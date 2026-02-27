Người đàn ông 16 tuổi tử vong đột ngột sau bữa ăn, nguyên nhân từ thức uống "cực độc" ít ai ngờ

Uống nhiều rượu, đặc biệt là rượu chứa Methanol (cồn công nghiệp) hoặc rượu tự ngâm không rõ nguồn gốc, là nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc cấp tính, viêm tụy cấp, suy gan, đột quỵ, dẫn đến tỉ lệ tử vong cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên toàn cầu có 3,3 triệu ca tử vong mỗi năm do sử dụng rượu. Loại đồ uống chứa cồn này là nguyên nhân gây ra hơn 200 bệnh tật, chấn thương.

Một sự việc đau lòng từng xảy ra tại Australia thời gian gần đây được cư dân mạng chia sẻ đã thu hút sự chú ý.

Trong một bữa tiệc Giáng sinh ấm cúng tại một gia đình ở Victoria, Australia, một bi kịch đã xảy ra khiến gia đình phải chịu nỗi đau không thể nào quên. Một người đàn ông tên LG 16 tuổi đã uống một lượng rượu lớn đến mức tử vong sau đó, dù xung quanh cậu là những người lớn có trách nhiệm nhưng lại bỏ qua tình trạng nguy hiểm của cậu.

Buổi tiệc diễn ra bình thường với sự tham gia của gia đình LG, nhưng không ai ngờ rằng đó lại là khoảnh khắc kết thúc cuộc đời cậu. LG đã mang theo các loại rượu như vodka cruisers và rượu mạnh từ quầy bar của bữa tiệc, bao gồm bourbon pha coca với nồng độ cao. Thế nhưng, việc cậu uống rượu theo phương pháp "snorkelling" và "vortexing" — những cách uống giúp say nhanh hơn — đã đẩy tình hình vượt quá tầm kiểm soát.

Người đàn ông 16 tuổi tử vong đột ngột sau khi uống quá nhiều rượu. Ảnh minh họa.

Dù thấy tình trạng say xỉn của LG ngày càng nghiêm trọng nhưng những người lớn trong gia đình lại không can thiệp kịp thời. Điều chú ý, đến buổi tối, LG đã không thể đứng vững, nôn mửa liên tục và gần như bất tỉnh, người tái nhợt, có bọt và nôn mửa ở miệng. Dù người nhà đưa LG tới bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận LG đã chết não và qua đời vì ngộ độc rượu cấp tính.

Theo các chuyên gia, cái chết của LG không chỉ là một nỗi đau với gia đình mà còn là một bài học lớn về sự thiếu trách nhiệm trong việc giám sát và bảo vệ sức khỏe của con cái. Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh cho mọi bậc phụ huynh, người lớn trong xã hội, để họ nhận thức rõ hơn về hậu quả nghiêm trọng từ việc thiếu trách nhiệm trong việc quản lý hành vi của trẻ em, đặc biệt là đối với những nguy cơ từ các chất kích thích như rượu.

Tác hại khó lường của bia rượu với sức khỏe

Gây thiếu máu: Uống nhiều rượu có thể làm giảm đột ngột số lượng hồng cầu trong máu giúp vận chuyển oxy để nuôi cơ thể, gây ra thiếu máu. Những người thiếu máu thường bị các triệu chứng như mệt mỏi, khó thở, chóng mặt và kém minh mẫn…

Có thể gây ung thư: Bệnh ung thư ở người sử dụng rượu thường liên quan đến miệng, họng, thanh quản, thực quản, gan, vú và vùng trực tràng. Nguy cơ ung thư càng tăng ở những người uống rượu kèm hút thuốc lá.

Huyết áp cao: Uống rượu thường xuyên sẽ làm huyết áp tăng cao. Nếu tình trạng này kéo dài, những ảnh hưởng trên sẽ thành mãn tính. Huyết áp cao còn dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác bao gồm cả bệnh thận, bệnh tim và đột quỵ.

Gây xơ gan: Rượu là chất độc của các tế bào gan, những người nghiện rượu lâu năm dễ bị xơ gan do mô gan biến thành sẹo và mất chức năng hoạt động. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định tất cả những người uống rượu sẽ phát triển thành xơ gan, vì có những người uống rất nhiều rượu mà không hề bị xơ gan, trong khi có những người uống rất ít lại bị xơ gan. Đặc biệt, phụ nữ uống rượu dễ bị xơ gan hơn nam giới.

Chuyên gia gợi ý lượng rượu uống mỗi tuần an toàn với sức khỏe

Thỉnh thoảng uống một ly rượu vang hoặc một cốc bia sẽ không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Khi uống quá nhiều, bạn sẽ phải đối mắt với không ít vấn đề.

Bảng thông tin dưới đây cho thấy lượng rượu bạn uống tăng lên sẽ gây rủi ro như thế nào (Hướng dẫn của Bộ Y tế Canada năm 2023):

Nguy cơ Lượng rượu mỗi tuần Tác động Thấp 1-2 cốc bia hoặc 1-2 ly rượu Không có tác động rõ ràng Trung bình 3-6 cốc bia hoặc 3-6 ly rượu Tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, tổn thương não và các vấn đề sức khỏe khác. Cao Trên 7 cốc bia hoặc 7 ly rượu Tăng nguy cơ mắc ung thư và các vấn đề sức khỏe khác, có thể gây tử vong

Theo The Healthy, đề xuất về ngưỡng rượu bia nên uống mỗi ngày tùy thuộc vào từng quốc gia. Hướng dẫn Chế độ ăn uống dành cho người Mỹ khuyến nghị phụ nữ uống không quá một cốc bia 350ml (5%) hoặc 1 ly rượu vang 150ml (12%) hoặc 45ml rượu mạnh (40%). Nam giới có ngưỡng cao gấp đôi.

Theo Viện Y tế Quốc gia Canada, có một số người không được uống rượu:

- Đang mang thai hoặc đang cố gắng mang thai

- Dưới 21 tuổi

- Người đang có vấn đề bất ổn sức khỏe

- Những người đang dùng một số loại thuốc