Loại nước ép quen thuộc giúp hỗ trợ giảm mỡ nội tạng, uống đều vài tuần cơ thể nhẹ nhõm thấy rõ, nên uống từ giờ đến sau Tết

Sau những ngày ăn uống “thả phanh”, nhiều người thường nhận ra vòng bụng bắt đầu tăng nhanh hơn bình thường. Điều đáng nói, phần mỡ tích tụ này không chỉ nằm dưới da mà còn có thể len lỏi quanh gan, ruột và các cơ quan nội tạng. Đây được xem là dạng mỡ nguy hiểm vì liên quan đến nguy cơ tim mạch, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, để cải thiện tình trạng này cần kết hợp nhiều yếu tố, trong đó chế độ ăn đóng vai trò quan trọng. Một số loại nước ép trái cây giàu enzyme, vitamin và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ cơ thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa mỡ, giảm cảm giác đầy bụng và giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn nếu duy trì đều đặn trong vài tuần.

Nước ép dứa - hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích tụ mỡ

Dứa là loại trái cây quen thuộc nhưng lại chứa hàm lượng enzyme bromelain khá cao. Hoạt chất này được biết đến với khả năng hỗ trợ tiêu hóa protein, giảm viêm và cải thiện tình trạng chướng bụng – yếu tố có thể khiến mỡ vùng bụng dễ tích tụ hơn.

Ngoài ra, dứa có hàm lượng nước cao, lượng calo tương đối thấp nên giúp tạo cảm giác no nhẹ, hạn chế việc ăn vặt trong ngày. Khi hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, quá trình trao đổi chất cũng được cải thiện, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên uống một ly nước ép dứa tươi vào buổi sáng hoặc trước bữa ăn để tăng hiệu quả hấp thu dưỡng chất và giảm cảm giác nặng bụng sau ăn.

Nước ép dưa hấu - giúp cơ thể đào thải và hạn chế tích mỡ

Dưa hấu gần như là “kho nước tự nhiên” khi chứa tới hơn 90% là nước. Chính đặc điểm này giúp cơ thể bổ sung dịch, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố và giảm tình trạng giữ nước – một nguyên nhân khiến vòng bụng trông lớn hơn thực tế.

Không chỉ vậy, dưa hấu còn chứa arginine – một loại axit amin có vai trò trong quá trình chuyển hóa chất béo. Một số nghiên cứu cho thấy arginine có thể góp phần cải thiện khả năng đốt cháy mỡ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu kết hợp cùng chế độ sinh hoạt lành mạnh.

Nước ép dưa hấu thường phù hợp để uống vào buổi chiều, vừa giúp giải khát vừa hạn chế việc tìm đến các món ăn vặt giàu năng lượng.

Nước ép bưởi - thúc đẩy trao đổi chất và kiểm soát đường huyết

Bưởi từ lâu đã được nhắc đến như loại trái cây hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa. Những hoạt chất này giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và giảm stress oxy hóa – yếu tố liên quan đến tích tụ mỡ nội tạng.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc sử dụng bưởi hoặc nước ép bưởi có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin. Khi insulin được kiểm soát tốt, cơ thể sẽ hạn chế tích trữ chất béo, đặc biệt ở vùng bụng.

Thời điểm uống nước ép bưởi được nhiều chuyên gia khuyến khích là trước bữa ăn khoảng 15–20 phút để hỗ trợ giảm cảm giác thèm ăn và giúp bữa ăn trở nên cân bằng hơn.

Uống nước ép đúng cách mới giúp cơ thể giảm gánh nặng mỡ nội tạng

Dù nước ép trái cây mang lại nhiều lợi ích, các chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên xem đây là “giải pháp thần tốc”. Việc thêm đường hoặc lạm dụng nước ép thay cho bữa ăn có thể khiến lượng đường nạp vào cơ thể tăng lên, thậm chí gây tác dụng ngược.

Cách tốt nhất là sử dụng nước ép tươi, không thêm đường và kết hợp cùng chế độ ăn giàu rau xanh, protein lành mạnh và vận động đều đặn. Khi duy trì thói quen này trong vài tuần, cơ thể không chỉ nhẹ nhõm hơn mà hệ tiêu hóa và làn da cũng có thể cải thiện rõ rệt.

Trong những giai đoạn dễ tăng cân như Tết hoặc sau các kỳ nghỉ dài, việc bổ sung các loại nước ép như dứa, dưa hấu hay bưởi có thể là lựa chọn đơn giản nhưng hữu ích để cơ thể dần lấy lại trạng thái cân bằng.