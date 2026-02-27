Bé trai đau vùng mắt dữ dội, bác sĩ sốc khi phát hiện dị vật "tàng hình"

Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang vừa phẫu thuật lấy bút bi nhựa trú ngụ trong mắt bệnh nhi sau 5 ngày bị đâm.

Khai thác tiền sử bệnh, được biết 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bị bạn dùng bút bi nhựa đâm vào mi trên mắt phải khi đang đùa nghịch. Cây bút bị gãy đoạn đầu sau cú đâm.

Sau khi bị đâm bé đã được xử lý vết thương tại tuyến huyện nhưng tình trạng không thuyên giảm. Sau 5 ngày, mắt sưng nề nghiêm trọng, chảy mủ và đau nhức nhiều nên được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang.

Tình trạng lúc nhập viện của bệnh nhi là mi trên mắt phải sưng nề, nóng, đỏ, đau chói (hội chứng nhiễm trùng tại chỗ); Có mủ đặc chảy ra từ vết rách cũ; Hạn chế mở mắt do phù nề; toàn thân có biểu hiện sốt nhẹ.

Hình ảnh dị vật được lấy khỏi hố mắt của bệnh nhân - Ảnh BVCC.

Kết quả cận lâm sàng: Siêu âm và X-quang không phát hiện hình ảnh dị vật cản quang, chỉ thấy thâm nhiễm viêm và tụ dịch. Các loại dị vật nhựa thường "tàng hình" trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh thông thường.

Trước tình trạng của bệnh nhân các bác sĩ đã quyết định xử trí ban đầu, sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch phổ rộng, giảm đau và kháng viêm.

Quyết định phẫu thuật dựa trên bệnh sử "cây bút bị gãy" và sự nghi ngờ lâm sàng cao độ mặc dù kết quả hình ảnh âm tính.

Kết quả phẫu thuật: Tiến hành bóc tách theo đường vết thương cũ vào sâu trong hố mắt; Lấy ra một đầu bút bi nhựa màu xanh, kích thước 8x20mm; Làm sạch ổ áp xe, bơm rửa bằng dung dịch sát khuẩn, đặt dẫn lưu và khâu đóng vết thương.

Các chuyên gia cho biết, sự khó khăn của ca phẫu thuật này là hạn chế của chẩn đoán hình ảnh: X-quang và siêu âm có độ nhạy thấp với dị vật nhựa vì đậm độ tương đương tổ chức phần mềm.

Các bác sĩ đã phải dựa vào giá trị của bệnh sử: Lời kể về việc "vật dụng bị gãy" là bằng chứng vàng để định hướng chẩn đoán.

Nhờ định hướng và xử lý đúng dị vật đã được lấy ra khỏi hốc mắt tránh biến chứng nguy hiểm. Việc bỏ sót dị vật có thể dẫn đến viêm mô tế bào hố mắt, viêm xoang hang hoặc áp xe não, đe dọa tính mạng.

Các biện pháp phòng hóc dị vật chi tiết

- Cha mẹ nên để các vật nhỏ (pin cúc áo, đồng xu, lego, nam châm, nút áo) ngoài tầm với của trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Kiểm tra đồ chơi để đảm bảo không có bộ phận nhỏ dễ tháo rời.

- Cắt thức ăn thành miếng nhỏ (dưới 1cm). Tránh hoặc hạn chế cho trẻ dưới 4 tuổi ăn kẹo cứng, thạch, hạt (lạc, hướng dương), nho nguyên quả.

- Dạy trẻ không nói chuyện, cười đùa, chạy nhảy khi đang ăn. Không ép trẻ ăn khi đang khóc.

- Luôn quan sát trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, khi chơi đùa hoặc ăn.

- Dạy trẻ không ngậm đồ vật, không nhét đồ chơi vào mũi, tai.