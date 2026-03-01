Không rượu bia, không thuốc lá, người đàn ông 44 tuổi vẫn mắc ung thư gan: Bác sĩ chỉ điểm 1 thói quen nhiều người đang chủ quan

Thói quen tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Ông Trương (44 tuổi), sống tại Trung Quốc, nhiều năm nay luôn duy trì lối sống khoa học và điều độ. Ông không hút thuốc, không uống rượu, đồng thời chú trọng chế độ ăn cân bằng, đủ dinh dưỡng. Bên cạnh đó, ông đều đặn uống trà mỗi ngày như một cách dưỡng sinh và chăm sóc sức khỏe.

Trong lần khám sức khỏe định kỳ gần đây, kết quả xét nghiệm cho thấy men gan của ông tăng cao bất thường. Sau khi tiến hành thêm các xét nghiệm chỉ điểm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định ông mắc ung thư gan giai đoạn II.

Chỉ số AFP (alpha-fetoprotein) của ông vượt 1.000 ng/ml, cao hơn nhiều so với ngưỡng cảnh báo 400 ng/ml thường được sử dụng trong tầm soát ung thư gan. Hình ảnh chụp CT ghi nhận một khối tổn thương kích thước khoảng 6cm ở thùy phải gan, kèm theo các nốt nhỏ xung quanh.

Ung thư gan là bệnh lý có diễn tiến âm thầm. Ở giai đoạn đầu, phần lớn người bệnh không có biểu hiện rõ ràng. Khi xuất hiện đau vùng gan, chướng bụng hoặc sụt cân, bệnh thường đã tiến triển.

Theo bác sĩ, nguyên nhân ung thư gan rất đa dạng, bao gồm viêm gan B, viêm gan C mạn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan, yếu tố môi trường và tiếp xúc độc chất. Không sử dụng rượu bia không đồng nghĩa với việc không có nguy cơ mắc bệnh.

Khi khai thác tiền sử sinh hoạt, bác sĩ ghi nhận ông Trương có thói quen uống một ấm trà pha đậm mỗi ngày và duy trì liên tục trong nhiều năm. Đây được xem là yếu tố cần được phân tích, làm rõ trong bối cảnh chưa xác định được các nguyên nhân khác.

Bởi trong trà có chứa polyphenol (nhóm chất chống oxy hóa) được nhiều nghiên cứu ghi nhận có lợi cho tim mạch và chuyển hóa nếu sử dụng ở mức độ hợp lý. Tuy nhiên, khi pha trà quá đậm và sử dụng kéo dài, hàm lượng tannin cao có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa ở gan. Dù vậy, hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để khẳng định uống trà đậm là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư gan.

Một yếu tố khác được đặt ra là chất lượng nguyên liệu và dụng cụ pha trà. Ông Trương chia sẻ với bác sĩ rằng mình đã sử dụng cùng một ấm tử sa để pha trà liên tục hơn 10 năm mà chưa từng thay mới. Ông cho biết chiếc ấm càng dùng lâu càng bóng đẹp, lớp men bên ngoài ngày một nhẵn mịn nên ông càng tin tưởng và tiếp tục sử dụng suốt thời gian dài.

Bác sĩ chỉ ra rằng, nếu dụng cụ pha trà không đạt tiêu chuẩn chất lượng, trong thành phần vật liệu có thể tồn tại tạp chất kim loại nặng như chì hoặc cadmium. Ở nhiệt độ cao, một số kim loại nặng có thể thôi nhiễm với hàm lượng nhỏ vào nước uống. Nếu tình trạng phơi nhiễm diễn ra kéo dài, các kim loại này có thể tích tụ trong cơ thể, đặc biệt tại gan được xem như cơ quan đảm nhiệm chức năng chuyển hóa và giải độc. Sự tích lũy lâu dài có thể gây tổn thương tế bào gan và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý bao gồm cả nguy cơ ung thư.

Hướng điều trị và sự thay đổi

Sau khi hội chuẩn, bác sĩ đề xuất phác đồ điều trị can thiệp kết hợp thuốc. Phương pháp can thiệp mạch cho phép đưa hóa chất trực tiếp vào động mạch nuôi khối u, giúp tăng hiệu quả tại chỗ và hạn chế ảnh hưởng lên mô lành.

Song song với điều trị, ông cũng được khuyến nghị điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Lượng trà mỗi ngày nên giới hạn khoảng 200 ml, pha loãng và ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Dụng cụ pha trà được khuyến cáo sử dụng loại thủy tinh hoặc gốm đạt tiêu chuẩn an toàn. Chế độ dinh dưỡng được điều chỉnh theo hướng tăng protein chất lượng cao với mức tối thiểu 1,2 g/kg cân nặng mỗi ngày để hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Bổ sung vitamin nhóm B và vitamin C được cân nhắc nhằm hỗ trợ chức năng chuyển hóa.

Sau 3 tháng điều trị và theo dõi, chỉ số AFP của bệnh nhân giảm xuống dưới 200 ng/ml, chức năng gan của ông đã có sự cải thiện so với thời điểm chẩn đoán. Bây giờ, mỗi ngày ông chỉ dám uống một tách trà loãng nhỏ và sử dụng loại ly đúng theo khuyến nghị của bác sĩ.

Theo baidu