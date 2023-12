Vpop 2023: Khi kết hợp với nghệ sĩ quốc tế không còn là chuyện hiếm!

Những năm trở lại đây, việc nghệ sĩ Việt sánh vai kết hợp cùng những tên tuổi quốc tế đã không còn là điều quá xa lạ. Các nghệ sĩ Việt đã dám bước ra khỏi vùng an toàn và tự tin đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ Việt còn được tìm đến để có những màn kết hợp quảng bá cho các ca khúc quốc tế tại Việt Nam. Tất cả đã chứng minh được mức độ phát triển ngày một mạnh mẽ của âm nhạc nước nhà. Cùng nhìn lại những màn kết hợp ấn tượng trong năm 2023.

Đức Phúc kết hợp cùng 911 đạt loạt thành tích quốc tế ấn tượng

Vào dịp đầu năm 2023, Đức Phúc đã cho ra mắt ca khúc Em Đồng Ý (I Do) kết hợp cùng nhóm nhạc quốc tế 911. Vốn nổi tiếng với những bản tình ca dịp Valentine, việc Đức Phúc kết hợp cùng 911 đã nhân đôi sự bùng nổ và nhận được về nhiều phản ứng tích cực ngay sau khi ca khúc ra mắt.

Em Đồng Ý (I Do) - Đức Phúc x 911 x Khắc Hưng

Sản phẩm chỉ mất chưa đầy một tuần để cán mốc 10 triệu lượt xem, đạt hạng 1 trên nhiều nền tảng âm nhạc phổ biến tại Việt Nam: Spotify, Apple Music, iTunes. Không chỉ thế, bản tình ca song ngữ Việt - Anh này còn xuất hiện trên danh mục thịnh hành YouTube quốc tế tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: hạng 25 Top Trending thế giới, hạng 6 tại Úc, hạng 19 tại Singapore, hạng 20 tại Đài Loan (Trung Quốc), hạng 23 tại Canada…

Ca khúc chỉ mất 6 tiếng để đạt top trending YouTube Việt Nam và xuất sắc lọt top trending YouTube thế giới

Điều quan trọng làm nên sự thành công của Em Đồng Ý (I Do) đó chính là việc đầu tư chỉn chu về cả âm nhạc lẫn hình ảnh của sản phẩm. Sự chuyên nghiệp của Đức Phúc, dám nghĩ, thực hiện một sản phẩm kết hợp với nhóm nhạc huyền thoại 911 đã là một nguồn động lực to lớn, mở đường cho những màn kết hợp chuẩn quốc tế khác trong tương lai.

Việc Đức Phúc dám kết hợp với nhóm nhạc huyền thoại và tạo ra sản phẩm vô cùng chất lượng như Em Đồng Ý (I Do) là động lực to lớn cho những màn kết hợp trong tương lai

Min và thuy làm mới ca khúc viral quốc tế

girls like me don't cry là ca khúc được thuy ra mắt vào cuối năm 2022. Đến đầu năm nay, ca khúc này đã tạo ra một “hiện tượng” trên mạng xã hội TikTok với hàng trăm nghìn lượt video sử dụng giai điệu, lọt top 10 giai điệu viral TikTok toàn cầu 2023. Ca khúc đưa tên tuổi của thuy đến gần hơn với khán giả quốc tế và đặc biệt được yêu thích tại Việt Nam. Đó cũng là một phần lý do mà thuy đã rủ rê Min cùng làm mới ca khúc này.

thuy được biết đến rộng rãi sau ca khúc girls like me don't cry

Được biết, Min đã nhận lời kết hợp cùng với thuy vì lần đầu nghe ca khúc là lúc đang buồn chuyện cá nhân, nữ ca sĩ tìm thấy sự đồng cảm. Sau đó, cả hai người trò chuyện qua mạng và có dịp gặp gỡ ở nước ngoài. Min và thuy đã có mặt tại Singapore và cùng thực hiện MV girls like me don't cry (remix).

thuy - girls like me don't cry (remix) ft. Min

Không chỉ được phối lại hoàn toàn mới, ca khúc còn có phần lời bằng tiếng Việt do Min thể hiện, cực kỳ bắt tai và thân thiện với khán giả Việt. Vốn được yêu thích trước đó, ngay khi ra mắt, màn hợp tác giữa Min và thuy lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ, nhận “cơn mưa” lời khen trên các mạng xã hội. Màn kết hợp này đã phần nào chứng tỏ mức độ tiềm năng ngày càng lớn của thị trường nghe nhạc Việt đối với các nghệ sĩ quốc tế.

