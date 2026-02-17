Bông cải xanh là 1 trong 4 "siêu thực phẩm" bảo vệ tim và thận: Chợ Việt la liệt, nên thêm vào mâm cơm ngày Tết

Tết đến, mâm cơm người Việt thường đầy ắp thịt kho, giò chả, bánh chưng và các món nhiều muối, nhiều đạm. Trong khi đó, tim và thận lại là hai cơ quan phải “làm việc quá tải” nhất dịp Tết vì những món ăn này. Cộng thêm thời tiết thay đổi, giờ giấc sinh hoạt thất thường... càng dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tật.

Vậy cần làm gì để giảm tải "gánh nặng" cho tim và thận trong dịp vui này? Bên cạnh cố gắng điều chỉnh thói quen sinh hoạt, hãy tận dụng những thực phẩm quen thuộc, chẳng khó trồng hay mua ngoài chợ Việt. Trong đó có 4 thực phẩm được giới dinh dưỡng đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ tim mạch và chức năng thận. Bông cải xanh đứng đầu danh sách.

1. Bông cải xanh

Bông cải xanh giàu sulforaphane và vitamin C, là hai chất chống oxy hóa mạnh. Sulforaphane đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng giảm stress oxy hóa và viêm, hai cơ chế quan trọng trong xơ vữa động mạch và suy giảm chức năng thận.

Loại rau này còn chứa nhiều chất xơ và kali tự nhiên, giúp điều hòa huyết áp, giảm gánh nặng cho tim và hạn chế giữ nước. Dịp Tết ăn nhiều đồ mặn, thêm một đĩa bông cải xanh luộc hoặc xào nhẹ giúp cân bằng bữa ăn rõ rệt.

Ngoài tim và thận, bông cải xanh còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết và bảo vệ niêm mạc dạ dày nhờ nhóm hợp chất thực vật đặc trưng của rau họ cải. Nên hấp hoặc xào nhanh, tránh nấu quá mềm để giữ dưỡng chất.

2. Cá biển béo như cá hồi, cá thu

Omega-3 trong cá biển có tác dụng giảm triglyceride máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa và cải thiện độ đàn hồi thành mạch. Với thận, omega-3 giúp giảm phản ứng viêm và có thể làm chậm tiến triển tổn thương thận ở người có nguy cơ.

Tết thay vì chỉ ăn thịt đỏ và đồ chiên, nên bổ sung 2 đến 3 bữa cá mỗi tuần, ưu tiên hấp hoặc áp chảo nhẹ. Cá còn hỗ trợ não bộ và giảm nguy cơ rối loạn mỡ máu.

3. Đậu đen hoặc các loại đậu nguyên hạt

Đậu đen giàu chất xơ hòa tan, magie và protein thực vật. Chất xơ giúp giảm hấp thu cholesterol, hỗ trợ tim mạch. Magie góp phần điều hòa huyết áp và nhịp tim.

Với thận, protein thực vật tạo gánh nặng chuyển hóa thấp hơn so với đạm động vật nếu ăn ở mức vừa phải. Những món chè đậu ít ngọt, canh đậu hoặc đậu hầm nhạt vị là lựa chọn phù hợp trong những ngày nhiều tiệc tùng.

Ngoài ra, đậu còn giúp kiểm soát cân nặng và phòng táo bón, vấn đề rất hay gặp sau các bữa cỗ nhiều thịt.

4. Trái cây giàu vitamin C như ổi hay cam

Các loại trái cây giàu vitamin C và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ nội mạc mạch máu, giảm tổn thương do gốc tự do. Vitamin C còn hỗ trợ hấp thu sắt và tăng sức đề kháng, rất cần thiết khi thời tiết chuyển mùa.

Chất xơ trong ổi và cam giúp cải thiện tiêu hóa, giảm tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn nhiều tinh bột. Tuy nhiên nên ăn nguyên quả thay vì uống nước ép có thêm đường.

Tết không chỉ là ăn ngon mà còn là ăn khôn ngoan. Mâm cơm có thêm bông cải xanh, cá biển, đậu và trái cây tươi sẽ giúp tim đỡ quá tải, thận bớt áp lực lọc thải. Ăn đa dạng, nấu nhạt vừa phải và giữ khẩu phần hợp lý mới là cách bảo vệ sức khỏe bền vững từ trong ra ngoài, để Tết thêm trọn vẹn.

Nguồn và ảnh: HK01, Family Doctor