàng Thùy Linh và dần chiếm lĩnh tình cảm để chắc suất có mặt trong nhóm nhạc tân binh của Kpop.

Đỗ Nam Sơn sẽ là tân binh Kpop debut với nhóm nhạc PICKUS

Vũ Linh Đan - thực tập sinh người Việt dừng chân tiếc nuối nhưng gây ấn tượng mạnh với khán giả quốc tế

Vũ Linh Đan - Á quân The Voice Kids 2019 đã trở thành thí sinh tại show sống còn Universe Ticket, đài SBS, Hàn Quốc. Trong tập 4 vừa qua, cô nàng gây tiếc nuối khi xếp ở vị trí thứ 42 trong khi có 41 thí sinh tiếp tục bước vào vòng trong. Dù dừng chân từ sớm nhưng trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, Vũ Linh Đan đã gây ấn tượng cực mạnh với khán giả quốc tế.

Theo đó không ít ý kiến nhận xét Vũ Linh Đan có giọng hát nổi bật hơn các thí sinh khác và xứng đáng được lên sóng nhiều hơn. Có người lại khẳng định cô nàng là thực tập sinh duy nhất không sử dụng baby voice (giọng nói dễ thương) nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào và làm tôn lên ca khúc. Có thể nói, dù không thể đi tiếp tại show âm nhạc này nhưng sự ủng hộ của khán giả chính là những đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của cô nàng Vũ Linh Đan.

Vũ Linh Đan dừng chân đáng tiếc nhưng đã để lại rất nhiều ấn tượng với khán giả quốc tế

Và còn rất nhiều người Việt từng debut với tư cách idol Kpop

Bên cạnh Hanbin, Hương Lan, Đỗ Nam Sơn,... thì còn có rất nhiều những người Việt trẻ từng debut với vai trò idol Kpop. Đó có thể nói tới như cô nàng Nguyễn Trâm Anh đã debut với nhóm nhạc Kpop Beauty Box - thuộc sự quản lý của công ty giải trí BY-U Entertainment. Cô nàng đảm nhiệm vai trò vocal và rapper trong nhóm nhạc.

Trâm Anh debut với nhóm nhạc Beauty Box vào năm 2021

Một cô nàng khác phải kể đến đó chính là Queen (Lục Thị Thủy Quyên) sinh năm 1997. Cô debut và trở thành thành viên nhóm nhạc Z-Girls vào năm 2019 với debut single mang tên What You Waiting For. Z-girls gồm 7 thành viên đến 7 quốc gia châu Á, trực thuộc công ty quản lý Zenith Media Content (ZMC).

Queen - nàng idol người Việt debut vào năm 2019

Trước Hanbin, Roy (Nguyễn Hải Hoài Bảo) được xem là nam idol người Việt đầu tiên debut tại Hàn Quốc. Anh chàng từng tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc ở Châu Á do công ty Zenith Media Contents tổ chức vào năm 2018. Anh chàng debut với tư cách thành viên nhóm Z-Boys - dự án tương tự Z-Girls, trực thuộc công ty Z-POP DREAM.

Nhóm bao gồm 7 thành viên đến từ 7 quốc gia khác nhau, trong đó có anh chàng Roy mang quốc tịch Việt Nam. Khi mới ra mắt, Roy được người hâm mộ khen giống với Yunhyeong (IKON). Tháng 10.2022, Roy Nguyễn về Việt Nam, gia nhập SB Entertainment (công ty giải trí Hàn Quốc tại Việt Nam) và phát hành MV Khoảng cách chúng ta là 1cm. Hiện tại anh chàng đang tiếp tục hoạt động tại Việt Nam và từng bước Việt hóa sản phẩm âm nhạc của anh chàng trong tương lai.

Roy Nguyễn - anh chàng người Việt điển trai từng debut với nhóm nhạc Z-Boys