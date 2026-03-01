Bí quyết sống thọ của cụ ông 104 tuổi: Gắn bó với 3 món quen thuộc, cái số 1 ở quê mọc um tùm như cỏ

Mỗi sáng, cụ ông 104 tuổi này dậy lúc 5h30 pha cà phê và ăn món quen thuộc sau đó chuẩn bị cây saxophone thư giãn.

Dù ở tuổi cao nhưng ông Dominick Critelli, sống ở Mỹ không mắc bệnh tim, không ung thư, đặc biệt trí nhớ rõ ràng, giọng nói dứt khoát. Ông có thể tự lo cho bản thân và còn rất yêu đời. Khi được hỏi bí quyết sống thọ, ông không nhắc đến thuốc bổ đắt tiền hay cao lương mĩ vị hay thuốc bổ, thứ ông nhấn mạnh chỉ nói về âm nhạc, kỷ luật sống và một chế độ ăn giản dị từ thời thơ ấu ở Ý đến tận bây giờ.

Ông Dominick Critelli vẫn có thể chơi nhạc cụ khi đã 104 tuổi. Ảnh: YouTube.

Ông Critell lớn lên trong gia đình nghèo ở Ý nên thuở ấu thơ ông ăn chủ yếu thực vật tự trồng trọt. Thói quen dùng nhiều rau củ, trái cây và dầu ô liu - đặc trưng của chế độ ăn Địa Trung Hải - được ông duy trì suốt đời. Ông chú trọng dinh dưỡng và tránh xa đường, dù thích đồ ngọt.

Cụ thể, mỗi sáng, ông ăn yến mạch với sữa và hạnh nhân, sữa chua Hy Lạp, bánh mì nướng và uống cà phê. Các bữa còn lại thường có cá, một ít thịt, đậu đen, đậu gà; gần đây ông dùng cà tím chiên, phô mai ricotta và trái cây tươi như nho, chuối, dâu tây.

Điều thú vị, nếu phải chọn ra những thói quen ăn uống được cho là "bí quyết sống thọ", ông cho biết mình thích uống rượu và ăn 3 thực phẩm sau đây cả đời, theo Today.

Ảnh minh họa.

Lá bồ công anh: Cụ ông Critelli cho biết, đây là loại rau ông thường xuyên ăn từ nhỏ. Lá bồ công anh giàu vitamin A, C, K và khoáng chất, có đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ tiêu hóa. Dù không phải "thần dược", nhưng trong một chế độ ăn giàu thực vật, nó góp phần cung cấp vi chất tự nhiên cho cơ thể. Từ đó góp phần vào "bí quyết sống thọ", ít bệnh tật của ông.

Dầu ô liu nguyên chất: Ông trộn rau với dầu ô liu và một chút giấm. Dầu ô liu là thành phần cốt lõi của chế độ ăn Địa Trung Hải, nổi tiếng với lợi ích cho tim và não.

Rượu vang đỏ: Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn thường uống nửa ly mỗi ngày. Dù hướng dẫn dinh dưỡng hiện nay khuyến nghị hạn chế rượu, một số nghiên cứu năm 2024 cho thấy uống ở mức vừa phải có thể liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn so với không uống.

Dĩ nhiên, dinh dưỡng không phải tất cả. Đối với ông chơi saxophone mỗi ngày giúp Critelli duy trì chức năng phổi và mang lại niềm vui, nuôi dưỡng tinh thần.

Ông tin rằng đam mê và sự gắn bó với gia đình quan trọng không kém chế độ ăn uống trong chăm sóc sức khoẻ và sống thọ. Ông cũng thích vận động ngoài trời, dù chỉ là đi bộ gần nhà.

Câu chuyện của ông cho thấy sống thọ có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị, chẳng tốn kém nhưng kỷ luật và lâu dài.

Trúc Chi (t/h)