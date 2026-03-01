Nước ép cần tây có 6 lợi ích, giá trị dinh dưỡng và chống chỉ với 4 người: Uống 1 ly lúc bụng đói giúp giảm cân rõ rệt

Nước ép cần tây được cho là có công dụng kỳ diệu này rất giàu vitamin, axit folic cùng các khoáng chất như kali, canxi, magie… Không chỉ hỗ trợ giảm mỡ, thanh lọc đường ruột, thải độc, nước ép cần tây còn được cho là giúp phòng ngừa bệnh mạn tính và ổn định cảm xúc. Vì vậy, thức uống này được nhiều người nổi tiếng và giới fitness ở châu Âu – Mỹ ưa chuộng. Bài viết dưới đây tổng hợp 6 lợi ích, giá trị dinh dưỡng và những lưu ý khi dùng nước ép cần tây , để bạn hiểu rõ hơn về loại đồ uống "hot" này.

Nước ép cần tây là gì? Uống thế nào cho đúng?

Nước ép cần tây đang "gây sốt" trong giới thể hình và người nổi tiếng. Nhiều người tin rằng thức uống này có tác dụng tích cực với làn da, tình trạng thừa cân và hệ miễn dịch, thậm chí được xem như "bài thuốc" hỗ trợ nhiều bệnh mạn tính.

Cách uống được khuyến nghị:

Uống khi bụng đói vào buổi sáng: Trước tiên uống một cốc nước lọc hoặc nước chanh để làm sạch và kích thích hệ tiêu hóa. Sau 15-20 phút, uống khoảng 500ml nước ép cần tây .

Uống sau ăn 3 giờ: Nếu không thể uống lúc đói, có thể uống sau bữa ăn, nhưng nên đợi khoảng 2-3 giờ để không làm ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thu.

Giá trị dinh dưỡng của cần tây

Dưới đây là bảng tổng hợp các thành phần dinh dưỡng chính có trong cần tây:

Thành phần Vai trò đối với cơ thể Vitamin A Hỗ trợ thị lực, tăng cường miễn dịch, tốt cho da Vitamin C Chống oxy hóa, tăng sức đề kháng, hỗ trợ sản sinh collagen Vitamin K Hỗ trợ đông máu và duy trì sức khỏe xương Axit folic (Vitamin B9) Tham gia quá trình tạo tế bào mới, quan trọng với phụ nữ mang thai Chất xơ Hỗ trợ tiêu hóa, tăng cảm giác no, tốt cho kiểm soát cân nặng Kali Điều hòa huyết áp, hỗ trợ cân bằng dịch trong cơ thể Canxi Tốt cho xương và răng Magie Hỗ trợ chức năng cơ và thần kinh Polyphenol (như apigenin, luteolin) Chống oxy hóa, chống viêm, bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do

6 lợi ích nổi bật của nước ép cần tây

1. Thanh lọc đường ruột

Uống nước ép cần tây khi bụng đói được cho là giúp làm sạch ruột, hỗ trợ phục hồi niêm mạc tiêu hóa. Hàm lượng vitamin và khoáng chất cao còn giúp cơ thể đào thải độc tố, cải thiện thể trạng từ bên trong.

2. Hỗ trợ giảm cân

Nước ép cần tây có hàm lượng chất xơ cao, ít calo và giàu nước. Điều này giúp tăng cảm giác no, kích thích nhu động ruột và hạn chế tích tụ mỡ - phù hợp với chế độ ăn giảm cân.

3. Giảm phù nề

Kali trong cần tây là thành phần lợi tiểu tự nhiên, giúp loại bỏ lượng nước dư thừa trong cơ thể, từ đó giảm tình trạng phù nề, đặc biệt sau những bữa ăn nhiều muối.

4. Tốt cho tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong cần tây có tác dụng kháng viêm, hỗ trợ cải thiện chức năng mạch máu và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Kali cũng góp phần điều hòa huyết áp, giúp phòng ngừa tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

5. Thư giãn tinh thần, hỗ trợ giấc ngủ

Với những người dễ lo âu, căng thẳng, việc bổ sung nước ép cần tây ở mức hợp lý có thể giúp làm dịu tinh thần. Uống đều đặn có thể góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ theo thời gian.

6. Chống viêm, chống oxy hóa

Nước ép cần tây chứa vitamin C và các hợp chất polyphenol như apigenin và luteolin. Những chất này có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, giảm tổn thương do gốc tự do và hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn, từ đó giúp phòng ngừa một số tình trạng viêm nhiễm.

Ai không nên uống nước ép cần tây ?

Đối với những người có dạ dày nhạy cảm: Một số người có thể bị khó chịu đường tiêu hóa hoặc tiêu chảy sau khi uống nước ép cần tây . Khuyến cáo những người có dạ dày nhạy cảm nên uống một lượng nhỏ trước và theo dõi tình trạng của mình.

Người bị huyết áp thấp: Cần tây có tác dụng hạ huyết áp, nhưng tiêu thụ quá nhiều ở những người bị huyết áp thấp có thể gây chóng mặt hoặc mệt mỏi.

Đối với người bị suy thận: Cần tây có hàm lượng kali cao, vì vậy cần cân nhắc kỹ việc sử dụng cần tây ở bệnh nhân suy thận.

Người bị suy giáp: Cần tây thuộc họ rau họ cải. Mặc dù chứa rất ít thành phần ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp, người bị suy giáp nên tiêu thụ cần tây với lượng vừa phải.