Người phụ nữ 66 tuổi đau bụng kéo dài, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ"

Ngày 28/2, Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa phẫu thuật loại bỏ 2 khối u hiếm gặp cho một nữ bệnh nhân. Giải phẫu khối u, bác sĩ phát hiện búi tóc bên trong.



Khai thác tiền sử bệnh trước đó, bệnh nhân Đ.T.R. 66 tuổi, trú xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng dưới kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại bỏ u quái.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện trong cơ thể bệnh nhân có 2 khối u, với kích thước mỗi khối khoảng 3,5cm. Các khối u dính chặt vào mô xung quanh, ruột và buồng trứng, tử cung. Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi ít xâm lấn loại bỏ các khối u.

Sau phẫu thuật, tiến hành giải phẫu khối u, bác sĩ phát hiện khối u vùng buồng trứng chứa búi tóc. Còn khối u vùng ổ bụng bệnh nhân có dấu hiệu vôi hóa, cứng như xương.

ThS.BS. Võ Trường Giang, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết, đây là loại u hiếm gặp, hình thành từ các tế bào mầm đa năng. Khối u có thể chứa các loại mô hỗn hợp nh:ư tóc, răng, móng tay, mô xương, mô sụn…

"Việc một bệnh nhân đồng thời có u trong ổ bụng và u trong buồng trứng là rất hiếm gặp. Các khối u của bệnh nhân này dính bất thường vào các tạng, tổ chức xung quanh và nằm 2 bên ổ bụng nên gây nhiều thách thức khi loại bỏ đồng thời trong 1 lần phẫu thuật", bác sĩ Giang chia sẻ.

Từ trường hợp này Bác sĩ Giang khuyến cáo, phụ nữ cần thăm khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, rối loạn kinh nguyệt hoặc các biểu hiện bất thường khác. Việc phát hiện và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế nguy cơ biến chứng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng.