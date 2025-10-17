BLACKPINK sẽ phát hành album mới vào tháng 12

(Ảnh: YG)

Theo báo cáo của Xports News vào ngày 16/10, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa hiện đang hoàn tất khâu chuẩn bị cho album sắp ra mắt. Ban đầu, nhóm dự định phát hành trước một đĩa đơn kỹ thuật số, sau đó là một album đầy đủ vào cuối năm. Đúng như dự kiến, đĩa đơn kỹ thuật số JUMP đã được phát hành vào tháng 7 và nhanh chóng dẫn đầu các bảng xếp hạng hàng tuần.

Mặc dù ban đầu nhóm dự định phát hành vào tháng 10 hoặc tháng 11, nhưng hiện tại, nhóm đã điều chỉnh lại thời gian phát hành, dự kiến vào giữa tháng 12. Việc trì hoãn này được cho là do lịch trình lưu diễn vòng quanh thế giới dày đặc và việc sản xuất album cùng lúc.

Phản hồi lại thông tin này, đại diện YG Entertainment chia sẻ với Edaily: "Vì đây là lần đầu tiên BLACKPINK phát hành album sau một thời gian dài, chúng tôi đang nỗ lực hết sức trong khâu hậu kỳ để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Các chi tiết như ngày phát hành và lịch trình quảng bá sẽ được công bố trên các kênh chính thức".

Tuyên bố này không xác nhận cũng không phủ nhận mốc thời gian vào tháng 12, khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi một thông báo chính thức.

JUMP đánh dấu sự trở lại nhóm đầu tiên của BLACKPINK sau 3 năm kể từ album đầy đủ thứ hai của nhóm phát hành vào tháng 9/2022. Đĩa đơn này không chỉ ra mắt ở vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng hàng tuần mà còn lập kỷ lục mới về bài hát của nhóm nhạc nữ K-pop đạt 300 triệu lượt phát trực tuyến nhanh nhất trên Spotify, đạt được thành tích này chỉ trong 2 tháng.

Với album đầy đủ sắp ra mắt, người hâm mộ đang háo hức chờ đợi một cột mốc quan trọng khác trong sự nghiệp của BLACKPINK.

Trong khi đó, nhóm hiện đang lưu diễn trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới DEADLINE, sau khi đã hoàn thành các buổi biểu diễn tại Bắc Mỹ và châu Âu. Các chương trình sắp tới sẽ diễn ra tại các thành phố như Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Bangkok, Jakarta, Bulacan, Singapore, Tokyo và Hong Kong (Trung Quốc).