Phát hiện “khắc tinh” của mỡ máu cao: Loại hạt nhỏ giúp hạ cholesterol xấu

Một loại hạt giàu dinh dưỡng có thể giúp hạ cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng hạt hồ đào (pecan) có thể làm giảm cholesterol “xấu” trong cơ thể.

Hạt hồ đào vốn đã được công nhận là rất bổ dưỡng, cung cấp chất béo không bão hòa đơn có lợi, chất xơ, protein và các khoáng chất thiết yếu như magiê, kẽm và kali.

Một tổng quan gần đây về các nghiên cứu hiện có đã xác định một số lợi ích sức khỏe liên quan đến pecan. Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Nutrients, cho thấy qua nhiều thử nghiệm trên người, những người thường xuyên ăn pecan với khẩu phần như đồ ăn nhẹ đã cải thiện mức cholesterol toàn phần, cholesterol LDL (“xấu”), triglyceride và cholesterol không HDL.

Theo Science Daily, hạt hồ đào chứa nhiều polyphenol (một loại chất chống oxy hóa) và các hợp chất hoạt tính sinh học khác. Những thành phần này có thể tăng cường hoạt động chống oxy hóa trong cơ thể và làm giảm quá trình oxy hóa lipid – một quá trình liên quan đến stress oxy hóa.

Các nghiên cứu cũng cho thấy hạt hồ đào có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid lành mạnh hơn sau bữa ăn, một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Nhìn chung, các phát hiện chỉ ra rằng hồ đào có thể hỗ trợ sức khỏe tim chủ yếu bằng cách cải thiện chuyển hóa lipid và củng cố hệ thống phòng vệ chống oxy hóa.

Khi xét đến đường huyết và các chỉ dấu liên quan đến bệnh tiểu đường, kết quả lại chưa thật sự rõ ràng. Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng cần thêm nghiên cứu để xác định vai trò của hồ đào đối với sức khỏe chuyển hóa.

Một số bằng chứng cho thấy việc thay thế carbohydrate tinh chế bằng hạt hồ đào có thể cải thiện phản ứng insulin hoặc hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau bữa ăn.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiêu thụ hạt hồ đào có thể làm tăng cảm giác no, với cảm giác no đang trở thành lĩnh vực được khoa học ngày càng quan tâm.

Trong khi bằng chứng liên quan đến cân nặng vẫn còn khá trái chiều, các nghiên cứu hiện tại không cho thấy việc ăn hạt hồ đào làm tăng nguy cơ tăng cân; nếu có thay đổi thì thường nằm trong mức dao động hằng ngày thông thường.

Chất lượng chế độ ăn

Ngoài các chỉ số sức khỏe riêng lẻ, hạt hồ đào còn liên quan đến việc cải thiện chất lượng dinh dưỡng tổng thể. Bản tổng quan cho thấy những người đưa hạt hồ đào vào chế độ ăn thường đạt điểm cao hơn trên Chỉ số Ăn uống Lành mạnh (Healthy Eating Index – HEI), thước đo mức độ phù hợp của chế độ ăn với các khuyến nghị dinh dưỡng liên bang.

Trong nghiên cứu, nhóm của Viện Công nghệ Illinois lưu ý: “Nhìn chung, các tài liệu hiện tại cho thấy hạt hồ đào mang lại lợi ích tim mạch – chuyển hóa và cải thiện chất lượng chế độ ăn khi được đưa vào các mô hình ăn uống lành mạnh; tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để mở rộng hiểu biết về các kết quả lâm sàng khác, đặc biệt liên quan đến các cơ chế sinh học và vai trò của chúng trong việc giảm nguy cơ bệnh mạn tính.”

Nghiên cứu nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng Xúc tiến Hạt hồ đào Hoa Kỳ (American Pecan Promotion Board – APPB), tuy nhiên tổ chức này không tham gia vào quá trình thực hiện hay đưa ra kết luận của nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận nhiều hạn chế, bao gồm số lượng thử nghiệm dài hạn trên người còn tương đối ít, sự khác biệt về phương pháp nghiên cứu và lượng tiêu thụ, cũng như thiếu dữ liệu trong các lĩnh vực nghiên cứu mới nổi.