Người phụ nữ 54 tuổi đột ngột tử vong giữa đêm, bác sĩ chỉ ra 2 loại nước "cấm kỵ" uống trước khi ngủ

Nhiều người thường có thói ăn uống không điều độ tiềm ẩn nhiều nguy hại. Thực tế, đã có không ít trường hợp tử vong sau khi ăn uống sai cách. Một sự việc đau lòng xảy ra tại Trung Quốc thời gian gần đây được cư dân mạng chia sẻ lại gây chú ý.



Trường hợp người phụ nữ họ Lý 54 tuổi, sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc như một lời cảnh tỉnh tới tất cả mọi người. Cụ thể vào buổi tối hôm xảy ra sự việc, bà Lý kết thúc công việc khá muộn, bà quyết định thưởng thức loại đồ uống mình yêu thích trước khi đi ngủ. Thế nhưng sau đó, bà đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói rồi bất tỉnh. Chồng bà Lý phát hiện vợ đang nằm gục trên sàn bếp cạnh một chai soda đã mở nắp, sau đó liền gọi cấp cứu đưa bà đến bệnh viện, tuy nhiên đã quá muộn. Các bác sĩ xác nhận bà Lý qua đời vì 1 cơn nhồi máu cơ tim.

Từ trường hợp này bác sĩ Trương cảnh báo mọi người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên rằng dù khát đến mấy cũng không được sử dụng đồ uống có đường và rượu trước giờ đi ngủ.

Vị chuyên gia này khuyến cáo thêm, ngoài việc tránh uống đồ uống kích thích trước khi đi ngủ, bạn cũng nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là kiểm tra sức khỏe tim mạch. Điều này cho phép phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Tiến sĩ cũng nhấn mạnh rằng việc duy trì lối sống lành mạnh không chỉ là tránh một số loại thực phẩm và đồ uống mà còn bao gồm hoạt động thể chất vừa phải, ngủ đủ giấc, giữ trạng thái tinh thần tốt. Ví dụ, đi bộ thường xuyên hoặc tập thể dục nhẹ nhàng có thể giúp cải thiện chức năng tim và tuần hoàn máu. Đồng thời cũng là cách hiệu quả để giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Có nên uống bia rượu để dễ ngủ?

Nhiều người mách nhau để dễ ngủ, tạo cảm giác thư giãn, trước khi lên giường nên uống một chút rượu bia, điều này có đúng? Chia sẻ xoay quanh vấn đề này với VTC News, bác sĩ Trần Thị Trà Phương, hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết, rượu (alcohol) là chất ức chế thần kinh trung ương khiến hoạt động của não chậm lại.

- Chuyển hóa chậm: Khi uống rượu, alcohol được hấp thu ở dạ dày và ruột non. Quá trình chuyển hóa rượu qua gan thường khá chậm. Sau thời gian uống khá lâu, lượng rượu vẫn còn tiếp tục lưu thông trong cơ thể. Ảnh hưởng của rượu phụ thuộc vào lượng rượu, tốc độ uống, tuổi tác và các chức năng trong cơ thể của mỗi người.

- Giấc ngủ bị ảnh hưởng: Uống rượu trước khi ngủ làm tăng khả năng ức chế giấc ngủ (thường bắt đầu khoảng 90 phút sau khi chìm vào giấc ngủ). Điều đó có nghĩa là uống rượu thường gây buồn ngủ, dễ ngủ vào thời gian đầu. Nhưng khi men gan chuyển hóa rượu vào ban đêm, lúc này nồng độ cồn trong máu giảm, giấc ngủ bị ảnh hưởng, người uống dễ bị gián đoạn giấc ngủ, tỉnh dậy giữa đêm. Ngoài ra, các nghiên cứu còn cho thấy, lạm dụng rượu kéo dài còn gây nên tình trạng mất ngủ mạn tính. Vì cơ thể có khả năng thích nghi với rượu nên lần sau lại càng phải uống nhiều hơn lần trước để an thần, dễ ngủ.

- Nguy cơ ung thư: Nam giới có thể uống tối đa 2 đơn vị rượu và nữ giới là một đơn vị rượu một ngày. Tuy nhiên, mức tiêu thụ này có thể an toàn cho sức khỏe tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, thận; nhưng cũng có thể làm tăng nặng các vấn đề khác như nguy cơ ung thư, tai nạn thương tích, các bệnh không lây nhiễm khác.