Màn kết hợp ấn tượng của Min và thuy

Hà Anh Tuấn và màn kết hợp bùng nổ với huyền thoại âm nhạc Nhật Bản Kitaro

Không chỉ kết hợp thông qua những sản phẩm âm nhạc, năm 2023 còn chứng kiến nhiều sân khấu biểu diễn kết hợp quốc tế đặc sắc. Nổi bật trong số đó là sự xuất hiện của huyền thoại âm nhạc Nhật Bản Kitaro tại live concert Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn. Được biết, Hà Anh Tuấn đã nuôi hy vọng kết hợp cùng Kitaro đã từ rất lâu khi mà âm nhạc của cả hai đều có điểm chung là tìm về cội nguồn và tìm người.

Sự xuất hiện của huyền thoại âm nhạc Nhật Bản Kitaro tại live concert Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn gây ấn tượng mạnh

Với màn kết hợp này, Hà Anh Tuấn đã chứng minh được rằng trong vũ trụ âm nhạc, không có bất kỳ rào cản nào về thế hệ hay ngôn ngữ. Anh chia sẻ: “Tuấn mang bác Kitaro về Việt Nam là để chúng ta cùng hoan ca, để cho tất cả người yêu âm nhạc Việt Nam cùng nhau chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời của quá khứ, của hôm nay và đón chờ những điều tuyệt vời trong tương lai”.

Âm nhạc không tồn tại rào cản về ngôn ngữ, thế hệ đã được chứng minh qua màn kết hợp này

Với sự góp mặt của huyền thoại âm nhạc Nhật Bản, live concert đã diễn ra thành công rực rỡ với quy mô 20.000 khán giả trong hai ngày. Các tiết mục kết hợp giữa Hà Anh Tuấn khách mời Kitaro tạo nên dấu ấn khó quên cho khán giả có mặt tại chương trình.

Màn kết hợp đầy sức trẻ từ đại diện Gen Z Việt Wren Evans và “quái vật nhạc số” Zion.T

Vào tháng 11 vừa qua, khán giả yêu thích nhạc Vpop và Kpop đã có cơ hội trải nghiệm lễ hội âm nhạc đa giác quan đầy thú vị ngay tại quê hương Việt Nam. Sự kiện âm nhạc này có sự xuất hiện của loạt nghệ sĩ Gen Z nổi bật như tlinh, GREY D, MONO, Wren Evans, HIEUTHUHAI… và 4 nghệ sĩ Hàn Quốc: Lee Hyori, Hyuna, Zico, Zion.T.

Đặc biệt bậc nhất sự kiện có lẽ là sân khấu kết hợp Việt - Hàn giữa Zion.T và Wren Evans. Màn kết hợp này lại càng trở nên thú vị hơn cả khi tài năng và phong cách của Wren Evans vốn được ví như Zion.T của Việt Nam. Và Wren Evans đã chứng minh được sự toàn năng như những gì được nhận xét khi song ca bằng tiếng Hàn ca khúc Just với Zion.T.

Wren Evans xuất hiện đầy tự tin và chuyên nghiệp song ca cùng Zion.T

Không dừng lại ở đó, Wren Evans còn tự sáng tác một lời rap bằng tiếng Việt cho sân khấu kết hợp đặc biệt cùng nam rapper nhà The Black Label. Sau màn trình diễn, Wren Evans nhận được loạt lời khen có cánh về khả năng hát tiếng Hàn tròn vành rõ chữ cũng như tương tác vô cùng đáng yêu với đàn anh Zion.T.

Cả hai đã có những tương tác vô cùng đáng yêu trên sân khấu kết hợp

Sân khấu này một lần nữa chứng minh khả năng trình diễn của nghệ sĩ Việt không hề kém cạnh bất cứ đại diện nào. Zion.T và Wren Evans cũng đã theo dõi nhau trên mạng xã hội Instagram, hoàn toàn có thể hy vọng rằng 2 chàng nghệ sĩ tài năng này sẽ có thêm màn kết hợp đặc biệt trong thời gian tới.